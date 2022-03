Tölzer Löwen verlieren erstes Play-down gegen Weißwasser

Von: Nick Scheder

Teilen

Sieger nur bei den Faustkämpfen: Tölzer Löwe Pascal Aquin (re.) vermöbelt den Lausitzer Moritz Raabe nach Strich und Faden, im sportlichen Vergleich war es eher andersherum. © Oliver Rabuser

Die Tölzer Löwen leisten sich zu viele Fehler und verlieren erstes Play-down gegen Weißwasser mit 3:6

Bad Tölz – Es sind Play-downs. Entscheidungsspiele. Da fliegen schon einmal die Helme. Und dann die Fäuste. Die Nerven liegen blank, die Emotionen brechen sich Bahn. Dass es gegen den Abstieg aus der DEL 2 geht, merkte man im ersten Spiel der Play-down-Runde schon allein an den vermehrt auftretenden Kämpfen zwischen Tölzer Löwen und Lausitzer Füchsen. Die Auseinandersetzungen, einmal setzte sich Pascal Aquin klar gegen Moritz Raab durch, beim zweiten Mal Thomas Brandl gegen Eric Valentin, weckten auch die Fans auf den Rängen am Mittwochabend im Tölzer Eisstadion. Doch den sportlichen Vergleich auf dem Eis gewannen relativ deutlich die Gäste aus Sachsen.

Tölzer Löwen verlieren erstes Play-down gegen Weißwasser

Und zwar, weil sich die Löwen ähnlich wenig wehrten, wie die beim Faustkampf vermöbelten Lausitzer. Es fehlte die defensive Ordnung, allzu leicht rauschten die gefürchteten Füchse-Stürmer ungebremst durch die Tölzer Zone, hatten bei ihren Einschüssen wenig Mühe. „Wir haben blöde Fehler gemacht, Alleingänge zugelassen, die dürfen nicht passieren, wenn wir diese Serie gewinnen wollen“, sagt Löwen-Coach Kevin Gaudet. Auf Stürmer wie DEL 2-Top-Scorer Peter Quenneville, seinen kanadischen Landsmann Hunter Garlent oder den dreifachen Torschützen und Lausitzer Eigengewächs Bennet Roßmy sollte man schon besser aufpassen, das war bekannt.

Nur sechs Minuten sehr gut

Und die Löwen schienen das anfangs auch zu beherzigen. Sie waren gleich voll da. „die ersten sechs Minuten waren sehr gut, wie ich mir das vorgestellt habe“, sagt Gaudet. Tölz bestimmte die Partie zu Beginn der ersten beiden Drittel. Verloren allerdings jeweils den Faden, ließen sich nach hinten reindrängen, leisteten sich vermeidbare Fehler, die regelmäßig zu Gegentoren führten. Weil die Löwen in der Abwehr nicht immer die beste Figur machten, obwohl es diesmal nicht wirklich am zu kleinen Kader liegen konnte: Tölz lief mit drei kompletten Reihen auf. Das gab’s nicht oft in dieser Saison. Anton Engel war sogar zehnter Stürmer. Aber sie wirkten nach acht Minuten nicht mehr voll bei der Sache. Kapitän Philipp Schlager konnte Peter Quenneville nur noch regelwidrig am Torabschluss hindern. Den Penalty vergab der DEL 2-Topscorer noch. Und in Führung gingen die Löwen. Cam Spiro schlenzte die Scheibe im Slot zum 1:0 an Leon Hungerecker vorbei. Die letzte Führung der Gastgeber. Der quirlige Roßmy glich wenig später nach Sieg im Sprintduell aus, Eric Valentin drehte auf 2:1.

Der Knackpunkt: Gegentreffer kurz vor Drittelende

Tölz wehrte sich nicht mehr entschieden genug. „Weißwasser war in dieser Phase besser“, räumt Gaudet ein. Sein Team erhöhte den Druck erst nach der Pause wieder und meldete sich in Überzahl durch Ian Bradys 2:2 zurück ins Spiel. Doch auch dieser Gleichstand währte nicht lange, es reichten einfach Angriffe der Oberlausitzer, so wie Roßmys 3:2. Es kam noch schlimmer: Pascal Aquins Ausgleichstreffer in Überzahl fand keine Anerkennung – Hungerecker soll behindert worden sein. „Das tut weh, aber der Knackpunkt war das 2:4“, meint Gaudet. Drei Sekunden vor der Sirene, wieder offene Tölzer Abwehr, Hunter Garlent erhöhte auf 4:2.

Lesen Sie auch Die verhängnisvollen Minuten der Tölzer Löwen Wieder verlieren die Tölzer Löwen ein Spiel innerhalb weniger Minuten: Bei der 1:8-Heimniederlage gegen Spitzenreiter Dresden geht ihnen die Kraft aus. Die verhängnisvollen Minuten der Tölzer Löwen ESC-Coach Randy Neal stolz: „Die Jungs haben mit Herz gespielt“ Engagiert präsentierten sich die Geretsrieder River Rats nach ihrer 1:6-Niederlage am Freitag in Ulm und holten gegen stets gefährliche Schweinfurter einen verdienten 4:3-Heimsieg. ESC-Coach Randy Neal stolz: „Die Jungs haben mit Herz gespielt“

Im Schlussabschnitt wirkten die Löwen nach Rosmys drittem Treffer zum 5:2 lange Zeit nicht so, als hätten sie noch Hoffnung auf eine Wende im Spiel. Erst nach Tyler McNeelys Anschlusstreffer startete so etwas wie eine Aufholjagd. Die allerdings Toni Ritters Nachstocherer ins leere Tor beendete.

Tölzer Löwen - Lausitzer Füchse 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)

Tore: 1:0 (8:14) Spiro (Schlager/Dibelka), 1:1 (9:08) Roßmy, 1:2 (11:56) Valentin (Mueller), 2:2 (26:46) Brady (Spiro/McNeely, 5-4), 2:3 (28:10) Roßmy (Valentin), 2:4 (39:57) Garlent, 2:5 (43:35) Rosmy (Quenneville), 3:5 (54:30) McNeely (Spiro/Dibelka), 3:6 (59:49) Ritter (Valentin, ENG), – Strafminuten: Tölz 10, Weißwasser 18, – Schiedsrichter: Martin Holzer/Christopher Schadewaldt, – Zuschauer: 1147.