Wilde Partie mit bitterem Ende

Von: Patrick Staar

Teilen

Dutzende Male brannte es lichterloh vor den beiden Toren: Hier scheitert Tyler Ward (2. v. re.) an Peitings Schlussmann Konrad Fiedler, bedrängt von Andreas Feuerecker. © Ewald Scheitterer

Die Tölzer Löwen geben bei der 6:7-Niederlage nach Penaltyschießen gegen den EC Peiting zweimal Zwei-Tore-Führung aus der Hand.

Bad Tölz – „Wir hätten den Sack zumachen müssen“, bedauerte Trainer Ryan Foster, der zugab: „Wir machen so ein gutes Spiel gegen Riessersee und verlieren gegen Peiting – da ist schon etwas Frust da.“

Kreativ Sturm, wild in der Abwehr

Die Tölzer Löwen und der EC Peiting sind Tabellennachbarn, haben ein ähnliches Torverhältnis und einen ähnlichen Spielstil: Im Angriff viele kreative Ideen und in der Defensive hilft der liebe Gott. So ging es gestern 60 Minuten lang hin und her. Christoph Fischhaber, Ludwig Nirschl und Erik Gollenbeck schossen bis zur 25. Minute einen 3:1-Vorsprung heraus. Die Löwen hatten bis dahin ein deutliches Plus an Torschüssen, was Foster gefiel: „Ich finde, wir haben im ersten Drittel ein richtig gutes Spiel gemacht.“

Peitinger Doppelschlag zum 3:3

Dies änderte sich, jede länger die Partie dauerte. Nach 30 Minuten ließen die Peitinger die Löwen eine Minute lang nicht aus dem eigenen Drittel kommen, bis Manuel Bartsch ein Solo aus der Bandenecke startete und zum 2:3 verkürzte. Gerade mal 38 Sekunden später stand es 3:3, als die Löwen es nicht schafften, einen Schuss von Samuel Payeur abzublocken.

Unkonzentriert vor zweitem Peitinger Doppelschlag

Ähnlich lief es um die zweite Drittelpause herum. Wieder schien es so, als könnten die Löwen das Spiel zu ihren Gunsten entscheiden. Beim Stand von 5:4 folgte die vermeintlich spielentscheidende Szene: Felix Brassard luchste Dillon Eichstadt an der blauen Linie den Puck ab, rannte über das ganze Spielfeld, zielte Richtung Kreuzeck, doch Löwen-Schlussmann Josef Hölzl rettete spektakulär mit der Stockhand. Im direkten Gegenzug tankte sich Tyler Ward an der Bande durch, zog vors Tor und netzte zum 6:4 ein (40.). Zum zweiten Mal führten die Löwen mit zwei Toren – da sollte doch nichts mehr anbrennen? Denkste. Nach Wiederbeginn benötigten die Gäste nicht mal eine Minute, um mit einem Doppelschlag den Ausgleich zu erzielen (44., 45,). „Da waren wir unkonzentriert“, kritisierte Foster.

Viele Chancen bis zur Schlussminute

In den Schlussminuten der regulären Spielzeit hatte Ludwig Nirschl trotzdem mehrfach die Chance, die Partie zu entscheiden, scheiterte aber immer wieder an Schlussmann Andreas Fiedler. Es ging in die Verlängerung mit nur noch drei gegen drei Feldspielern. Die Tölzer kamen kaum aus dem eigenen Drittel, hatten Probleme, mit den wieselflinken Gästen mitzuhalten. Mal rettete Hölzl in höchster Not gegen Thomas Heger (61.), dann scheiterte Samuel Payeur an Hölzl (62.), und schließlich schoss noch mal Heger knapp daneben (63.). Den Schlusspunkt setzte Tyler Ward: Nach seinem Solo blieb der Puck aber auf der Torlinie liegen (65.).

Peitings Heger trifft, alles Tölzer verschießen Penaltys

Der Krimi ging im Penaltyschießen weiter. Hier scheiterten zunächst alle Schützen an den glänzend reagierenden Torhütern – Ludwig Nirschl, Nick Huard und Tyler Ward für Tölz, Lukas Gohlke, David Miller und Felix Brassard für Peiting. Neue Schützen mussten bestimmt werden. Im siebten Versuch nagelte Thomas Heger den Puck ins Kreuzeck, während Nick Huard mit seinem Trick erneut scheiterte. Foster befand: „Man muss die Peitinger loben. Sie waren bissig und haben nie aufgegeben. Daher war ihr Sieg verdient.“

Tölzer Löwen - EC Peiting 6:7 n.P. (2:1, 4:3, 0:2, 0:0, 0:1)

Tore: 1:0 (1:58) Fischhaber (Ott, Schlager 5-4), 1:1 (7:51) Payeur (Brassard, Morgan), 2:1 (14:26) Nirschl (Ward, Eichstadt), 3:1 (24:07) Gollenbeck (Eichstadt, Ward), 3:2 (29:32) Bartsch, 3:3 (30:10) Payeur (Brassard, Beck), 4:3 (31:49) Schlager (Fischhaber, Sturm 5-4), 4:4 (35:30) Heger (Feuerecker, Morgan), 5:4 (37:31) Huard (Gollenbeck, Ward), 6:4 (39:25) Ward (Huard, Eichstadt), 6:5 (43:48) Heger (Diebolder, Feuerecker), 6:6 (44:42) Brassard (Besl, Beck), 6:7 (65:00) Heger (Pen.). – Strafminuten: Tölz 10, Peiting 8, – Schiedsrichter: - Markus Wohlgemuth, Lukas Voit. – Zuschauer: 1150.