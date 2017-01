Tölzer Löwen: Planungen liegen auf Eis

Tölzer Löwen

von Nick Scheder schließen

Trotz vereinzelter Rückschläge haben die Tölzer Löwen die Vorrunde souverän als Zweite abgeschlossen. Doch die Kader-Planungen liegen trotzdem auf Eis – weil ECT-Vorsitzender Hubert Hörmann enttäuscht ist.

Bad Tölz– Tabellenzweiter nach der Vorrunde, vielfach ansehnliches Eishockey, bei dem sich Führungsspieler herausgebildet und in die Herzen der Fans gespielt haben. Dazu ein Trainer, der mittlerweile eine deutliche Handschrift hinterlassen hat: Allmählich scheint das Projekt Aufstieg in greifbare Nähe zu rücken. Doch dazu müssten sich die Löwen der Mithilfe bewährter Spieler versichern, deren Verträge nach dieser Saison auslaufen. „Aber die Planungen liegen auf Eis“, verkündet Hubert Hörmann.

Der Vorsitzende des EC Bad Tölz ist enttäuscht über die mangelnde Begeisterung im Tölzer Eisstadion. „Wir sind unter dem erforderlichen Durchschnitt. Solange unser Produkt Eishockey nicht wertgeschätzt wird und ich nicht weiß, dass genug Geld reinkommt, können wir für kommende Saison nicht solide wirtschaften.“

Ihm stoßen Spiele wie zuletzt gegen Landshut mit 1064 Zuschauern sauer auf. „Ein Klassiker, da sollten 1500 oder 2000 Leute kommen.“ Zu den Heimspielen der Löwen erschienen bisher im Schnitt 1166 Zuschauer, Tendenz vermutlich steigend. Hörmann stören aber vor allem solche Geisterspiele wie das Nachholspiel gegen Schönheide vor 551 Fans.

Ihm war es am Sonntag ein Bedürfnis, nach dem 2:0 in die Kabine zu gehen und den Spielern Dank und Anerkennung auszusprechen. „Jeder muss selbst entscheiden, welche Wertschätzung er den Spielern entgegenbringt, die solche Leistungen abrufen.“ Resigniert habe er nicht. „Das tue ich nie. Aber mich hat die Realität eingeholt“, gibt er zu. Eine starke Mannschaft kostet Geld, und weil die Sponsorengelder nicht groß ansteigen, sind die Zuschauereinnahmen essenziell. „Ob es reicht, um das Team zu halten oder punktuell zu verbessern, zeigt sich wohl erst am Ende.“

Bis dahin können die Löwen allerdings nicht warten. Die Spieler wollen wissen, woran sie sind, bekommen vielleicht andere Angebote. Dass Handlungsbedarf besteht, ist Hörmann klar. Beispiel Trainerteam um Axel Kammerer: „Platz zwei spricht für ihn, er ist hoch motiviert, wir sind zufrieden.“ Doch dass Kammerer nichts gegen die Rückkehr in eine höhere Liga hätte, ist auch klar. „Ich werde nicht ewig warten“, stellt der 52-Jährige klar. Bei Jordan Baker sind die Löwen nur bedingt handlungsfähig: „Wir würden ihn sofort weiterverpflichten, aber wenn er im April einen Job als Feuerwehrmann bekommt, ist er weg“, ist sich Hörmann sicher. Bei Thomas Schenkel, Christian Kolacny und Hannes Sedlmayr, deren Verträge ebenfalls nach der Saison auslaufen, glaubt der ECT-Vorsitzende an Vereinstreue. Schriftlich fixiert wäre das Arrangement aber noch sicherer. Klaus Kathan, der eine Top-Saison spielt, im Januar allerdings ins fünfte Lebensjahrzent einzog, plant das Karriereende, lasse sich aber vielleicht zum Weiterspielen überreden, meint Hörmann. Sturm-Talent Stefan Reiter, an dem ein Zweitligist seine helle Freude finden könnte, würde den Löwen weiter guttun, ein Kontrakt wäre ebenfalls hilfreich.

So gut wie sicher ist: Die Löwen müssen sich nach einem neuen Torhüter umsehen. Markus Janka, heuer fern jeglicher Kritik, wird sich nach der Saison auf den Beruf im heimischen Betrieb konzentrieren. „Wir würden ihn nur zu gerne behalten, aber ich glaube nicht, dass er sich umstimmen lässt“, sagt Hörmann. Immerhin: Talent Julian Kornelli, Florian Strobl, Michael Endraß und Josef Frank, unverzichtbare Motoren der Löwen, haben noch bis 2018 Vertrag.