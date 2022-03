„Absteigen? Das möchte ich nie erleben!“

Von: Nick Scheder

Teilen

„Von den Punkten her ganz gut dabei“: Lubor Dibelka (li.) ist mit seinen 39 Jahren Topscorer der Tölzer Löwen, obwohl er ein paar Spiele wegen Corona und einer Verletzung verpasste. © Oliver Rabuser

Im Interview: Löwen-Topscorer Lubor Dibelka über die anstehenden Play-downs, seine Statistik und Nebengeräusche.

Bad Tölz/Reichersbeuern – Topscorer der Tölzer Löwen, 29 Tore, 27 Vorlagen in 42 Spielen, und das mit 39 Jahren: Lubor Dibelka zieht auch in seiner vierten Saison bei den Tölzer Löwen durch. Trotzdem müssen die Buam, nachdem sie aus den Top-Zehn herausfielen, als Corona fast die gesamte Mannschaft erwischt hatte, nun in den Play-downs gegen die Lausitzer Füchse antreten. Der Deutsch-Tscheche und Neu-Reichersbeurer hat seinen Vertrag beim Eishockey-Zweitligisten bereits um zwei Jahre verlängert, spricht im Interview über Kinder als Jungbrunnen, das Essen seiner Frau und die Hoffnung auf ein positives Ende der Zitterpartie.

Herr Dibelka, es geht in die heiße Phase der Saison – allerdings für die Löwen in den Play-downs nun doch gegen den Abstieg. Das hättet Ihr Euch sicher anders vorgestellt?

Ganz klar, jeder Spieler will Play-offs spielen, das ist das Schönste, das ist der zweite Teil der Saison, eine ganz neue Phase. Schade, dass wir das nun nicht können, aber trotzdem haben wir ein Ziel, wir können etwas erreichen, haben eine Herausforderung: den Klassenerhalt sichern. Das ist fast noch mehr Antrieb als in den Play-offs. Da ärgert man sich, wenn man verliert. Aber in den Play-downs darfst du nicht verlieren. Absteigen? Das möchte ich nie erleben. Jeder wird das Maximum geben. Ich auch.

Warum hat es während der Hauptrunde nicht für weiter vorne gereicht?

Wir hatten extrem viel Pech mit Verletzungen, es gab ständig Verletzungen. Vielleicht auch, weil der Körper irgendwann übermüdet war bei denen, die die ganze Zeit gespielt haben. Wir hatten am Ende Spiele jeden zweiten Tag. Und wir hatten viel Pech: Philipp Schlager trifft eine Scheibe am Kopf trotz Helm, als er auf der Bank saß. Markus Götz bricht sich den gleichen Finger zweimal. Den hat es richtig erwischt. Tom Horschel hat sich auch zweimal den Finger gebrochen.

Und dann auch noch Corona...

Ja, dabei waren wir noch gut dabei in der Tabelle, Corona hat unsere Chancen weggenommen für die Pre-Play-offs.

Lesen Sie auch Schwere Verletzung: Berger kann seit fünf Monaten nicht zur Arbeit - TuS-Kicker im Interview Anton Berger startete verheißungsvoll mit dem TuS Geretsried. Doch im zweiten Ligaspiel verletzte er sich schwer. Seit Juli 2021 kann er nicht mehr zur Arbeit. Schwere Verletzung: Berger kann seit fünf Monaten nicht zur Arbeit - TuS-Kicker im Interview Akkurt nimmt Druck vor Pullachs Abstiegsgipfel: „Auch hier gibt es nur drei Punkte“ Den ersten Schritt raus aus dem tiefsten Tabellenkeller der Fußball-Bayernliga hat der SV Pullach mit dem Sieg beim SV Donaustauf in beeindruckender Manier zurückgelegt. Akkurt nimmt Druck vor Pullachs Abstiegsgipfel: „Auch hier gibt es nur drei Punkte“

Unterschiede zur Vorsaison?

Jeder Spieler ist wichtig, aber wenn dann auch noch die Leader fehlen, wird es ganz schwierig. Und wir hatten einen noch kleineren Kader als in der Vorsaison, der ständig noch kleiner wurde wegen Verletzungen. Wir waren heuer von vorneherein kein Favorit, aber vielleicht hätten wir es ohne Corona und die Verletzungen nach weiter oben geschafft.

Für Sie ist es bisher aber eine gute Saison?

Nach Verletzungen braucht jeder Vorbereitung, um wieder zurückzukommen. Ich habe nach meiner Rückkehr in einigen Spielen kein Tor geschossen. Da fehlen einem noch Details, wenn man noch nicht richtig bereit ist. Ohne Training ist es einfach nicht perfekt. Die Punkteausbeute hängt schon auch immer mit am Nebenspieler, ob man sich wohlfühlt in der Mannschaft, am Trainer, einfach an vielen verschiedenen Faktoren. Aber ich bin wahrscheinlich schon noch ganz gut drauf. Ich bin aber in einem Alter, wo man auf keinen Fall weniger trainieren darf. Aber ich tue viel, laufe auch viel mit den Kindern.

