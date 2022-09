Tölzer Löwen: Auf der Suche nach Konstanz

Von: Patrick Staar

Aufsteiger im Tölzer Trikot: DNL-Verteidiger Danyel Waizmann darf auf weitere Einsätze bei den Löwen hoffen. © patrick staar

„Eine große Herausforderung“ wird nach Ansicht von Trainer Ryan Foster das Testspiel der Tölzer Löwen gegen den Deggendorfer SC an diesem Freitag (19.30 Uhr).

Bad Tölz – Konstanz: Um diesen Begriff dreht sich momentan alles bei den Tölzer Löwen. Mal sieht Trainer Ryan Foster Wechsel, in denen seine Spieler Vollgas geben und herzerfrischendes Eishockey spielen. Und beim nächsten ist sein Team unaufmerksam, arbeitet nicht vernünftig in der Defensive und verliert alle Zweikämpfe. Dies soll im Heimspiel gegen den Deggendorfer SC am heutigen Freitag (19.30 Uhr) besser klappen: „Das wird für uns eine große Herausforderung“, blickt Foster voraus.

„Die Mannschaft hat müde gewirkt“

Beim 5:2-Sieg gegen den österreichischen Zweitligisten Zell am See am vergangenen Freitag sei die Leistung noch „in Ordnung“ gewesen, sagt Foster. „Aber am Samstag in Zell war die Leistung nicht in Ordnung. Die Mannschaft hat müde gewirkt, ist nicht gelaufen und hat nicht hart gearbeitet. Wenn wir nur 70 bis 80 Prozent Einsatz bringen, haben wir mit dieser jungen Mannschaft wenig Chancen, in der Oberliga Spiele zu gewinnen.“ In den vergangenen Tagen habe er nach den Trainingseinheiten deshalb viel mit den Spielern gesprochen und viel Videoanalyse betrieben. Er hofft, dass sein Team gegen Deggendorf besser in der Defensive arbeitet.

Danyel Waizmann: „Er ist mit Herz und Biss dabei – das ist das wichtigste“

Einige Spieler gibt es allerdings, bei denen sich Foster keine Gedanken machen muss, ob sie mit der richtigen Einstellung aufs Eis gehen. Allen voran Verteidiger Danyel Waizmann, der sich in den vergangenen Wochen in den Vordergrund gespielt hat: „Er ist mit Herz und Biss dabei – das ist das wichtigste“, sagte Foster. „Er zeigt, dass er bei uns dazugehören will und arbeitet hart.“ Abgesehen davon spiele Waizmann einen guten ersten Pass. Foster will dem 19-Jährigen daher die Chance geben, sich bei den Löwen zu beweisen.

Neuzugang Felix Ribarik: Offensiv keine Granate, aber topfit und aggressiv

Überzeugt hat den Coach auch Try-out-Spieler Felix Ribarik. „Offensiv ist er keine Granate, aber er hat Erfahrung in der Oberliga, ist topfit und spielt ein hartes, aggressives Eishockey. Wir brauchen ihn in der Defensive als Verstärkung.“ Foster ist zufrieden, dass es mit der Verpflichtung geklappt hat.

Deggendorf unter fünf besten Teams der Oberliga

Im Heimspiel gegen den Deggendorfer SC erwartet der Coach viel Widerstand. Die Niederbayern zählen seiner Ansicht nach zu den vier oder fünf besten Teams der Oberliga. Sie hätten viele erfahrene Spieler und zwei gute Torhüter im Kader. Auch die Testspiel-Ergebnisse deuten auf eine ausgeglichene Partie hin: Genauso wie die Tölzer Löwen gewannen die Deggendorfer ihr Testspiel gegen Zell am See mit 5:2. Um eine Siegchance zu haben, müsse sei Team die Anzahl der Fehler minimieren und 60 Minuten lang voll fokussiert sein. Die Löwen werden fast in Bestbesetzung auflaufen, Stürmer Oliver Ott ist der einzige Spieler, der pausieren muss: Er hat eine Oberkörper-Verletzung.