Auf Augenhöhe mit Korbinian Holzer

Die Tölzer Löwen haben die erste Kontingentstelle besetzt: Der 57-fache österreichische Nationalspieler André Lakos (37) übernimmt einen Platz in der Verteidigung. Möglich wurde die Verpflichtung auch durch einen neuen Premiumsponsor: Die Asklepios-Stadtklinik weitet ihre Partnerschaft auf Helmsponsoring aus und übernimmt die medizinische Versorgung.

Bad Tölz– „Der zweite Tag in Tölz“, sagt André Lakos, „war eine Katastrophe.“ Das freilich war auf das Wetter am Mittwoch bezogen, als es den ganzen Tag schüttete. Seine neue Wirkungsstätte gefällt dem neuen Verteidiger des DEL2-Aufsteigers nämlich ausnehmend gut. „Eine traumhafte Gegend, Berge, Seen, die Stadt, schönes Stadion, gutes Training, ich hatte von Anfang an einen positiven Eindruck“, sagt der 37-Jährige aus Wien, der einen unbefristeten Arbeitsvertrag bei den Tölzer Löwen bekommen hat.

„Ungewöhnlich“, gibt TEG-Geschäftsführer Christian Donbeck zu. „Bei ihm bestimmt die Leistung die Dauer.“ Und die stimmt, ist sich der Löwen-Chef sicher. Die sportliche Vita und vor allem der Charakter haben ihn und den Trainer schnell überzeugt. „Er muss zur Mannschaft passen, und das tut er“, sagt Rick Boehm, der sich bei zwei Trainings überzeugen konnte, dass die Empfehlungen zutreffen. „Erstaunlich schnelle Hände, viel Erfahrung, der kann was und hilft den jungen Spielern weiter.“ Im Training bekam es Lakos unter anderem mit dem großgewachsenen Heilbrunner NHL-Verteidiger Korbinian Holzer zu tun, der in Tölz mittrainiert. „Die sind sich auf Augenhöhe begegnet – nicht nur von der Größe her.“

Donbeck ist stolz darauf, „dass uns diese Top-Verpflichtung gelungen ist“. Möglich sei dies nur durch die Unterstützung von Sponsoren, zu denen nun auch verstärkt die Asklepios Stadtklinik zählt. Die bisherige Partnerschaft wurde auf das Helmsponsoring und die medizinische Versorgung ausgeweitet. Klinik-Chef Johann Bachmeyer, selbst sportaffin und in seiner Zeit in Lindau Unterstützer des dortigen EVL, ließ sich von Donbeck schnell überreden. Die Kooperation könnte auch ein wenig der Image-Politur des nach Ende der Geburtshilfe in die Kritik geratenen Konzerns dienen. „Wir wollen für Identifikation mit dem Standort sorgen, mehr Präsenz zeigen und uns engagieren“, sagt Bachmeyer. Neben Unterstützung beim Videowürfel, Pressewand und einer Firmenloge kümmert sich das Unternehmen um medizinische Leistungen – auch im Stadion –, und führt nötige Untersuchungen der Spieler durch. „Möglicherweise weiten wir das Engagement künftig auch auf die Nachwuchs-Teams aus“, sagt Bachmeyer.

Dass die Präsentation des Sponsors und des neuen Verteidigers zeitlich zusammenfielen, sei eher dem Zufall geschuldet, sagt Donbeck. „Wir hatten vor acht Wochen erste Gespräche mit Lakos.“ Für den Wiener waren die Löwen kein unbeschriebenes Blatt. „In Österreich kennt jeder Bad Tölz – mindestens aus dem Fernsehen.“ Möglicherweise könne der Hüne dem „Bullen von Tölz“ ein neues Gesicht verleihen, meint Donbeck schmunzelnd.

Die Löwen überzeugte auch der Werdegang des 2,01-Meter-Mannes: Er spielte zuletzt bei Orli Znojmo in der höchsten Spielklasse Österreichs, stand bei der A-WM 1999 und Olympia 2002 im österreichischen Kader. Auch in Nordamerika war Lakos aktiv, zunächst in der Ontario Hockey League (OHL), später in der American Hockey League (AHL). Zweimal wurde er für die NHL gedraftet, eine Rückenverletzung machte ihm zuletzt 2007 einen Strich durch die Rechnung. Stattdessen spielte er in der AHL und gewann dreimal die Österreichischen Meisterschaft (2007, 2010 und 2011) mit dem EC Salzburg.

Der 37-Jährige, der vier Sprachen fließend spricht und mit der Rückennummer 64 auflaufen wird, ist topfit. Er möchte mittelfristig ein zweites Standbein neben dem Eishockey aufbauen, beginnt deshalb eine Ausbildung bei einer regionalen Firma. Aber nun zählt erstmal Eishockey. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung.“

Der Kader:

Torhüter: A. Mechel, Boehm, – Verteidiger: Frank, Lakos, Schwarz, Kolacny, Schenkel, M. Reiter, Horschel, – Stürmer: Sedlmayr, P. Schlager, Strobl, Endraß, Kornelli.