Der Eishockeygott war dagegen

Eishockey: DEL2

von Nick Scheder schließen

Tölz gibt 3:1-Führung aus der Hand und verliert gegen Heilbronn 5:6 nach Verlängerung

Bad Tölz– Die Serie ist gerissen. Nach vier Siegen in Folge mussten sich die Tölzer Löwen gestern Abend geschlagen geben. In einem spannenden, von den Offensiv-Abteilungen beider Teams geprägten Spiel verloren sie gegen die Heilbronner Falken mit 5:6 nach Verlängerung. Den Zusatzpunkt verpassten die Gastgeber, als sie nach einer umstrittenen Entscheidung in Unterzahl gerieten.

Allerdings versäumte es Tölz schon vorher, bei 3:1-Führung und guten Chancen für die vorzeitige Entscheidung zu sorgen. „Das ist gerade unser Problem: Dass wir in Führung liegend unsere Chancen nicht nutzen“, sagt Löwen-Trainer Kevin Gaudet. Stattdessen, ähnlich zu Kaufbeuren: Vermeidbare Strafen, zwei Gegentreffer zum Ausgleich, und Heilbronn war zurück im Spiel. „Der Eishockeygott hat gesagt: ,Tut mir leid, diesmal kein Sieg‘.“

Dabei waren die Buam sofort auf Betriebstemperatur. Max French brauchte keine Anlaufzeit, als er Gäste-Keeper Matthias Nemec im ersten Tölzer Powerplay prüfte. Wenig später legte er Marco Pfleger die Führung auf. Das Zusammenspiel der beiden in Kombination mit Jungspund Luca Tosto funktionierte ohnehin gut. Routinier Hannes Sedlmayr rutschte in den dritten Sturm, weil Christoph Kiefersauer Shawn Weller im zweiten ersetzte. Der US-Amerikaner muss nach seinem Check in Kaufbeuren vier Spiele Sperre absitzen.

Das tat dem Offensivdrang der Löwen keinen Abbruch – unter Vernachlässigung der Abwehr. Beim Ausgleich ließen die Buam Marcus Götz sträflich alleine, der eiskalt zum 1:1 einschob. Zuvor parierte Löwen-Keeper Sinisa Martinovic einen Penalty von Samuel Soramies, der bei seinem Solo gestoppt wurde.

Die Löwen ließen sich allerdings nicht aufhalten. Erst legte Kiefersauer Markus Eberhardt einen Schlagschuss auf, dann bereitete er noch vor der Pause die erneute Führung vor. Lubor Dibelka legte zurück auf Tyler McNeely, der ließ Nemec keine Chance, der später gegen French eine unglaubliche Parade auspackte. Doch bei Sedlmayrs Direktschuss kurz nach Wiederbeginn war der Heilbronner Keeper machtlos – 3:1.

Doch wer dachte, das Spiel nehme seinen positiven Lauf für Tölz, sah sich getäuscht. Zwar machten die Löwen weiter Druck, ließen aber eine weitere Überzahl-Situation ungenutzt verstreichen – und gerieten dann selbst durch vermeidbare Strafen in doppelte Unterzahl. Die Gelegenheit ließen sich die namhaft besetzten Heilbronner nicht nehmen. Stefan Della Rovere verkürzte auf 2:3. Kurz nachdem die Löwen wieder komplett waren, glich Michael Knaub aus. Trotzdem wäre eine Vorentscheidung für Tölz möglich gewesen, wenn Pfleger zentral vor dem Kasten nicht hauchdünn über das Kreuzeck geschossen hätte, nachdem zuvor Matt MacKenzies Blueliner zum 4:3 in den Maschen gelandet war.

Stattdessen glich Heilbronn erneut aus und legte erstmals vor. „Immerhin haben wir uns zurückgekämpft“, sagt Gaudet zu Pflegers 5:5. Doch die Freude trübte gleich wieder Tyler McNeelys Ausfall, den ein Gegenspieler am Knie erwischte. Und auch in der Verlängerung hatten die Tölzer das Glück nicht auf ihrer Seite. Dabei waren sie am Drücker, eine strittige Entscheidung verschaffte Heilbronn jedoch Vorteile: French holte bei einem Angriff seinen Gegenspieler von den Beinen, bei drei gegen vier ließen die Löwen kaum einen Torschuss zu. Doch elf Sekunden vor Schluss traf Derek Damon doch noch ins Tor und damit mitten ins Löwen-Herz. Gaudet: „Ich hasse es zu verlieren.“

Tölzer Löwen - Heilbronn n.V. 5:6 (2:1, 2:2, 1:2/0:1)

Tore: 1:0 (11:29) Pfleger (French/Tosto), 1:1 (14:23) Götz (Wruck/Brady), 2:1 (19:51) McNeely (Dibelka/Kiefersauer), 3:1 (26:06) Sedlmayr (Kolb/Schlager), 3:2 (34:59) Della Rovere (Wruck, 5-3), 3:3 (36:06) Knaub (Valenti/Götz), 4:3 (38:28) MacKenzie (French/Pfleger, 5-4), 4:4 (41:11) Maginot (Miller/Preto), 4:5 (43:29) Valenti (Miller/Brady, 5-4), 5:5 (47:50) Pfleger (Schwarz/MacKenzie, 5-4), 5:6 (64.49) Damon (Valenti/Nikiforuk, 4-3), – Strafminuten: Tölz 12, Heilbronn 12, – Schiedsrichter: Roland Aumüller, Cori Müns, – Zuschauer: 2620.