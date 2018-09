Manche Phrasen stimmen immer

eishockey: del 2

von Nick Scheder schließen

Wer kein Tor schießt, kann nicht gewinnen: Die Tölzer Löwen büßen ihre Abschlussschwäche gegen die Eispiraten Crimmitschau und verlieren trotz phasenweiser Überlegenheit mit 0:3.

Bad Tölz– Es bleibt dabei: Auch im fünften Aufeinandertreffen in Folge mussten sich die Tölzer Löwen dem ETC Crimmitschau geschlagen geben. Weil sie zu viele Chancen vergaben, etliche Male am gut aufgelegten Torwart Sebastian Albrecht scheiterten, und zwei Kontertore nach identischem Muster kassierten, verloren sie das dritte Saisonspiel am Freitagabend. Mit 0:3 unterlagen sie in einem Spiel zweier recht ausgeglichener Teams.

Es hätte nicht sein müssen. Gerade nach dem ersten Drittel waren die Löwen lange Zeit am Drücker. Doch nach besten eigenen Chancen liefen sie in Konter, die zweimal Patrick Klöpper eiskalt vollstreckte. „Man kann alte Zoten rausholen und sagen: ,Wer kein Tor schießt, kann nicht gewinnen.’ Genauso ist es aber“, sagt Löwen-Trainer Markus Berwanger. „Wir haben vergangenes Wochenende elf Tore geschossen, jetzt gar keins. Chancen waren genügend da.“

Vorzuwerfen haben sich die Löwen allenfalls mangelnde Effizienz im Abschluss. Über weite Strecken hielten die Gastgeber die Eispiraten mit einer stabilen Abwehr vom eigenen Tor fern, ohne zunächst selbst brandgefährlich zu werden. Die besten Chancen hatten Kevin Wehrs, der aus guter Position über die Scheibe drosch, oder Hannes Sedlmayr und Stephen MacAulay. Doch sie scheiterten genauso am gut aufgelegten ETC-Torhüter wie Löwen-Goldhelm Kyle Beach und Niklas Heinzinger im Nachschuss.

Weil die Löwen nach hinten wenig zuließen, und Ben Meisner zur Stelle war, wenn es darauf ankam, wurde auch aus den Crimmitschauer Chancen nichts – 0:0 zur ersten Pause. Das Tölzer Powerplay – im zweiten Drittel hatten sie dreimal Gelegenheit dazu – war nicht so druckvoll wie bisher. Yannick Drews hätte immerhin fast die Kopie seines Treffers gegen Bayreuth geliefert: Er fuhr alleine auf Albrecht zu, wollte ähnlich abgeklärt abschließen, doch diesmal blieb der Torwart Sieger. Die Löwen waren jetzt generell am Drücker. Nur Albrechts gute Reaktion vereitelte Tom Horschels Treffer ins Kreuzeck nach einem klugen Sedlmayr-Pass. Und wenig später war es ein Crimmitschauer Schläger, der in Tölzer Überzahl Sedlmayrs Schuss aus kurzer Distanz gerade noch über das Tor lenkte. Im Gegenzug das 0:1, als Klöpper sein Solo eiskalt versenkte.

Ähnlich das 0:2, die Entscheidung im Schlussabschnitt. Dem war eine Druckphase der Löwen mit etlichen guten Möglichkeiten vorausgegangen. Doch Drews drosch über die Scheibe, Edfelder scheiterte an Albrecht, vergab auch seinen Hochkaräter fünf Minuten vor Schluss. Und im Gegenzug schlug wieder Klöpper zu, nachdem Crimmitschau zuvor am Pfosten gescheitert war. Rob Flick stellte auf 3:0, als Meisner nach einer Tölzer Auszeit seinen Kasten geräumt hatte. „Wir haben aufopferungsvoll gekämpft, aber man sieht doch, dass zwei Spieler uns schmerzlich abgehen“, sagt Berwanger. Bleibt zu hoffen, dass spätestens mit Philipp Schlager und Lubor Dibelka auch die Torgefahr zurückkommt.

Tölzer Löwen – ETC Crimmitschau 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Tore: 0:1 (29.37) Klöpper (Alber/Hilbrich, 4-5), 0:2 (56.28) Klöpper (Schlenker/Pohl), 0:3 (58.47) Flick (McNally/Hudson, ENG), –Strafminuten: Tölz 2, Crimmitschau 8, –Schiedsrichter: Holzer/Vogl, – Zuschauer: 2004.