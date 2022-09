Tölzer Löwen: „Langsam sehe ich taktische Verbesserungen“

Von: Patrick Staar

Starke Abwehrreihen prägten die Partie zwischen den Tölzer Löwen und dem Deggendorfer SC. Hier presst Ondrej Pozvil den Tölzer Philipp Schlager gegen die Bande. © p. staar

Nach knapp 62 umkämpften Minuten setzen sich die Tölzer Löwen im Testspiel gegen den Deggendorfer SC mit 2:1 nach Verlängerung durch. Tyler Ward trifft zweimal.

Bad Tölz – Ein Eishockeyspektakel war es nicht, was die Tölzer Löwen und der Deggendorfer SC den 463 Zuschauern am Freitagabend boten. Eher war es harte Arbeit. „Langsam sehe ich taktische Verbesserungen“, kommentierte Trainer Ryan Foster den Erfolg im vierten Testspiel.

Dauerbrenner Greilinger an allen spielentscheidenden Szenen beteiligt

Thomas Greilinger ist ein Phänomen. Schon in der Saison 1997/98 spielte er mit den Deggendorfern in Bad Tölz. Der Verein hieß damals noch Deggendorfer EC, die Spielklasse trug den Namen Hacker-Pschorr-Liga und im Tölzer Trikot waren Spieler wie Vladimir Kames, Petr Taticek und Axel Kammerer. 25 Jahre später steht Greilinger noch immer auf dem Eis – und war gestern Abend an fast alle spielentscheidenden Szenen beteiligt – sowohl im positiven wie im negativen Sinne. Nach 43 Minuten war es Greilinger, der nach einem Querpass von Yannic Bauer den Puck zum 1:0 über die Torlinie schob. In der 55. Minute war es wieder der Deggendorfer Dauerbrenner, der im Mittelpunkt stand: Dieses Mal war er im Tölzer Drittel einen Tick zu puckverliebt, ließ sich von Tyler Ward die Scheibe abnehmen. Der torgefährlichste Tölzer startete ein atemberaubendes Solo über die ganze Eisfläche, schaute ganz genau, was DEC-Torhüter Timo Pielmeier macht – und schlenzte den Puck zum Ausgleich ns Kreuzeck. Die schönste Aktion der Partie.

Tyler Ward trifft in Verlängerung zum zweiten Mal

Als sich Zuschauer und Mannschaften schon auf die Heimfahrt vorbereiteten, beschlossen die Kapitäne nach kurzer Diskussion, dass es doch noch eine Verlängerung gibt. Hier war es wieder Ward, der nach Pass von Johannes Sedlmayr per Schlagschuss zum 2:1-Endstand traf.

„Grundsätzlich eine gute Partie“

„Grundsätzlich war es eine gute Partie“, resümierte Ryan Foster. „Nach dem 0:1 hat die Mannschaft nicht aufgegeben, sondern brav weitergekämpft. Es ist wichtig für den Trainer so was zu sehen. Wir gewinnen nur, wenn wir ehrgeizig und bissig sind und wenn die Arbeitseinstellung top ist.“ Der Erfolg sei wichtig für die Moral, „weil wir in den nächsten sechs, sieben Monaten noch oft gegen Deggendorf spielen werden“. Und gegen den unverwüstlichen Thomas Greilinger.

Tölzer Löwen – Deggendorfer SC 2:1 n.V.

Tore: 0:1 (43:00) Greilinger (Bauer, Leinweber), 1:1 (54:53) Ward, 2:1 (61:47) Ward (Sedlmayr, Eichstadt). – Strafminuten: Tölzer Löwen 6, Deggendorf 6. – Zuschauer: 463.