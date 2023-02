Tölzer Löwen: Scheiben, Zweikämpfe und Derby verloren

Von: Nick Scheder

Kaum zu halten: Der Riesserseer Erste-Reihe-Stürmer Robin Soudek (re.) entwischt hier Dillon Eichstadt und erzielt zwei Tore bei der 1:4-Niederlage der Tölzer Löwen im Derby. © Peter Volk

Der SC Riessersee ist im Derby die gefährlichere Mannschaft: Die Tölzer Löwen sind mit 1:4 geschlagen.

Garmisch-Partenkirchen/Bad Tölz – Beim Spiel der Spiele geht es fast immer zur Sache. Sportlich waren die Rollen im Derby Tölzer Löwen beim SC Riessersee diesmal klar verteilt: Die Gäste reisten am Sonntag als Tabellenneunter zum Oberliga-Vierten. Und auf dem Eis spiegelten sich die statistischen Kräfteverhältnisse nach dem Tölzer Auswärtssieg im ersten Aufeinandertreffen im 265. Derby diesmal wider: Die Tölzer kämpften zwar, erarbeiteten sich Chancen, blockten die Schüsse und suchten die Zweikämpfe. Doch die meisten gingen verloren, der SC Riessersee zeigte sich vor allem offensiv übermächtig. Die Garmischer hatten mehr Zug zum Tor, tauchten öfter gefährlich im Slot auf, prüften Enrico Salvarani mit mehr und platzierteren Schüssen. Am Ende mussten sich die Löwen trotz großen Engagements mit 1:4 geschlagen geben. „Wir waren nicht so gefährlich wie Garmisch, haben zu viele Zweikämpfe und Scheiben verloren“, moniert der Tölzer Coach Ryan Foster.

Scheiben, Zweikämpfe und Derby verloren

Auch weil sie in Überzahlsituationen – davon hatten sie zahlreiche – nicht immer effizient waren. Beide Torhüter waren gut aufgelegt. Salvarani vereitelte viele Angriffe des SCR-Paradeblocks um Robin Soudek, Lubor Dibelka und Kevin Slezak. Nur beim 1:3 wirkte er etwas unglücklich und ließ die vom angeschlagenen Ryker Killins abgefeuerte Scheibe abprallen. Zum Nachschuss parat stand Slezak, der in Tölz das Eishockey erlernt hatte.

Nach Wards Ausfall Durchschlagskraft eingebüßt

Beide Teams machten deutlich, dass sie das prestigeträchtige Duell gerne für sich entscheiden wollten. Das Spiel wogte die meiste Zeit hin und her. Aber Garmisch war druckvoller. Zumal als die Löwen nach dem ersten Drittel auf Tyler Ward verzichten mussten. Der Tölzer Topscorer hatte erst eine Scheibe ins Gesicht bekommen, sich dann nach einem Check an der Schulter verletzt. Anton Engel nahm seinen Platz ein. Doch die Tölzer Paradereihe verlor dadurch tatsächlich an Durchschlagskraft. „Der Ausfall hat wehgetan, weil derzeit nur unsere erste Reihe Tore schießt“, klagt Foster. Die Tölzer hielten das Spiel trotzdem offen, nachdem Nick Huard im Powerplay im ersten Drittel den Rückstand egalisierte. Robin Soudek hatte anfangs einen Dibelka-Pass eiskalt verwandelt. Huard drosch ebenso humorlos aus spitzem Winkel an David Allavena vorbei zum 1:1 ins Tor.

Der Zugriff im Angriff fehlt

Auch wenn die Löwen vieles besser machten als während ihrer Niederlagenserie – ihnen fehlte oft der Zugriff im Angriff. Garmisch dagegen kam mit viel Druck, Dibelka fing einen riskanten Tölzer Pass ab, reichte die Scheibe an Soudek weiter, der lief ein Solo gegen Salvarani, legte sich den Puck vor dem Keeper auf die Rückhand und erhöhte auf 2:1.

Wenig Effizienz in Überzahl

Die Tölzer hatten ihre Chancen, scheiterten aber an Allavena, trafen die Scheibe im entscheidenden Moment nicht oder standen einen Schritt zu weit weg, um einen Pass tödlich zu machen. In Überzahl fehlte die Effizienz, und Garmisch machte bei Gleichzahl mehr Druck. „Nach dem haltbaren 1:3 wurde es ganz schwer“, meint Foster.

Im Schlussdrittel: Kaum Strafen, kaum eine Siegchance

Im Schlussabschnitt, nach einer handfesten Auseinandersetzung zwischen Ludwig Nirschl und Soudek gab es dann trotz vieler Emotionen im Spiel kaum noch Strafen. Aber auch kaum noch Chancen. „Wir hatten nicht wirklich die Möglichkeit zu gewinnen, spätestens nach dem 1:4 war es gelaufen“, meint Foster. Erneut Slezak schloss sein Solo eiskalt zu seinem zweiten Treffer ab. Foster: „Alles in allem ein verdienter Sieg für Garmisch.“

SC Riessersee - Tölzer Löwen 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Tore: 1:0 (5:30) Soudek (Dibelka), 1:1 (10:18) Huard (Sturm/Eichstadt, 5-3), 2:1 (10:48) Soudek (Dibelka), 3:1 (26:38) Slezak (Killins/Schmid), 4:1 (41:14) Slezak (Schmid, 4-4), – Strafminuten: Garmisch 14, Tölz 6, –Schiedsrichter: Andreas Flad/Vladislavc Gossmann, – Zuschauer: 4111.