Kinder halten einen fit...?!?

Ja, schon auch. Essen ist auch sehr wichtig, meine Frau kocht sehr gut... (lacht). Und viel schlafen ist wichtig.

Schlafen und Kinder schließt sich doch aus?

(lacht)

Nebengeräuschen gab es auch bei den Löwen. Haben Sie auf dem Eis etwas davon mitbekommen?

Die Attacken gegen Jürgen Rumrich und Hubert Hörmann habe ich mitbekommen, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Schließlich gehören die auch irgendwo zum Team. Diese Schlammschlacht war so hintenrum und zu übertrieben. Vor allem mit Hubert Hörmann bin ich immer gut klar gekommen, den hab ich immer als ehrlich und geradeheraus erlebt.

Sie haben Ihren Vertrag in Tölz bereits um zwei Jahre verlängert. Wie lange geht’s weiter?

Wie Jaromir Jagr bis 50 (lacht). Mir muss es Spaß machen, und ich muss mich fit fühlen. Ich habe einen gewissen Anspruch, bestimmt gibt es auch Erwartungen von außen. Aber ich möchte spielen, solange ich mithalten kann, ich gebe auch gerne Tipps weiter an die Jungen, möchte Vorbild sein, will dem Team helfen. Wenn das geht, möchte ich spielen, solange es der Körper erlaubt. Ich fühle mich noch fit, und ich stehe mit den Punkten heuer richtig gut da. Es könnte sogar noch besser sein, wenn ich nicht jeden zweiten Wechsel auf dem Eis stünde.

Ist das vielleicht eine Erklärung für die fürchterliche +/- -Statistik von -32?

Vielleicht fehlen mir bei der Defensivarbeit ein paar Prozent, einfach weil wir so oft gespielt haben. Aber die Statistik würde mir nur Sorgen machen, wenn es jede Saison so wäre. Heuer ist es einfach so, dass ich bei jedem zweiten Wechsel auf dem Eis bin. Und dann stehen die Chancen nun mal 50:50, dass man beim Gegentor auf dem Eis ist. Und wir haben viele Gegentore bekommen...

Sie sind auch beim Nachwuchstraining eingestiegen. Macht es Spaß?

Klar, es macht mir Spaß, zu versuchen, Kinder und Jugendliche weiterzubringen. Ich glaube, für sie ist es gut, wenn jemand von der Ersten ihnen Anleitung gibt, vielleicht nehmen sie dann auch Tipps besser an.

Während der Saison hattet Ihr Probleme in der Abwehr und eine gewisse Abschlussschwäche. Bekommt Ihr das in den Play-downs in den Griff?

Auch das hängt wohl mit dem kleinen Kader zusammen. Da fehlt vielleicht manchmal eine Sekunde oder man trifft die falsche Entscheidung. Ich hoffe, dass sich das von selbst erledigt, wenn wir wieder mehr Leute sind und jeder wieder fit ist.

Ist Weißwasser ein guter Gegner für Euch?

Ich mag da immer nicht drüber spekulieren. Play-downs sind wie eine neue Saison. Es bedeutet nichts, wenn man in der Punktrunde dreimal gegen sie gewonnen hat. Es kann komplett anders kommen. Aber wir sind guter Dinge. Auf jeden Fall dürfen wir Weißwasser nicht unterschätzen. Sie haben eine sehr gute Offensive, einen sehr guten Torhüter. Wir müssen uns konzentrieren und wieder in die Spur kommen.

Worauf kommt’s in der Entscheidungsserie besonders an?

Es geht auch für uns wieder von vorne los. Wir haben den Heimvorteil...

...eigentlich hattet ihr bisher einen Auswärtsvorteil...

...stimmt, wir haben heuer eher auswärts besser gespielt, zu Hause ein paar Spiele richtig hoch verloren. Das war nicht schön für unsere Fans und auch für uns nicht. Aber ich glaube, es ist besser jetzt zu Hause zu spielen. Es ist ein besseres Gefühl. Wir müssen noch mehr Prozent geben, sehr gut defensiv stehen, wichtig wird auch der Torhüter sein. Es ist wichtig, schon das erste Spiel zu gewinnen, auch wenn die Serie lang ist. Eine Führung in der Serie bringt Selbstvertrauen.

Vor allem, um das große Zittern zu vermeiden, wenn es in die zweite Runde gehen sollte...

Ja, jeder möchte den Kampf um den Klassenerhalt schon in der ersten Runde beenden. Ich gebe allerdings keine Prognose ab. Ich will einfach alles geben, in jedem Spiel, aber es wird eine schwierige Serie.