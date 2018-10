Tölzer Löwen: Viel Aufwand, kein Ertrag

Große Ausgleichs-Chance in Unterzahl (v. li.): Manuel Edfelder scheitert an Braden Gracel und Stefan Vajs.

Eishockey: DEL 2

von Nick Scheder

Nur sechs Minuten stark bei 2:4 gegen Kaufbeuren: Die Tölzer Löwen verlieren das siebte Spiel in Folge.

Bad Tölz– Das erinnert an die Vorsaison: Ein Wochenende ohne Punkte und die siebte Niederlage in Folge lassen die Tölzer Löwen auf Rang zwölf der DEL 2 abrutschen. Die Probleme bei der 2:4-Niederlage am Sonntagabend gegen den ESV Kaufbeuren sind altbekannte: Viel Aufwand, wenig Ertrag, der Gegner hat es zu leicht beim Toreschießen. Neu dagegen ein Mangel an Einsatzbereitschaft und Organisation auf dem Eis. Zu beobachten in einem ganz schwachen Mitteldrittel, in dem die Löwen dem Kaufbeurer Tor nur selten nahe kamen – das Spiel trotzdem mit einem Break kurz vor der Sirene mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 offen hielten.

In der Schlussphase hätten die Löwen sogar noch etwas holen können. Nachdem Jere Laaksonen die Führung auf 3:1 ausgebaut hatte, die Scheibe war laut Videobeweis hinter der Linie, kam Tölz durch Stephen MacAulay erneut wie aus dem Nichts auf 2:3 heran. Und Manuel Edfelder hatte nach klugem Zuspiel von Yannick Drews in Unterzahl sogar den Ausgleich auf dem Schläger. Doch das hätte nicht dem Spielverlauf entsprochen. Da passte es schon eher, dass Andreas Schwarz in der Schlussoffensive – Löwen-Keeper Ben Meisner blieb nach einer Tölzer Auszeit draußen – in Überzahl-Formation zweimal die Scheibe verlor, sogar Max Schmidles Schuss auf der Linie in bester Torhüter-Manier abfangen musste. Geschenkt: Der gut aufgelegte Sami Blomqvist traf doch noch zum 4:2-Endstand.

Begonnen hatten die Löwen noch gut. „Die ersten sechs Minuten ging es nur auf ein Tor“, sagt Löwen-Trainer Markus Berwanger. Doch die Abschlussschwäche hielt an: bei Kyle Beachs ansatzlosem Schlenzer und bei Yannick Drews, der Luca Tostos Pass aus der Bandenecke knapp verpasste. Ausgerechnet ein Ex-Tölzer brachte die Tölzer aus dem Konzept: Florin Ketterers Schuss schlug zum 0:1 im Winkel ein. Berwanger: „Wir geraten grundsätzlich in Rückstand, obwohl wir die besseren Chancen haben.“ Andreas Pauli scheiterte in Unterzahl an ESVK-Keeper Stefan Vajs, Philipp Schlager, noch nicht bei alter Form, kam an eine freie Scheibe nicht entscheidend vor dem besten Torhüter der Vorsaison heran.

Immerhin ließen die Löwen in Unterzahl nichts anbrennen, blieben allerdings in Überzahl zu harmlos. „Grundsätzlich ist unser Powerplay nicht schlecht, aber diesmal bin ich nicht zufrieden“, sagt Berwanger, der immer noch fehlende Spieler beklagt. „Eine gewisse Zeit geht es mit drei Blöcken, aber irgendwann ist der Tank leer.“

Das wirkte schon im zweiten Drittel so, als die Löwen nach einer schönen Kombination über Blomqvist und Branden Gracel mit 0:2 hinten lagen. In der Folge wirkten sie völlig verunsichert, es herrschte Dauerbetrieb vor Meisners Kasten. Erst zehn Minuten später sorgte MacAulay für die erste gute Aktion nach dem 0:2 und war Teil des Angriffs, den Pauli zum 1:2 ins Tor stocherte. Wieder hat nur die zweite Reihe getroffen. Wieder gehen die Löwen leer aus.

Tölzer Löwen – ESV Kaufbeuren 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Tore: 0:1 (5:43) Ketterer (Gracel/Eichinger), 0:2 (24:47) Gracel (Blomqvist/Lewis), 1:2 (39:40), Pauli (MacAulay/Beach), 1:3 (44:32) Laaksonen (Thiel/Schmidle), 2:3 (52:45) MacAulay (Beach/Wehrs), 2:4 (58:55) Blomqvist (Gracel/Eichinger, ENG), – Strafminuten: Tölz 8, Kaufbeuren 8, – Schiedsrichter: Florian Feistl/Cori Müns, – Zuschauer: 1749.