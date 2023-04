Tölzer Löwen-Neuzugang Reto Schüpping: Hart, aber fair

Von: Nick Scheder

Freut sich auf die neue Herausforderung: Mittelstürmer Reto Schüpping (re.) mit Löwen-Geschäftsführer Fabian Schlager unterschreibt für zwei Jahre bei den Tölzern. © Tölzer Löwen

Die Tölzer Löwen verpflichten Mittelstürmer Reto Schüpping von den Black Dragons Erfurt. Außerdem erhält der Miesbacher Nico Fissekis einen Probevertrag.

Bad Tölz – Ihn hatten sie beide auf ihrer Wunschliste. Sowohl der Tölzer Trainer Ryan Foster als auch der neue Löwen-Chef Fabian Schlager wollten Reto Schüpping im Team haben: „Ein Stürmer und Kämpfer, der dahin geht wo es wehtut, hart aber fair spielt und weiß, wo das Tor steht“, sagt Schlager. Schüpping ist als Center der ersten oder zweiten Sturmreihe eingeplant. Sein Engagement ist auf einen längerfristigen Aufenthalt ausgerichtet: Der 27-Jährige aus Willich (Kreis Viersen) unterschreibt einen Zwei-Jahres-Vertrag bei den Schwarz-Gelben.

Löwen-Neuzugang Nico Fissekis © THOMAS PLETTENBERG

Acht Jahre lang bei den Black Dragons Erfurt

„Nach der zurückliegenden Saison wollen die Löwen eine bessere Platzierung“, sagt Schüpping selbst. „Dazu möchte ich beitragen und mein bestes Eishockey raushauen.“ Er ist ein gestandener Oberliga-Spieler. Trug die vergangenen acht Jahre das Trikot der Black Dragons Erfurt in der Nord-Division. Zuvor spielte er bei den Moskitos Essen, wurde im Nachwuchs in Krefeld und Köln ausgebildet. Was ebenfalls für ihn spreche, sei die Beständigkeit. Schlager: „Er ist geblieben, weil er Kinder bekommen und Fuß gefasst hat.“ Der Löwen-Chef hofft, dass das in Tölz nun auch passiert und pries dem Norddeutschen kurzerhand bei einem Ausflug die Vorzüge der bayerischen Voralpen an.

Abschied aus Erfurt fällt schwer

Für Schüpping, seine Frau und die beiden Kinder (4 und 1,5 Jahre) war es nach acht Jahren Erfurt Zeit für etwas Neues. „Meine besten Freunde in der Mannschaft sind nach und nach ohnehin weggegangen, aber der Abschied vom Verein und der Stadt fällt wahrscheinlich schon schwer. Aber wir freuen uns jetzt auf etwas Neues.“ Der 27-Jährige hat Gefallen gefunden an der Region Tölz, hatte Angebote mehrerer anderer Vereine, entschied sich aber für die Oberbayern, weil er große Stücke auf den Traditionsverein hält und sich mit den Tölzer Löwen identifizieren kann.

Bindeglied zwischen den jungen und gestandenen Spielern

„Für uns ist er ein Führungsspieler, ein Bindeglied zwischen den jungen und gestandenen Spielern“, sagt Schlager. „Er gibt immer 100 Prozent, stellt sich in den Dienst der Mannschaft, und er verkörpert das, was die Tölzer Löwen künftig wieder ausmachen soll“, sagt Schlager. „Die Gegner sollen Respekt vor uns haben, mit einem unguten Gefühl gegen uns antreten.“

Erfahrung von 400 Oberligaspielen

Schüpping brachte es bisher auf 400 Oberliga-Spiele, sammelte zuletzt konstant knapp einen Punkt pro Spiel, fährt regelmäßig Checks, ohne aber viele Strafzeiten zu kassieren. Mit 27 Jahren hat der Mittelstürmer schon einiges an Erfahrung gesammelt, ist trotzdem im besten Eishockey-Alter. Schlagers Einschätzung nach ist Schüpping fit, hatte auch an seinen früheren Stationen nicht mit gröberen Verletzungen zu kämpfen, bestritt Jahr für Jahr fast alle Spiele.

Fissekis bislang ohne Oberliga-Erfahrung

Einen Rückkehrer haben die Tölzer nun ebenfalls an Land gezogen: Athanasios „Nico“ Fissekis. Der 27-jährige Bad Heilbrunner kommt von den Peißenberg Miners und erhält erst einmal einen Tryout-Vertrag bis zu den ersten drei oder vier Saisonspielen. Fissekis fehlt nämlich die Oberliga-Erfahrung. Er verbrachte die vergangenen Jahre nach seiner Ausbildung beim EC Bad Tölz zumeist in der Bayernliga – für Miesbach und eben Peißenberg. Ausnahme: Die Saison 2013/14, als er für Schweinfurt Oberliga spielte und 2016 bei einem kurzen Gastspiel bei den Löwen, als er die Vorbereitung und den Saisonbeginn in Tölz bestritt, bevor er doch wieder auf eigenen Wunsch zum TEV Miesbach zurückkehrte.

„Er weiß, wo das Tor steht“

Doch dort gehörte er zu den guten Stürmern. In der Bayernliga kam Fissekis in manchen Jahren auf zwei Punkte pro Spiel. „Er weiß, wo das Tor steht, kann richtig gutes Eishockey spielen“, sagt Schlager. Das Problem ist die Fitness. „Nico muss im Sommertraining richtig angreifen, dann kann er für uns in der Oberliga ein Joker werden, eine Granate.“ Schlager und Foster glauben an Fissekis. Bis zu den ersten Punktspielen sollte sich eine Tendenz abzeichnen.

An Form aus Vorsaison anknüpfen

Bei Schüpping gibt es eher hohe Erwartungen als eine positive Tendenz. „Er soll bei uns eine Führungsrolle einnehmen, und wir glauben fest daran, dass er das schafft“, versichert Schlager. Schüpping muss über den Sommer lediglich an die alte Form aus der Vorsaison anknüpfen.

Löwen-Kader:

Tor: Enrico Salvarani. Verteidigung: Sören Sturm, Erik Gollenbeck, Sturm: Reto Schüpping, Nico Fissekis, Trainer: Ryan Foster.