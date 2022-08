Tölzer Löwen: Stellschrauben auf und neben dem Eis

Von: Nick Scheder

Heiß her ging es bereits im ersten Vorbereitungsspiel der Tölzer gegen Rosenheim: Hier der junge Löwen-Neuzugang Timo Sticha (li.) gegen Starbulls-Stürmer Tim Lucca Krüger. © Patrick STaar

Vorbereitungsstart der Löwen: Positives überwiegt, Probleme an Kassen, Kiosk und in der Abwehr

Bad Tölz – Die Bilanz des Auftakts fällt trotz allem positiv aus: Die Niederlage gegen Rosenheim kam nicht gerade überraschend. Die Starbulls werden als Favorit für die Oberliga gehandelt. Dafür gab’s teilweise gute Aktionen der Tölzer Löwen auf dem Eis, viel Einsatz und Kampfgeist der Spieler, eher überraschend viele Zuschauer und eine, wie TEG-Chef Ralph Bader findet, gelungene Präsentation der Mannschaft im Vorfeld der 2:6-Niederlage im ersten Vorbereitungsspiel am Sonntag. „Ich bin zufrieden mit dem Tag, auch wenn viel Arbeit dahinter steckt.“

Und ein bisschen Lehrgeld musste er auch zahlen. Über den Tag verteilt mehrere Hundert Fans bei der Mannschaftsvorstellung, 1328 Zuschauer beim Spiel – und nur eine Kasse geöffnet beim Vorverkauf. „Eine halbe Stunde warten beim Ticket kaufen, das geht gar nicht“, räumt Bader ein. „Das war ein Fehler, den Schuh muss ich mir anziehen, das wird nicht wieder vorkommen“, verspricht er zerknirscht.

Warten auf das Bier werde den Tölzer Löwen angekreidet

Und noch jemand zeigte sich offensichtlich überrascht vom Interesse der Eishockeyfans: Gaststättenwirt Milan Bojic, der während der Partie lediglich einen Kiosk öffnete und sich selbst ohne weitere Unterstützung an den Ausschank stellte. Nach dem ersten Drittel des Spiels bekam er immerhin unerwartet Hilfe (siehe unten). Bader schmunzelt zwar über die Rosenheimer Schützenhilfe, findet die Angelegenheit allerdings tatsächlich weniger amüsant. „Sich mit Freunden treffen, ein Bier trinken, etwas essen – das gehört zum Eishockey dazu“, findet der Garmisch-Partenkirchner. Und wenn es am Ausschank hakt, fällt das auf die Löwen zurück. „Das kreiden die Leute uns an, selbst wenn ich keinerlei Einfluss auf die Wirtschaft und die Kiosks im Stadion habe“, stellt Bader klar. „Das ist rein Sache der Stadtwerke.“

Der 57-Jährige legt Wert darauf, dass es künftig am Bierausschank besser läuft und möchte Bojic mit Tipps zur Seite stehen. „Vielleicht sollte er auch wieder das Kiosk-Team aktivieren, das bisher im Einsatz war.“

Gemeinschaft zwischen Verein und GmbH

Doch mit dem Verlauf der Team-Präsentation insgesamt ist Bader zufrieden. „Vor allem die Gemeinschaft zwischen Eisclub und Tölzer Eissport-Gesellschaft hat mir gut gefallen.“ Das zeige, dass das Zusammenspiel, die gemeinsame Identifikation zwischen EC Bad Tölz und Tölzer Löwen immer besser funktioniere.

Spielersuch noch im Gange

Viel zu tun bleibt aber dennoch, an verschiedenen Stellschrauben zu drehen. Für Trainer und Verantwortliche zum Beispiel bei der Spielersuche. Und für einzelne Spieler bei der Fitness. „Der eine oder andere muss schon noch schauen, dass er rechtzeitig in Form kommt“, fordert Bader. Einige Neuverpflichtungen haben durch ihren Einsatz und ihre Leistung aber schon überzeugt.

Ausländer und Routinier für die Abwehr

Dennoch: Bader und Trainer Ryan Foster sind weiter auf der Suche nach Verstärkung für die Defensive, die derzeit mit zwei Routiniers und drei Talenten (Tilmann Sullivan Schönfeld mit Probevertrag) recht überschaubar besetzt ist. „Wir brauchen noch zwei ordentliche Verteidiger“, sagt Bader. Stand jetzt soll einer davon ein Ausländer für die vakante Kontingentstelle sein. Mit einem erfahrenen deutschen Defensivspezialisten steht der Löwen-Chef seit Wochen in Kontakt. Eine Vertragsunterschrift verhindern externe Faktoren. Viele Alternativen gibt der Markt nicht her.