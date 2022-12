Tölzer Löwen: Zu verspielt

Von: Nick Scheder

Teilen

Das einfache Eishockey vermissen lassen: Die Tölzer Löwen – hier mit (v. li.) Christoph Fischhaber und Justi Späth – müssen sich Jari Neugebauer und dem Höchstadter EC geschlagen geben. © Patrick Staar

Keine Mittel gegen dreckige Tore gefunden: Tölz gibt eine 4:1-Führung gegen Höchstadt aus der Hand und verliert 4:5

Bad Tölz – Ärgerliche Niederlage für die Tölzer Löwen: Sie schafften es am Sonntagabend gegen den Höchstadter EC nicht, eine 4:1-Führung über die Ziellinie zu bringen. Mit vier Gegentoren in gut zehn Minuten gaben sie das Spiel aus der Hand und mussten sich dem Tabellenvierten der Oberliga mit 4:5 geschlagen geben. Eine verzweifelte Schlussoffensive brachte trotz Powerplay und sogar doppelter Überzahl nichts mehr ein. „Wir versuchen, viel zu schön statt einfaches Eishockey zu spielen“, moniert Trainer Ryan Foster. „Bei 4:1-Führung muss man die Scheibe einfach mal raushauen, Zeit gewinnen, auf Sicherheit spielen.“

Tölzer Löwen zu verspielt

Die Gastgeber brauchten sich zunächst nichts vorzuwerfen. Während die als giftige Gegner bekannten Höchstadter kaum Ordnung in ihren Spielaufbau und ihre Angriffe brachten und das von Josef Hölzl zunächst solide gehütete Tor nur sporadisch unter Druck setzten, sorgten die Löwen für Vollbeschäftigung bei HEC-Ersatz-Keeper Justin Spiewok. Vor allem die Tölzer Paradereihe machte wieder gewaltig Alarm, während die hinteren Sturmreihen den Gegner mürbe spielten. „Die ersten 39 Minuten waren aus meiner Sicht völlig in Ordnung“, sagt Foster.

Vorentscheidung? Von wegen

Blieb es nach dem ersten Drittel nach Toren von Ludwig Nirschl und Philipp Schlager, der Erik Gollenbecks Schuss abfälschte, noch relativ eng, schien im Mittelabschnitt bereits eine Vorentscheidung gefallen zu sein: Dillon Eichstadt zimmerte die Scheibe in doppelter Überzahl unter die Latte, und Nick Huard erhöhte kurz darauf ebenfalls aus der Distanz auf 4:1. Doch dann wurde es spannend, weil die Tölzer nicht mehr konsequent verteidigten und es versäumten, den Deckel drauf zu machen: Gollenbeck und Alexander Fichtner trafen nur den Pfosten, Höchstadt drehte das Spiel komplett.

Höchstadt ein giftiger Gegner

Dabei stellten die Gäste klar, warum sie als galliger Gegner gelten, der konstant in den Top-Vier der Oberliga steht: Bei einem Konter schickte Martin Vojcak Dmitrij Litesov auf den Weg, der legte kurz vor Hölzl quer zu Jari Neugebauer, der zum 2:4 einschoss. Und Anton Seewald verkürzte bei angezeigter Strafe und sechs Höchstadter Feldspielern auf 3:4. Die zweite Pause kam zur rechten Zeit, die Tölzer hätten sich neu sortieren können. „Aber wir brechen immer zusammen, wenn wir Gegentore kriegen“, moniert Foster. „Das ist eine mentale Sache.“

Zu weiterem Treffer nicht in der Lage

Deshalb kam es im Schlussabschnitt noch schlimmer, als sich abzeichnete, dass die Löwen mit den steilen Pässen in den Slot nicht zurechtkamen: Dominik Zbaranski glich aus, indem er seine Kelle in einen Schuss von Neugebauer hielt. Schließlich kam Martin Kokes frei zum Schuss und drosch die Scheibe am regungslosen Hölzl zum 5:4 vorbei. Chancen zum erneuten Ausgleich waren da. Aber die Löwen schienen zu einem weiteren Treffer nicht mehr in der Lage zu sein.

Tölzer Löwen - Höchstadter EC 4:5 (2:1, 2:2, 0:2)

Tore: 1:0 (8:37) Nirschl (Ward/Huard), 1:1 (13:47) Planics (Seewald/Arkiomaa), 2:1 (19:09) Schlager (Gollenbeck/Engel), 3:1 (29:14) Eichstadt (Ward/Huard, 5-3), 4:1 (31:33) Huard (Nirschl/Ward), 4:2 (39:10) Neugebauer (Litesov/Vojcak), 4:3 (39:55) Seewald (Neugebauer/Fardoe, 6-5), 4:4 (44:04) Zbaranski (Neugebauer/Fardoe), 4:5 (50:07) Kokes (Seewald/Arkiomaa), – Strafminuten: Tölz 2, Höchstadt 10, –Schiedsrichter: Westrich/Singaitis, – Zuschauer: 831.