Tölzer Löwen: Das Gaspedal gefunden

Von: Oliver Rabuser

Doppelpack für die Tölzer Löwen: Lubor Dibelka (re.) traf im ersten Drittel gegen Weißwasser gleich zweimal. © Oliver Rabuser

Die Tölzer Löwen lassen sich keine Rückschläge anmerken und holen wichtigen 3:1-Sieg gegen die Lausitzer Füchse.

Bad Tölz – Die Wortmeldung kam zur rechten Zeit: Im Kellerduell mit den Lausitzer Füchsen schnappten sich die Tölzer Löwen mit dem 3:1 einen ganz wichtigen Sieg im Kampf um die Pre-Playoffs. Josef Hölzl als bärenstarker Rückhalt und Doppel-Torschütze Lubor Dibelka ragten aus einem starken Kollektiv heraus.

Das Gaspedal gefunden

Tölz ließ sich die vier jüngsten Rückschläge zu keiner Zeit anmerken. Im Gegenteil: Die Löwen waren es, die von Beginn an das Gaspedal suchten – und es auch fanden. Cam Spiros Solo endete schon beinahe mit einem Treffer, auch Markus Eberhardts Nachschuss trudelte als Bogenlampe gefährlich in Richtung Torraum. Löwen-Trainer Kevin Gaudet wird nicht müde zu betonen, wie wichtig ein Vorsprung für die mentalen Befindlichkeiten ist. In Front liegend sei der bewusste Umgang mit jeder einzelnen Szene schlichtweg weniger verpflichtend.

Und so arbeiteten die Buam zielstrebig an besagtem Vorteil, der sich auch bald einstellen sollte. Einmal mehr war es Dibelka, der das Momentum auf die Seite der Tölzer holte. Spiros starke Finte brachte den Top-Scorer perfekt in Position, sodass der den Füchse-Goalie Leon Hungerecker locker ausmanövrieren konnte. Keine Minute später hatte Maxi Leitner das 2:0 auf dem Schläger, diesmal stand Hungerecker sicher.

Richtig fette Bretter: Ausbeute zu gering

Leitner spielte auffällig gut, schaltete sich immer wieder in die Offensive ein. Auch beim zweiten Tölzer Treffer hatte der 21-Jährige die´Finger im Spiel: Er bediente Dibelka, der die Scheibe im zweiten Versuch über die Torlinie brachte – 2:0.

Allerdings war die Ausbeute in Summe zu gering. Denn die Löwen hatten dicke Chancen, richtig fette Bretter. Spiro mit überdurchschnittlichem Spielwitz, Dibelka mit seiner Unnachgiebigkeit, aber auch Tyler McNeely, dessen Präsenz auf dem Eis allmählich wieder Früchte trägt, hätten beim Resultat für mehr Klarheit sorgen können. Dennoch war Gaudet zufrieden: „War ein sehr gutes Drittel von uns.“

Weißwasser trat vornehmlich verhalten auf. Tat sich doch mal ein kleiner Brandherd auf, stand Feuerwehrmann Hölzl bereits in Löschmontur parat. 21 Schüsse zählten die Statistiker pro Füchse in den ersten 40 Minuten. Bei keinem zeigte der Tölzer Schlussmann Spuren von Unsicherheit.

Hölzl Feuerwehrmann in Löschmontur

Ganz ungeschoren kam Hölzl gleichwohl nicht davon: Ilja Fleischmann hielt nach 42 Spielminuten die Kelle in ein Zuspiel von Richie Müller – nur noch 2:1. Mit Blick auf die Restspielzeit ungünstig früh aus Tölzer Sicht. Letztlich aber auch ein Produkt der sich einschleichenden Passivität zum Ende des Mittelabschnitts. Doch die Tölzer Replik fiel schmuck aus. Scheiterte Thomas Merl noch Auge in Auge mit Hungerecker, zeigte sich Nico Kolb ungleich weniger zimperlich. Aus dem Slot drückte der Rückkehrer nach Rückenverletzung den Puck in den Torwinkel.

Was folgte, war Spannung. Die Lausitzer mit zwei Überzahlmomenten, Tölz mit unbändigem Kampfgeist – und mit Hölzl . Der hielt den Vorsprung in der Schlussphase mit starkem Stellungsspiel und zwei unglaublichen Saves fest. „Am Ende waren wir müde, aber Hölz war hervorragend“, resümiert ein stolzer Löwen-Trainer.

Tölzer Löwen - Lausitzer Füchse 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Tore: 1:0 (6:46) Dibelka (Spiro/McNeely), 2:0 (15:33) Dibelka (Spiro/Leitner), 2:1 (41:57) Fleischmann (Garlent/ValentinMüller), 3:1 (44:29) Kolb (Mer/Bradyl), – Strafminuten: Tölz 6, Weißwasser 4, – Schiedsrichter: Polaczek/Haupt, – Zuschauer: 650.