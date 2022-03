Tölzer Löwen: Zu viele Fehler, zu wenig Effizienz

Von: Nick Scheder

Teilen

Bringt die Tölzer Löwen erstmals in Führung: Nico Kolb (Mitte) schiebt freistehend zum 3:2 für die Hausherren ein, doch anschließend folgte der Auftritt der Lausitzer Paradereihe. © Ewald Scheiterer

EISHOCKEY DEL 2 Tölzer Löwen verlieren Heimspiel gegen Weißwasser mit 3:6 und liegen nun in der Serie mit 1:2 zurück.

Bad Tölz – Es bleibt beim Heim-Komplex. „Wir haben die ganze Saison über ein Problem bei unseren Spielen zu Hause“, sagt Kevin Gaudet, Trainer der Tölzer Löwen. Seine Mannschaft musste sich im dritten Play-down-Spiel gegen die Lausitzer Füchse am Sonntagabend mit 3:6 geschlagen geben und liegt nun mit 1:2 in der Serie hinten.

Das Grundübel freilich lag tiefer: die Abwehr. Die Löwen leisteten sich erneut etliche Fehler in der Arbeit nach hinten, die die Gäste fast immer postwendend bestraften. Vor allem die Paradereihe der Sachsen bekamen die Gastgeber überhaupt nicht in den Griff: Im letzten Drittel erlegten zweimal Roope Mäkitalo und erneut Hunter Garlent, der schon das 1:0 besorgt hatte, die Löwen im Alleingang und stellten mit eiskalten Abschlüssen bei ihren Kontern auf 6:3. Endstand. Und Sprachlosigkeit bei Gaudet. „Wir haben dem Gegner so viele 2:1-Situationen gegeben, unglaublich.“

Zu viele Fehler, zu wenig Effizienz

Dabei war die hart umkämpfte, unterhaltsame und intensive Partie erst im Schlussabschnitt entschieden. Voraus gingen kuriose Tore, wechselnde Führungen – und wieder mal einem Ausfall bei den Löwen: Tyler McNeely wurde kurz vor dem 1:2, das er noch mit vorbereitet hatte, zusammengefahren, bekam die Schulter des Gegners an das Kinn und musste ins Krankenhaus. Mögliche Diagnose: Gehirnerschütterung. Fast sicher: McNeely steht Tölz vorerst nicht zur Verfügung.

Etwas unglücklich begann schon das erste Drittel. Ein Gewühl vor Jimmy Hertels Tor, die Scheibe kam frei, Garlent drosch sie aus kürzester Distanz ins freie Tor. Der Videobeweis ergab keine Torwart-Behinderung. Bennet Roßmys Schuss ließ Hertel abprallen, verlor die Scheibe aus der Sicht, Eric Valentin stellte auf 2:0. „Zwei Fehler, sofort bestraft“, sagt Gaudet kopfschüttelnd über den 0:2-Rückstand zur Pause.

Starkes zweites Drittel gespielt

Aber die Tölzer hatten die richtige Antwort parat. Sie erhöhten den Druck im zweiten Abschnitt, zwangen Weißwasser zu Strafzeiten und meldeten sich ins Spiel zurück. Lubor Dibelka verkürzte in Überzahl aus 1:2, Maximilian Leitner brauchte seinen Schläger nur noch in Dominik Bohac’ Schuss zum 2:2 zu halten. Und der starke Kapitän Philipp Schlager fand den frei stehenden Nico Kolb, der die Tölzer erstmals auf 3:2 in Führung brachte. „Wir haben uns zurückgekämpft, ein super zweites Drittel gespielt“, sagt Gaudet.

Das allerdings etwas zu lange dauerte: 16 Sekunden vor der zweiten Sirene Fehler Markus Eberhardt, Clarke Breitkreuz glich für Weißwasser aus. Und gleich nach Wiederbeginn leitete Mäkitalo die Galavorstellung der ersten Füchse-Reihe mit dem 4:3 nach nur 22 Sekunden im Schlussdrittel ein. Von den Löwen kam zu wenig, um noch ernsthaft eine Wende herbeizuführen. Auch im Powerplay hatten sie sich als zu wenig effizient erwiesen, sonst hätten sie das Spiel möglicherweise bei den zahlreichen Gelegenheiten im zweiten Drittel frühzeitig entscheiden können.

Rückstand hinterherlaufen

So laufen sie nun wieder einem Serien-Rückstand hinterher, müssen das nächste Spiel auswärts in Weißwasser am Dienstag möglichst für sich entscheiden.

Lesen Sie auch „Putin meint es ernst“: Schweden zaudert beim Nato-Beitritt - Finnland könnte historische Verbindung brechen Drohungen des Kreml bereiten Finnland und Schweden Sorge. Die Nato würde die „Schnellspur“ für die Skandinavier öffnen - doch es geht um eine historische Entscheidung. „Putin meint es ernst“: Schweden zaudert beim Nato-Beitritt - Finnland könnte historische Verbindung brechen Mysteriöses Manöver auf dem Weg nach China: Flug von Außenminister Lawrow abrupt beendet Ein Flug von Russlands Außenminister Sergej Lawrow nach China wurde offenbar jäh beendet. Warum erfolgte der angebliche Kurswechsel - und welches Ziel hatte die Reise? Mysteriöses Manöver auf dem Weg nach China: Flug von Außenminister Lawrow abrupt beendet

Tölzer Löwen - Lausitzer Füchse 3:6 (0:2, 3:1, 0:3)

Tore: 0:1 (2:10) Garlent (Döring/Hanusch), 0:2 (16:34) Valentin (Roßmy), 1:2 (26:08) Dibelka (Brady/McNeely, 5-4), 2:2 (34:06) Leitner (Bohac/Merl), 3:2 (38:09) Kolb (Schlager), 3:3 (39:44) Roßmy, 3:4 (40:22) Mäkitalo (Quenneville/Garlent), 3:5 (43:16) Garlent (Carson/Bednar), 3:6 (48:55) Mäkitalo (Quenneville/Garlent), – Strafminuten: Tölz 11, Weißwasser 14, – Schiedsrichter: Stephan Bauer/Alexander Singer, – Zuschauer: 1350.