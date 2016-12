Tölzer Löwen: Im richtigen Moment den Schalter umgelegt

Eishockey: Oberliga Süd

Bad Tölz – Eine Spitzenmannschaft zeichnet aus, dass sie auch die schwachen Spiele gewinnt. So wie die Tölzer Löwen gestern Abend. Trotz einer zwei Drittel lang enttäuschenden Vorstellung besiegten sie den Aufsteiger EV Lindau mit 4:2 (0:0, 1:2, 3:0). „Solch ein Sieg ist enorm wichtig für die Moral“, kommentierte Löwen-Trainer Axel Kammerer.

„Ereignisarm“ ist das Wort, das das erste Drittel wohl am besten umschreibt. Die hochkarätigen Torchancen passen in einen Satz: Lindaus Marco Miller kam zu zwei guten Chancen, zielte einmal drüber und scheiterte einmal an Markus Janka – das war’s. „Lindau hat am Anfang geschickt verteidigt“, kommentierte Kammerer. „Es ist aber auch an uns gelegen, weil wir nicht die nötige Power und Genauigkeit hatten.“

Am Beginn des zweiten Drittels hätte Sascha Barinew seine Freude gehabt. Der gebürtige Moskauer war Mitte der 90er-Jahre Trainer in Bad Tölz und streute in die Pressekonferenzen stets Eishockey-Weisheiten aus seiner russischen Heimat ein. Zum Beispiel „Schlechter Schuss aufs Tor ist besser als guter Schuss zum Gegner“. Ein Satz, der zeitlos aktuell ist. So schoss Josef Frank in der 21. Minute nicht mal besonders fest von der blauen Linie aufs Gäste-Gehäuse. Die 1098 Zuschauer rechneten damit, dass EVL-Torhüter Korbinian Sertl den Puck locker Richtung Bandenecke lenkt. Tat er aber nicht. Er griff mit der Stockhand ins Leere, und der Puck lag im Tornetz.

Noch mehr Dusel war beim Ausgleich im Spiel. Jiri Mikesz probierte es mit einem Verlegenheits-Schlenzer Richtung Tölzer Tor. Kurz vor Markus Janka hüpfte der Puck auf, veränderte komplett seine Richtung, und schon wieder war ohne Torchance ein Tor gefallen. Wenigstens ein sehenswerter Treffer fiel dann doch noch – für Lindau durch einen Bauerntrick von Jeff Smith. „Wenn das erste Drittel schwere Kost war, dann hab’ ich jetzt einen Magen-Durchbruch“, kommentierte ein Zuschauer bissig.

Was in dieser Saison für die Löwen spricht: Irgendwie schaffen sie es, zum richtigen Zeitpunkt den Schalter umzulegen. Hannes Huß mit einem Schlagschuss und Stefan Reiter mit einem Schlenzer aus kurzer Distanz machten aus dem 1:2-Rückstand eine 3:2-Führung. Gerade mal 24 Sekunden lagen zwischen diesen beiden Treffern.

Eng wurde es danach nur noch einmal, als die Löwen eine knappe halbe Minute in doppelter Unterzahl überstehen mussten. Sie schafften es, und wenig später beseitigte Florian Strobl mit einem cool abgeschlossenen Solo die letzten Zweifel am Tölzer Sieg.

So fiel Kammerers Fazit mehr als versöhnlich aus: „Nach dem 1:2 sind wir etwas nervös geworden. Doch wir haben eine starke Reaktion gezeigt und den grandiosen Dezember gekrönt.“

Tölzer Löwen – Lindau Islanders 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)

Tore: 1:0 (20:30), 1:1 (24:29) Mikesz (Cech), 1:2 (29:12) Smith (Fuchs), 2:2 (25:08) Huß (Endraß, Baker), 3:2 (25:32) S. Reiter (Strobl, Sedlmayr), 4:2 (54:41) Strobl (Kathan, Vehmanen). –Strafminuten:Bad Tölz 14, Lindau 14. –Schiedsrichter: Ulpi Sicorschi (Waldkraiburg). –Zuschauer: 1098.