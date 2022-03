Tölzer Löwen: Befreiungsschlag in Torlaune

Von: Oliver Rabuser

Starke Partie von Rückkehrer Seppi Hölzl im Tölzer Tor – hier gegen Marco Pfleger und Sahir Gill. Maxi Leitner (Mitte) versucht zu unterstützen. © Oliver Rabuser

Die Tölzer Löwen sichern mit einem starken 7:4-Erfolg gegen Landshut Rang zwölf.

Bad Tölz – Damit war nach den vergangenen beiden Wochen nicht zu rechnen: Die Tölzer Löwen landeten ausgerechnet gegen den EV Landshut einen kolossalen Befreiungsschlag und präsentierten sich beim 7:4 Erfolg am Samstag in allerbester Torlaune. Nach sechs Niederlagen am Stück löste sich auch beim Trainer die Verzagtheit etwas. „Wir haben den Sieg unbedingt für unser Selbstvertrauen gebraucht“, kommentierte Kevin Gaudet.

Das Heimrecht in der ersten Play-down-Runde ist den Löwen nun bereits sicher, weil die Lausitzer Füchse in Ravensburg auf der Stelle traten. Im Rennen um den elften Platz, der auch in einer zweiten Ausscheidung den Vorteil vor eigenem Publikum garantieren würde, verschafften sich die Bayreuth Tigers mit dem Sieg in Crimmitschau einen Vorteil. Allein ein Tölzer Sieg in Selb am Montag würde die Reihenfolge noch zu Gunsten der Isarwinkler verändern.

Es war über weite Strecken ein Offensivspektakel. Allein der erste Spielabschnitt rechtfertigte jeden einzelnen Cent des Eintrittsgeldes. Die Buam legten mit klar formulierter Willenserklärung in Richtung Tabellenplatz elf los. Cam Spiro überwand EVL-Goalie Olafr Schmidt, als die Gäste einen denkbar ungünstigen Moment für den Reihenwechsel wählten. Augenblicke später wurde Spiro am Rande der Legalität am Einschuss gehindert. Statt ausgiebiger Reklamation folgte die Tölzer Antwort auf sportlicher Ebene. Landshut erneut mit schlechtem Timing beim Personaltausch, Lubor Dibelka mit starkem Move, und Maximilian Leitner im Nachsetzen zum 2:0. Und ehe sich die Gäste versahen, lag der Puck schon wieder hinter Schmidt. Diesmal traf Pascal Aquin mit einem fulminanten Knaller unter die Querlatte.

Landshut nimmt Auszeit und Schmidt vom Eis

Unmittelbar vor der Partie war Landshuts Coach Heiko Vogler noch überzeugt von einer ungleich auffälligeren Leistung seiner Mannschaft, als bei den drei Heimniederlagen in der vergangenen Woche. Aber weit gefehlt: Vogler sah sich genötigt, eine Auszeit – und Schmidt vom Eis – zu nehmen. „Ihn trifft keine Schuld, das sollte ein wake-up-call an die Mannschaft sein“, erläutert der frühere DEL 2-Verteidiger.

Landshut spielte fortan nicht signifikant stärker auf, zum Anschlusstreffer kamen die Niederbayern dennoch. Tom Horschels Regelvergehen nutzte Robin Weihager mit einem seiner berüchtigten Hochgeschwindigkeits-Geschosse. Da war – anderes als in allen vorherigen Torannäherungen der Gäste – für Josef Hölzl nichts zu halten.

Extrem fokussiert und kampfeslustig

Hölzl stand etwas überraschend bereits wieder zwischen den Pfosten – und hielt so, als hätte es überhaupt keine Corona-Erkrankung gegeben. Nämlich sehr stark. Die Tölzer waren an diesem Abend hellwach, extrem fokussiert, vor allem aber kampfeslustig. Nach zwei Icings des EVL brachte Markus Eberhardt die Scheibe vors Tor, wo Thomas Brandl entscheidend abfälschen konnte – 4:1. Landshuts zweiter Torerfolg erzürnte indes die Fans auf den Rängen. Nicht weil er vom Ex-Löwen Marco Pfleger markiert wurde; sondern weil Leitner in der Entstehung für jedermann ersichtlich im Schwitzkasten eines Gästespielers erheblich behindert und gebremst wurde. Kurz protestierten die Tölzer, dann gab’s wieder die Replik auf dem Eis: Tyler McNeely überwand Schmidt-Ersatz Dimitri Pätzold mit einem Bauerntrick zum 5:2.

Und jetzt legten die Buam entscheidend nach. Brandl mit dem Traumpass auf Aquin, der mit dem gekonnten Abschluss durch Pätzolds Schoner – 6:2. „Eine toughe Pille“, räumt Vogler ein. In der zweiten Pause war für Pätzold aber auch schon wieder Schluss. Bei Stephan Kronthalers Foul an McNeely vor dem fünften Treffer kollidierte der Routinier am Nackenbereich mit dem Tölzer. „Vorsichtsmaßnahme“ gab Vogler Entwarnung.

Thomas Merl erlöst die Löwen

Landshut steckte trotz des hohen Rückstands nicht auf. Schließlich geht’s am Mittwoch in Heilbronn um die Play-off-Teilnahme. Ein halbes Schlussdrittel hielten sich die Löwen schadlos, dann wurde es tatsächlich noch einmal spannend. Dominik Bohac entschied sich nicht konsequent zwischen Scheibenführendem und Miteilendem. Max Forster verkürzte, und nach Videobeweis stand es durch Benedikt Brückner plötzlich nur noch 6:4. Das Bangen auf den Rängen nahm zu. Erst recht als Vogler Schmidt vom Eis nahm und alles riskierte. Doch dann erlöste Thomas Merl seine Löwen mit einem gewieften Lupfer aus nahezu größtmöglicher Distanz ins leere Tor.

Tölzer Löwen - EV Landshut 7:4 (3:1; 3:1;1:2)

Tore: 1:0 (0:50) Spiro (McNeely); 2:0 (7:55) Leitner (Dibelka/Brady, 5-4); 3:0 (9:13) Aquin (Eberhardt/Brandl); 3:1 (18:37) Weihager (Martens, 5-4); 4:1 (20:52) Brandl (Eberhardt/Bohac); 4:2 (29:18) Pfleger; 5:2 (33:15) McNeely (Aquin/Dibelka, 5-4); 6:2 (37:08) Aquin (Leitner/Brandl), 6:3 (48:46) Forster (Mikyska), 6:4 (54:25) Brückner (Mikyska/Alderson), 7:4 (59:02) Merl (Leitner), –Strafminuten: Tölz 2, Landshut 8, – Schiedsrichter: Brill/Singer, – Zuschauer: 1135.