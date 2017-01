Sorgenkind Powerplay

Eishockey: Oberliga Süd

von Nick Scheder schließen

Bad Tölz - So langsam wird es ernst: Die Play-off-Teilnehmer stehen fest, in einer Einfachrunde mit Hin- und Rückspiel machen die besten acht Teams der Oberliga Süd die Platzierungen für die Endrunde aus. Trainer Axel Kammerer sieht allerdings keinen großen Unterschied zur Vorrunde. „Nur, dass die Spiele noch schwieriger werden, weil nur noch die stärksten Gegner übrig sind.“ Die Tölzer Löwen starten als Zweite mit sehr guten Voraussetzungen in die Zwischenrunde und müssen zum Auftakt heute (20 Uhr) beim Tabellensechsten EV Weiden ran.

Dort haben sich die Tölzer schon einmal schwergetan. Anfang Dezember mussten sie sich nach Verlängerung mit 2:3 geschlagen geben, nachdem sie einen 0:2-Rückstand aufgeholt hatten. „Weiden hat eine routinierte Mannschaft mit Stärken im Sturm“, sagt Kammerer. Torgefahr gehe vor allem von den Topscorern Ales Jirik, Matt Abercrombie, Martin Heinisch und Patrick Schmid aus, die auch ein gutes Powerplay aufziehen.

Das eigene Überzahlspiel ist ein wenig Kammerers Sorgenkind. Zwar haben die Löwen immer noch den drittbesten Wert der Liga. Doch der Tölzer Trainer vermisste zuletzt die Effizienz. „Wir haben zu viele Chancen für ein Tor gebraucht.“ Deshalb stellt er die Formationen etwas um, wollte gestern Abend im Training noch etwas ausprobieren. Fest steht: Hannes Sedlmayr spielt künftig im Powerplay im Sturm und nicht an der blauen Linie.

Weil seine Mannschaft wieder fast komplett ist, laufen die Löwen mal wieder mit vier Reihen auf. „Das ist gut für die Intensität und das Tempo“, sagt Kammerer. Damit wollen die Löwen die Weidener Abwehr beschäftigen. „Wir dürfen nicht zu passiv spielen.“

Zurück im Tölzer Team sind Florian Strobl und Stefan Reiter, die ihre Verletzungen relativ schnell überstanden haben. Weiter fehlen wird Josef Frank, dessen Oberschenkel noch zwickt, wie er am Mittwoch im Training gemerkt hat. Klaus Kathan war etwas grippisch, wird es aber heute versuchen. Tobias Kirchhofer ist beruflich verhindert. Dafür bekommt Constantin Ontl neben Josef Reiter seinen ersten Einsatz in der Oberliga. Er soll die vierte Reihe komplettieren, die Julian Kornelli als Mittelstürmer anführt. Kammerer: „Die könnte gut funktionieren, weil die Spieler gut zueinander passen.“

Die Löwen wollen die Hans-Schröpf-Arena diesmal als Sieger verlassen. „Aber es wird wieder ein ganz enges Spiel“, ist sich Kammerer sicher.

Der Tölzer Kurier bietet vom Spiel in Weiden eine Live-Ticker. Auf www.toelzer-kurier.de können Sie die Partie mitverfolgen.