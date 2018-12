Tölzer Löwen verlieren gegen Kassel: Zaudernd in der eigenen Zone

Ohne Punkte kehrten die Tölzer Löwen aus Kassel zurück: Bei der 1:5-Niederlage erzielte Andreas Pauli (li.) in Überzahl den einzigen Treffer der Gäste zum 1:3-Zwischenstand.

DEL 2

Denkbar ungünstig verlief für die Tölzer Löwen der Einstieg in den terminintensiven Jahresabschluss. Im ersten von fünf Matches in der Weihnachtswoche unterlagen die Kurstädter bei den Kassel Huskies deutlich mit 1:5.

Kassel/Bad Tölz – Dadurch steigt vor dem Heimspiel gegen den ETC Crimmitschau am Sonntag automatisch der Druck. Zwar vermochten die Kellerkinder aus Bayreuth und Deggendorf in der Tabelle keinen Boden gut zu machen, doch halten die Isarwinkler aktuell bei vier sieglosen Partien mit immerhin 20 Gegentreffern.

Das Abwehrverhalten war auch am Freitagabend das Schwerpunktthema. Und im Mittelabschnitt brachten sich die Tölzer durch ihr Zaudern in der eigenen Zone um ein besseres Ergebnis. Wie vom Coach prognostiziert, war das Verhalten bei gleicher Mannschaftsstärke spielentscheidend. Die Löwen erzielten das einzige Überzahltor der Begegnung, kassierte aber ein vielfaches an vermeidbaren Gegentoren bei Fünf-gegen-fünf. „Wir haben auswärts momentan nicht das Selbstvertrauen“, räumte Markus Berwanger ein.

Die 1:0-Führung der Hausherren nach 20 Minuten ging vor 2911 Zuschauern aufgrund der Spielanteile in Ordnung. Dennoch war die Leistung der Gäste ordentlich. Das änderte sich nach der Pause schlagartig. Erst wurde Richie Müller im Slot sträflich vernachlässigt, so dass der Topscorer der vergangenen Spielzeit Ben Meisner mit einem strammen Handgelenkschuss überwinden konnte. Valentin Gschmeißners zaghafter Widerstand am eigenen Torraum bescherten den Huskies das 3:1 durch Tyler Gron. Gschmeißner war auch beim vierten Nackenschlag unmittelbar beteiligt. Beim Querpass von Toni Ritter auf Müller unterlief dem Verteidiger ein gleichwohl unglückliches Eigentor.

Davor bäumten sich die Löwen zwischenzeitlich auf. Berwangers Ansage bei einer Auszeit fruchtete immerhin zeitweise. Höhepunkt der Druckphase war ein Powerplaytor, als Andreas Pauli einen Schlenzer von Kevin Wehrs am Torraum leicht, aber entscheidend abfälschte. Bitter: Mehr Torjubel war den Buam in der verbleibenden Spielzeit nicht vergönnt. Im Gegenteil: Kassel dominierte die Partie, ohne selbst zu glänzen. Neuzugang Sebastien Silvestre markierte mit der Rückhand das 5:1, erstickte damit eine ohnehin eher unwahrscheinliche Schlussoffensive der Oberbayern im Keim.

Coach Berwanger war entsprechend geknickt. Das Team finde derzeit „keinen Weg“ ein Spiel zu gewinnen. Offensiv spiele man „gefällig, aber nicht zielstrebig“. Zu allem Überfluss verletzte sich mit Andi Schwarz einer „meiner besten Verteidiger“. Diagnose unklar, aber Einsatz am Sonntag unwahrscheinlich.

Kassel Huskies – Tölzer Löwen 5:1 (1:0,3:1,1:0)

Tore:1:0 (09:28) Ritter (Müller, Trivino), 2:0 (26:21) Müller (Trivino, Heinrich), 3:0 (27:56) Gron (Sylvestre), 3:1 (33:07) Pauli (Wehrs, MacAulay, 5-4), 4:1 (35:15) Ritter, 5:1 (49:55) Silvestre (Little, Gron). – Strafminuten: Kassel 4, Bad Tölz 10 + 10 (Wehrs). – Schiedsrichter:Gogulla, Salewski. – Zuschauer: 2911.