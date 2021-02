Konzentration reicht für 40 Minuten: Krimi im Schlussdrittel

EISHOCKEY - DEL 2: Krimi im Schlussdrittel

von Nick Scheder

Die Tölzer Löwen machen es nach 3:0-Führung gegen Bad Nauheim spannend und retten ein 4:3 über die Zeit.

Bad Tölz – Fehler vermeiden, Konzentration hoch halten –das waren die Aufgaben für die Tölzer Löwen. Das gelang ihnen gegen den EC Bad Nauheim fast 40 Minuten lang. Knapp zwei Drittel ließen sie am Donnerstagabend wenig zu, beschäftigten die Gäste erfolgreich mit schönen Kombinationen und effektiven Angriffen, die in eine 3:0-Führung mündeten. Doch das Spiel geriet dennoch auf des Messers Schneide, weil die Hessen auf 2:3 herankamen, anschließend mit guten Chancen am Pfosten und am Tölzer Keeper scheiterten, und auch nach dem Tölzer Empty-Net-Tor wieder auf 3:4 herankamen. Eine spannende Schlusssequenz. Doch dabei blieb es. „Wir haben Maximilian Franzrebs starke Paraden gebraucht und sind froh über die drei Punkte“, sagt Trainer Kevin Gaudet.

Konzentration reicht für 40 Minuten

Zunächst gut abgestimmte Tölzer Sturmreihen und Effizienz im Powerplay: Kaum fünf Sekunden mit einem Mann mehr auf dem Eis, Bullygewinn Max French, kluger Pass von Lubor Dibelka nach außen, und Marco Pfleger hatte viel Zeit, sich das 1:0 zurechtzulegen.

Nauheim, das mittlerweile vom bisherigen Co-Trainer Harry Lange gecoacht wird, trat durchaus als Mannschaft mit Potenzial auf. Cason Hohmann, Verteidiger Simon Gnyp mit Schüssen von der blauen Linie und Ex-Löwe Stefan Reiter, der entscheidend am Abschluss gehindert wurde, hatten gute Chancen für die Hessen. Und auch später –nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer – machten die Hessen mächtig Druck. Erst in Überzahl, als es stellenweise mächtig brannte vor dem Tölzer Kasten. Und auch danach, als die Gäste an Franzreb und am Pfosten scheiterten.

Doch zunächst waren es die Tölzer, die das Spiel bestimmten und im zweiten Drittel eine scheinbar beruhigende Führung herausschossen. Mario Lamoureux feuerte zentral frei vor dem Tor noch auf den gut aufgelegten Nauheimer Keeper Felix Bick. Doch wenig später presste Markus Eberhardt den Puck am kurzen Pfosten über die Linie und erhöhte auf 2:0. Ein doppeltes Powerplay nutzten die Löwen zum 3:0, Lamoureux zimmerte die Scheibe aus spitzem Winkel in die Maschen.

Es sah nach einer klaren Sache für die Gastgeber aus. Doch noch vor der Pause der Nauheimer Anschlusstreffer. Nachdem zuvor Marvin Ratmann noch in Tölzer Überzahl einen Konter an den Pfosten abschloss, machte es Kelsey Tessier kurz darauf besser und verkürzte auf 1:3. „Es ist nicht einfach, bei Spielen alle zwei Tage immer wieder 60 Minuten lang konzentriert zu bleiben“, sagt Gaudet. „Wir haben es 40 Minuten lang sehr gut geschafft.“

Das 4:2 bringt nur kurz Entspannung

Doch im Schlussabschnitt schlichen sich wieder Patzer in die Tölzer Abwehr ein, James Arniel ließ Kenney Morrison stehen und verkürzte auf 2:3. Gaudet: „Danach hatte Nauheim sehr gute Chancen, es hätte auch der Ausgleich fallen können.“ Doch Franzreb hatte etwas dagegen, auch als sein Gegenüber kurz vor Schluss zugunsten eines sechsten Feldspielers Platz machte, und Morrison auch noch eine unnötige Strafe nahm. Etwas Entspannung bei Tölz, als French zum 4:2 ins leere Tor traf. Doch erneutes Bangen, als Tessier Nauheim wieder heranbrachte. Aber die Löwen zitterten den Sieg über die Zeit, sicherten sich drei Punkte und holten – bei zeitgleicher Bietigheimer Niederlage in Landshut – Rang zwei zurück. NICK SCHEDER

Tölzer Löwen - EC Bad Nauheim 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

Tore: 1:0 (15:31) Pfleger (Dibelka/French, 5-4), 2:0 (24:36) Eberhardt (Dibelka/Heinzinger), 3:0 (33:31) Lamoureux (Pfleger/Dibelka, 5-3), 3:1 (36:08) Tessier (Cabana), 3:2 (52:16) Arniel (Hohmann/Ketter), 4:2 (58:49) French (Pfleger/Schwarz, ENG), 4:3 (59:35) Tessier (Hohmann/Sekesi, 6-4), – Strafminuten: Tölz 10, Nauheim 8, – Schiedsrichter: Bastian Haupt, Robert Paule.