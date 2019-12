Löwen holen nur einen Punkt in Kaufbeuren: Schwächen beim Goalie und im Abschluss

Viele Chancen, zu wenige Tore: Nur im Mitteldrittel schlugen die Tölzer Löwen Kapital aus ihren Möglichkeiten, doch zu oft scheiterten sie, wie hier Sasa Martinovic (re.), am Kaufbeurer Goalie Jan Dalgic.

EISHOCKEY DEL2

von Oliver Rabuser schließen

Der erste Sieg nach dreiwöchiger Dürrezeit nahm bereits Konturen an. Doch nach der 3:4-Overtime-Niederlage der Tölzer Löwen in Kaufbeuren ist die aktuelle Problematik auf der Torhüter-Position nicht mehr wegzudiskutieren.

Es war ein bitterer Abend. Für die Tölzer Löwen und ihre Fans, in erster Linie aber für Silo Martinovic. Freilich lassen sich die verschenkten Punkte an verpassten Großchancen während der 3:2-Führung festmachen. „Mit etwas Puckglück hätten wir vier oder fünf Tore geschossen“, beteuert Kevin Gaudet. „Aber dieses Glück haben wir momentan nicht.“ Zweimal fuhr Tyler McNeely den aussichtsreichen Konter. Davon fand die Scheibe einmal nicht den Weg auf die Kelle von Lubor Dibelka, wenig später knallte Shawn Weller den Querpass neben das ESV-Tor. Zwei Situationen, die den Schlussakkord einer bärenstarken Phase der Kurstädter abbildeten.

Auch gegen die Lausitzer Füchse gab es einen Trostpunkt

Zuvor holten Gaudets Schützlinge flugs einen 0:2- Rückstand auf. „Die Mannschaft hat einen Weg zurück gefunden und viel vom Spiel gehabt“, lobte der Coach den Zwischenspurt. Tölz zog das Match in Überzahl an sich. Weller traf Anfang des zweiten Abschnitts zum 1:2, rutschte auf den Knien mit geballter Faust übers Eis, um die Entschlossenheit des Teams zu dokumentieren. Als Calvin Pokorny dann Philipp Schlager beim Torabschluss in Kopfnähe checkte, nutzte Marco Pfleger den numerischen Vorteil zum Gleichstand.

Keineswegs nur gewöhnliche Torerfolge, sondern aus Sicht der Gastgeber knallharte Wirkungstreffer. „Die beiden Überzahl-Situationen haben das Spiel komplett gedreht“, räumte Joker-Coach Anderl Brockmann ein. Auf Tölzer Seite führten die Erfolgserlebnisse zu einer lange Zeit vermissten Leichtigkeit. Max French, zuletzt auch etwas glücklos, knallte Luca Tostos Ablage aus dem Nichts in die Maschen – trocken aus dem Handgelenk, ohne Abwehrchance für den ansonsten starken Kaufbeurer Goalie Jan Dalgic.

Es folgten die erwähnten Gegenzüge, die ebenso zu keinem Eintrag in die Statistik führten, wie Stefan Reiters Schuss über den Torwinkel zu Beginn des Schlussdrittels. Jetzt zum Dilemma der Löwen: Sie spielten auch ohne eindeutigen Vorsprung konzentriert und zielstrebig. Aber sie kassierten unversehens den 3:3-Ausgleich. „Kaufbeuren war ohne echten Torschuss“, bedauerte Gaudet die Ereignisse. Doch hatte Branden Gracel praktisch freie Bahn von der blauen Linie, weil Martinovic irgendwo am anderen Eck des Torraums umher schlitterte. „Das ist ein Witz“, entfuhr es dem 56-Jährigen. Schon beim Führungstreffer der Joker nach gerade mal 24 Sekunden griff der Tölzer Goalie hinterm Tor zur falschen Maßnahme.

Schlimmer noch: In der Verlängerung ließ Martinovic einen Schrägschuss von Tobi Wörle an der Hüfte vorbei rutschen, so dass der Puck zu Gunsten des weniger aktiven Teams über die Torlinie trudelte. Gaudets Kommentar zu Martinovics Leistung fiel ebenso eindeutig wie ernüchternd aus: „Was soll ich machen, mir sind die Hände gebunden.“

ESV Kaufbeuren – Tölzer Löwen n.V. 4:3 (2:0, 0:3, 1:0, 1:0)

Tore: 1:0 (0:24) Blomqvist (Kerälä, Lukes), 2:0 (9:14) Thiel (Eichinger 5-4), 2:1 (20:42) Weller (Dibelka, MacKenzie 5-4), 2:2 (24:01) Pfleger (Dibelka, MacKenzie 5-4), 2:3 (28:52) French (Tosto), 3:3 (46:54) Gracel (Wörle, Eichinger), 4:3 (63:14) Wörle (Gracel). – Strafminuten: Kaufbeuren 18, Bad Tölz 8. – Schiedsrichter: Koch/Singer. – Zuschauer: 2867.