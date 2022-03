Tölzer Löwen: Es fehlen Power, Glück und der Zugriff

Von: Nick Scheder

Zum Verzweifeln: Die Tölzer Löwen – hier Tyler McNeely (vorne re.) – scheiterten etliche Male an ESVK-Keeper Thomas Höneckl. Auch Topscorer Lubor Dibelka (hinten re.) brachte die Scheibe nicht im Netz unter. © Oliver Rabuser

Bad Tölz – Es ist nicht die Zeit der Tölzer Löwen: Es hätte ein Befreiungsschlag werden sollen. Mal wieder ein Sieg fürs Selbstvertrauen. Stattdessen: Wieder eine deutliche Abfuhr, kein Glück, viel Pech, mit Alexander Fichtner erneut ein Verletzter, und die alten Fehler: Zu viel Platz für die Gäste, zu einfache Gegentore. Mit 1:5 mussten sich die Tölzer Löwen am Dienstagabend dem jetzigen Tabellenachten aus dem Allgäu geschlagen geben.

Die Löwen mit für ihre Verhältnisse relativ langer Bank. Erstmals seit langem wieder mit drei Reihen. Mit Tempo und Selbstvertrauen. Sie hielten das Spiel gegen etwas verhalten startende Gäste nicht nur offen. Sondern gingen auch kurz vor Drittelende durch einen – etwas glücklichen – Blueliner von Ian Brady mit 1:0 in Führung. Einen höheren Rückstand verhinderte der starke Thomas Höneckl im Kaufbeurer Kasten. „Wir haben heuer Probleme mit dem Toreschießen“, räumt Löwen-Trainer Kevin Gaudet ein. „Aber eigentlich hatten wir ein sehr gutes erstes Drittel, sehr viel Tempo.“

Doch der ESVK kehrte nach der Pause engagierter auf das Eis zurück – und spielte die Tölzer zum Ende des Mittelabschnitts mehr oder weniger an die Wand. „Wir hatten keine Power mehr“, sagt Gaudet. „Wir hatten etliche Spieler mit Corona, die sind noch nicht wieder fit.“ Bei Kaufbeuren war später fast jede Chance ein Treffer. Bei den Löwen blieben – durchaus vorhandene – Hochkaräter liegen, sie hatten mehr Schüsse über das ganz Spiel, aber weniger Glück. So scheiterte erst Löwen-Topscorer Lubor Dibelka, der allmählich zu gewohnter Form zurückfindet, aus aussichtsreicher Position. Den Nachschuss brachte Tyler McNeely nicht im halb-offenen, ansonsten von Höneckl gut geschützten Tor unter. Und auch später fehlte Fortuna im Abschluss: Eine Scheibe, die aus Höneckls Handschuh am Pfosten vorbeitrudelte. Cam Spiro, der bei seinem Konter am Torwart scheiterte. Markus Eberhardt, der seinen Kracher auf Höneckls Brust platziert: Die Tölzer blieben bis zum Schluss torlos.

Anders die Kaufbeurer, die im zweiten Drittel befreit aufspielten und den Platz, den die Löwen ihnen ließen, gerne ausnutzten. So traf zunächst Simon Schütz mutterseelenalleine und mit viel Zeit von der Blauen ins Kreuzeck zum 1:1. Die Scheibe war abgefälscht. Fabian Voit drehte das Spiel auf 2:1. Es gab Chancen auf beiden Seiten, im Schlussdrittel schien alles offen.

Erste Diagnose: Innenbandriss

Doch die Vorzeichen standen schlecht. DNL-Verteidiger Alexander Fichtner verdrehte sich bei einem Check das Knie, kehrte nicht zurück. Erste Diagnose: Innenbandriss. Und der Kaufbeurer Doppelschlag zu Beginn des Schlussabschnitts steigerte den Frust aufseiten der Löwen. Markus Lillich kurvte wenig bedrängt von allen Tölzern fast über das ganze Feld und schloss seinen Antritt mit einem Schuss über Jimmy Hertels Fanghand zum 3:1 ab. Wenig später Tyler Spurgeons 4:1, der Goldhelm traf in ähnlicher Manier. Das Spiel war gelaufen, Philipp Krauß’ erfolgreiches Solo zum 5:1 machte die Niederlage sehr deutlich. Und Tölz fällt auf Rang zwölf zurück.

Tölzer Löwen - ESV Kaufbeu. 1:5 (1:0, 0:2, 0:3)

Tore: 1:0 (19:02) Brady (Dibelka/Aquin, 5-4), 1:1 (22:09) Schütz (Krauß/Lillich), 1:2 (36:44) Voit (Blomqvist/Lehtonen), 1:3 (42:35) Lillich (Thiel), 1:4 (44:25) Spurgeon (Koziol/Diebolder), 1:5 (50:18) Krauß (van der Linde/Höneckl), – Strafminuten: Tölz 4, Kaufbeuren 10, – Schiedsrichter: Polaczek/Schütz, – Zuschauer: 1015.