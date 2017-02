Tölzer Löwen siegen 6:0 gegen Weiden: Walleitners unvergesslicher Abend

EIshockey: Oberliga Süd

von Patrick Staar schließen

Der Beginn war mühsam, das Ende sehenswert: Mit 6:0 (0:0, 2:0, 4:0) besiegten die Tölzer Löwen am Freitagabend die Blue Devils Weiden – und bleiben dem Spitzenreiter Selb dicht auf den Fersen.

Bad Tölz–Löwen-Stürmer Dominik Walleitner ist für vieles bekannt: Vereinstreue, Kampfgeist, Disziplin. Doch eines zeichnet den Stürmer normalerweise nicht aus: Torgefahr. Gestern war alles etwas anders als sonst. Am zweiten und dritten Treffer war der Stürmer als zweiter Vorlagengeber beteiligt. Und dann schlug der 25-Jährige gleich zweimal selbst zu: Erst überraschte er Gäste-Schlussmann Philip Lehr mit einem Schlenzer ins kurze Eck. Und dann traf Walleitner auch noch zum 5:0, nachdem Maxi Hörmann einen Weidener Angriff abgefangen hatte. Vier Scorerpunkte, zwei Tore in einer Partie – kein Wunder, dass Walleitner zum Spieler des Abends gewählt und von den Fans mit Sprechchören gefeiert wurde. Am Ende wurde er auch noch zum Tanzen aufgefordert.

Wann er das letzte Mal an so vielen Toren beteiligt war, das überforderte Walleitners Langzeit-Gedächtnis. „Das muss Ewigkeiten her sein“, sinnierte der Stürmer. „Ich kann mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern.“ Es ist bezeichnend, dass Walleitner selbst nach solch einem Abend auf dem Teppich bleibt und die Leistung seiner Nebenleute Daniel Merl und Maxi Hörmann in den Vordergrund rückte: „Sie haben gut gespielt, sie haben jeden Check zu Ende gefahren, und damit haben sie mir das Toreschießen leicht gemacht.“ Dass es gleich zweimal klappte, war nach Walleitners Einschätzung „auch Glückssache“.

Dass es sein Abend werden würde, war nach dem ersten Drittel noch nicht abzusehen. Da taten sich die Löwen schwer ins Spiel zu finden, Weiden hatte sogar etwas mehr Torchancen.

Doch dann kamen die Gastgeber wie verwandelt aus der Kabine. Ein Angriff nach dem anderen rollte Richtung Weidener Gehäuse. So war es nur eine Frage der Zeit, bis die Tore fallen. Nach vier Minuten war der Bann gebrochen: Maxi Hörmann schoss aus kurzer Distanz, EVW-Schlussmann Philip Lehr ließ den Puck nach vorne abprallen, und Jordan Baker traf im Nachschuss. Vor dem 2:0 waren die Tölzer erneut gedanklich schneller. Dieses Mal spielte Walleitner seinen Teamkollegen Johannes Sedlmayr frei. Wieder parierte Lehr den ersten Versuch, wieder saß der Nachschuss – dieses Mal durch Michael Endraß (29.).

Kurios: Die Gäste mussten nur viermal auf die Strafbank, das allerdings innerhalb von nicht einmal eineinhalb Minuten. Das folgende Überzahlspiel nutzte Stefan Reiter zum vorentscheidenden 3:0 (41.) Danach brachen die Gäste zusammen. Spielerisch leicht schraubte Tölz durch Dominik Walleitner (46., 53.) und Johannes Sedlmayr das Ergebnis hoch. Am Ende waren die Gäste mit der 0:6-Niederlage noch sehr gut bedient, scheiterten doch gleich drei Tölzer am Torgestänge: Erst Maxi Hörmann (37.), dann Johannes Sedlmayr (38.) und schließlich auch noch Stefan Reiter (47.). Doch dies blieb letztlich nur eine Randnotiz in einer einseitigen Partie – die vor allem Dominik Walleitner nicht so schnell vergessen dürfte.

Tölzer Löwen – Blue Devils Weiden 6:0 (0:0, 2:0, 4:0)

Tore: 1:0 (23:59) Baker (Hörmann), 2:0 (31:18) Endraß (Sedlmayr, Walleitner), 3:0 (40:18) S. Reiter (Kolacny, Walleitner), 4:0 (45:22) Walleitner (Hörmann, Merl), 5:0 (52:37) Walleitner (Hörmann), 6:0 (58:00) Sedlmayr (Endraß, Baker) – Strafminuten: Bad Tölz 4, Weiden 2 + 5+ Spieldauer Babic (hoher Stock) + 10 Waldowsky (Unsportlichkeit) . – Schiedsrichter:Eugen Schmidt. – Zuschauer:943.