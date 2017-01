Und wieder hakt’s im Powerplay

EIshockey: Oberliga Süd

von Nick Scheder

Durchwachsene Leistung, immer noch Probleme beim Torabschluss, dritte Niederlage in Folge: Die Tölzer Löwen verlieren daheim mit 1:4 gegen Deggendorf.

Bad Tölz– Es ist nicht lange her, da war das Powerplay eine Waffe der Löwen. Jetzt ist der Wurm drin: Trotz reichlich Gelegenheiten in Überzahl brachten die Tölzer die Scheibe am Freitag gegen Deggendorf nicht im Tor unter. Schlimmer noch: Sie kassierten sogar einen Gegentreffer mit einem Mann mehr auf dem Eis. Das Spiel gegen den Deggendorfer SC ging mit 1:4 verloren, weil die Löwen nicht nur zahlreiche Chancen vergaben, sondern auch unnötige Tore kassierten. „Ich bin nicht sicher, ob es an einer starken Deggendorfer Leistung lag, oder an unserer schwachen, auf jeden Fall war es enttäuschend“, räumt Löwen-Trainer Axel Kammerer ein.

Es war ein ausgeglichenes, kein hochklassiges Spiel vor überschaubarer Kulisse im Tölzer Eisstadion. Den Löwen war anzumerken, dass sie nach zwei Niederlagen keine weitere kassieren wollten. Doch es tat sich erneut eine eklatante Abschlussschwäche auf, obwohl Josef Frank und Jordan Baker wieder mit von der Partie waren. Hinzu kamen fehlende Laufbereitschaft, kaum ein gewonnenes Bully, ein manchmal recht kompliziertes Spiel nach vorne und ungewöhnliche Scheibenverluste – auch routinierter Spieler. Einen davon leitete Robin Deuschl zu Andreas Gawlik weiter. Der drosch die Scheibe unter die Latte. „Wir sind schlecht ins Spiel gestartet“, sagt Kammerer.

Die Löwen ließen sich jedoch wenig beeindrucken vom 0:1-Rückstand, wurden etwas besser. Franks Rückkehr in die Mannschaft tat der Abwehr gut. Nach einem Angriff der ersten Reihe rutschte die Scheibe gegen den Pfosten. Tölz jubelte schon, doch Schiedsrichter Cori Müns hatte den Puck nicht über der Linie gesehen.

Die Löwen sorgten nun durchaus für etwas Torgefahr. Doch Hannes Sedlmayr per Schlenzer oder Michael Endraß bei einem Solo nach abgefangener Scheibe fehlte das Glück im Abschluss. Auch Deggendorf kam ein paar Mal vor Markus Jankas Tor und prüfte den Tölzer Keeper. „Aber es ist vor allem das Powerplay, das derzeit nicht funktioniert“, moniert Kammerer. Zu Beginn des zweiten Drittels nutzten die Löwen erst eine einfache, nach Franks Meinungsverschiedenheit mit Gawlik eine doppelte Überzahl nicht zum Ausgleich. „Klar, dass sich so etwas rächt“, meint der Tölzer Trainer. Alexander Janzen schloss einen Konter in Unterzahl zum 2:0 für Deggendorf ab. Das folgende Tölzer Powerplay wirkte zwar strukturierter. Doch Baker, Christian Kolacny, Sedlmayr, Iiro Vehmanen und Julian Kornelli nutzten beste Chancen nicht.

Das Spiel wurde immer zerfahrener. Travis Martell musste nach einem üblen Bandencheck gegen Hannes Huß vorzeitig zum Duschen. Der Sachsenkamer kehrte erst im Schlussdrittel aufs Eis zurück. Wenig später bekam Daniel Merl, der Thomas Schenkel im vierten Sturm ersetzen sollte, eine Spieldauerstrafe. Und Deggendorf nutzte das Powerplay: Patrik Beck erhöhte auf 3:0.

Zwar verkürzte Florian Strobl per Volley-Schuss auf 1:3. Doch sonst wollte den Löwen einfach kein Tor gelingen. Baker drosch selbst aus kurzer Distanz drüber. Janka blieb nach einer Tölzer Auszeit draußen. Aber erst verlor Vehmanen leichtfertig die Scheibe, klärte noch selbst in höchster Not. Doch beim nächsten Puckverlust traf Kyle Gibbons ins leere Tor. „Bei uns läuft’s gerade einfach nicht“, hat auch Kammerer erkannt.

Tölzer Löwen – Deggendorfer EC 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Tore:0:1 (6.12) Gawlik (Deuschl), 0:2 (25.08) A. Janzen (Litesov, 4-5), 0:3 (41.56) Beck (S. Janzen/Gawlik, 5-4), 1:3 (43.39) Strobl (Kolacny/Horschel), 1:4 (58.41) Gibbons (Beck/Gawlik, ENG), – Strafminuten: Tölz 15 + 20 (Merl, unkorr. Körperangriff), Deggendorf 17 + 20 (Martell, Bandencheck), – Schiedsrichter:Cori Müns (EHC Klostersee), – Zuschauer:782.