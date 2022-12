Tölzer Löwen zurück im Kampf um Platz sechs

Von: Patrick Staar

Die vorentscheidende Szene: Der Tölzer Stürmer Anton Engel läuft vors Tor und bezwingt Peitings Torhüter Florian Hechenrieder zum 3:1. Anschließend spielen sich die Löwen in einen Rausch und siegen mit 6:1. © Roland Halmel

Die Tölzer Löwen sind zurück im Kampf um die direkte Play-off-Qualifikation: In einer beeindruckenden Art und Weise fieselten sie am Mittwochabend den Tabellennachbarn EC Peiting mit 6:1 (1:0, 5:1, 1:0) ab.

Peiting/Bad Tölz – Nach diesem Erfolg schmilzt der Rückstand auf den ECP und Tabellenplatz sechs auf vier Punkte zusammen. Mann des Abends war Stürmer Anton Engel, der mit einem Doppelpack zum 3:1 und 4:1 für die Vorentscheidung sorgte. „Das war eine Top-Leistung“, urteilte Trainer Ryan Foster. „Die Mannschaft hat genau das umgesetzt, was wir besprochen haben.“

Bis ins zweite Drittel hinein ein Kampf auf Augenhöhe

Die Duelle zwischen den Tölzer Löwen und dem EC Peiting waren bislang immer ganz knappe Angelegenheiten: Einmal siegten die Tölzer mit einem Tor Vorsprung, zweimal die Peitinger. Auch gestern Abend lieferten sich die beiden Teams zunächst ein Duell auf Augenhöhe. Zu Schüssen kamen die beiden Teams nur aus der Mitte des Angriffsdrittels. Der Unterschied: Während der Tölzer Schlussmann Philip Lehr alle Peitinger Versuche locker herunter pflückte, ließ sich sein Peitinger Kollege Florian Hechenrieder von Dillon Eichstadts Distanzschuss überraschen (9.). Kurz nach Beginn des zweiten Drittels legte Nick Huard das 2:0 nach (21.). In Überzahl gelang Peiting der Anschlusstreffer (22.).

Doppelpacker Anton Engel raubt Peiting die Moral

Was dann folgte, verzückte die 150 mitgereisten Löwen-Fans. Max Brandl spielte einen Pass zu Anton Engel, der vollstreckte zum 3:1. Dasselbe wiederholte sich sechs Minuten später. Brandl luchste einem Peitinger an der Mittellinie den Puck ab. Dann sah er, dass Engel von der Spielerbank auf das Spielfeld hüpft, spielte einen zentimetergenauen Pass. Engel rannte mutterseelenalleine aufs Peitinger Tor zu und vollstreckte wie ein alter Hase zum 4:1. „Da hat mich der Max schön gesehen“, lobte Engel „So was gibt Selbstvertrauen.“ Engels Doppelschlag raubte Gastgebern die Moral, während sich die Löwen in einen Rausch spielten und so konsequent wie selten in der Abwehr arbeiteten. Auch die Stürmer leisteten tadellose Defensivarbeit und unterbanden einen Großteil der Peitinger Angriffe schon in der neutralen Zone.

Geruhsamer Abend für Torhüter Lehr

Schlussmann Philip Lehr erlebte einen geruhsamen Abend und konnte ganz gelassen zusehen, wie sein Team sich eine Großchance nach der anderen erspielte. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis die Löwen weitere Treffer nachlegen. In der 35. Minute war es so weit: Nick Huard setzte sich auf der rechten Seite durch, spielte einen schönen Pass zu Tyler Ward, und der erhöhte auf 5:1. Kurz vor Drittelende fand ein Puck nach einem Schuss von Tyler auf unergründliche Weise den Weg ins Peitinger Gehäuse. An diesem Tag klappte eben alles.

Faustkampf im Schlussdrittel

Im Schlussdrittel verwalteten die Löwen cool ihren Vorsprung und ließen kaum Torchancen zu. Der größte Aufreger war ein Faustkampf zwischen Dillon Eichstadt und Felix Brassard. Anlass war ein harter Check von Brassard an Niklas Hörmann, für den Eichstadt Revanche nehmen wollte. Am Spielstand änderte sich aber nichts mehr.

„Eines unserer besten Auswärtsspiele“

„Ich denke schon, dass das eines unserer besten Auswärtsspiele war“, urteilte Engel. „Unser Forechecking war gut und unser Backchecking auch. Es hat einfach fast alles gepasst.“ Vor dem Spiel sei „heftig diskutiert“ worden, hatte Trainer Ryan Forster vor der Partie durchblicken lassen. Eine ähnliche Aussprache sei vor dem morgigen Derby gegen den SC Riessersee nicht nötig, versichert Engel: „Alle sind brutal heiß. Da braucht’s keine Motivation von außen.“

EC Peiting - Tölzer Löwen 1:6 (0:1, 1:5, 0:0).- Tore: 0:1 (8:52) Eichstadt (Gollenbeck, Engel), 0:2 (20:44) Huard (Ward, Hörmann), 1:2 (21:42) Habermann (Heger, Feuerecker 5-4), 1:3 (24:21) Engel (Brandl, Eichstadt), 1:4 (30:07) Engel (Brandl, Sturm), 1:5 (35:49) Ward (Huard Eichstadt 5-4), 1:6 (38:10) Ward (Huard). – Strafminuten: ECP 14 + 5 Brassard (Faustschlag), ECT 10 + Eichstadt (Faustschlag). – Schiedsrichter: Thomas Haas, Markus Wohlgemuth. – Zuschauer: 1116.