Löwen wollen Tor-Feuerwerk in der Arena entzünden

Von: Wolfgang Stauner

An der Spitze des Scorer-Tableaus: Löwen-Stürmer Tyler Ward hat es mit zwei Toren und einem Assist in Peiting auf insgesamt 53 Punkte (16 Tore, 37 Assists) gebracht – gleichauf mit dem SCR-Routinier Lubor Dibelka. Erstes Derby für DNL-Crack Florian Kästele © Roland Halmel

Nach dem 6:1-Kantersieg in Peiting gehen die Tölzer Löwen mit breiter Brust ins dritte Derby gegen den Erzrivalen SC Riessersee.

Bad Tölz – Traditionell werden am letzten Tag des Jahres Böller, Raketen und sonstige Pyrotechnik abgebrannt. Die Tölzer Löwen wollten sich allerdings nicht solange gedulden: Bereits am Mittwoch brannten sie beim 6:1-Kantersieg in Peiting ein sechsstufiges Feuerwerk ab, das alle Kritiker der vergangenen Wochen in Freude und Entzücken versetzt hat. Auch wenn das Tölzer Ordnungsamt für diverse Bereiche der Kurstadt ein Böllerverbot angeordnet hat, so gilt an diesem Freitag auf der Flint-Höhe ausdrücklich: Kein Böllerverbot in der Hacker-Pschorr Arena. Im übertragenen Sinn natürlich, denn im dritten Derby gegen den Erzrivalen SC Riessersee wollen die Löwen den Schwung aus Peiting mitnehmen und in der ausverkauften Sportstätte das nächste Tor-Feuerwerk abbrennen.

Zwei sportliche Kracher gab es bereits – mit dem besseren Ausgang für die jeweilige Auswärtsmannschaft. Zu Saisonbeginn fügte der SCR den Löwen eine empfindliche Niederlage (1:6) zu, die Isarwinkler revanchierten sich im Olympiastadion mit einem glanzvollen 4:2-Sieg.

Arena nahezu ausverkauft

Für den heutigen Vergleich in der nahezu ausverkauften Arena erwartet TEG-Geschäftsführer Ralph Bader nichts weniger, als „ein rasantes, hochklassiges Spiel, mit einer Top-Stimmung auf beiden Seiten, das wir mit einem Tor Unterschied gewinnen“. Stimmt Baders Blick in die Glaskugel? Trainer Ryan Foster ist nach der Top-Leistung in Peiting ebenfalls zuversichtlich, zumal es nicht nur um einen Prestigesieg geht, sondern auch darum, weiter Boden im Kampf um die direkten Playoff-Plätze gut zu machen. „Nach dem enttäuschenden Lindau-Spiel haben wir in Peiting viel Selbstvertrauen getankt“, betont der Löwen-Coach. „Mit entsprechend breiter Brust gehen wir ins Derby.“ Was Foster besonders freut: „Wir haben endlich einmal über die kompletten 60 Minuten konstant, konzentriert und gut gespielt.“

Erstes Derby für DNL-Crack Florian Kästele

Die erste Niederlage gegen den SCR hat er längst abgehakt: „Das war gleich zu Saisonbeginn, da hat meine junge Mannschaft Nerven gezeigt. Sie ist zwar immer noch sehr jung, aber deutlich gefestigter.“ Apropos Jugend: Sein erstes Derby wird Florian Kästele spielen. Der DNL-Crack, der kürzlich seine Volljährigkeit feierte, war bereits in Lindau und Peiting dabei und hat sich bei seinen Eiszeiten in der vierten Reihe neben Dominik Gißibl und Henry Sihling bewährt. „Meine jungen Wilden“, schmunzelt Foster, „haben in Peiting gerade im Schlussdrittel viel Eiszeit bekommen und ihre Sache sehr gut gemacht.“

Eine Umstellung hat sich der Trainer für seine zweite Reihe ausgedacht, um der Offensive mehr Dynamik und Durchschlagskraft zu verleihen: Verteidiger Erik Gollenbeck wechselt von hinten nach vorne an die Seite von Max Brandl und Anton Engel, mit zwei Toren einer der Matchwinner in Peiting.

Dibelkas Einsatz ist fraglich

Vor vollem Haus – es gibt nur noch Stehplatzkarten – fordert Foster von seinen Buam eine ähnliche Performance wie in Peiting. Riessersee spielt schnelle Konter und hat mit Lubor Dibelka – dessen Einsatz allerdings fraglich ist – und Robin Soudek herausragende Einzelspieler, die in der Scorer-Statistik unter den Top-Vier der Liga zu finden sind. „Da dürfen wir keine Pässe durch die Mitte spielen oder schöne Abschlüsse suchen“, warnt Foster, „wir müssen einfaches Eishockey spielen.“ Auch wenn ein Feuerwerk immer ein gewisses Risiko birgt.