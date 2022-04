Oberliga-Erfolgscoach neuer Löwen-Trainer

Von: Nick Scheder

Teilen

Hat bewiesen, dass er sowohl mit jungen Spielern arbeiten als auch eine Mannschaft erfolgreich verbessern kann: Der Austro-Kanadier Ryan Foster, der gerade Halle zum Vorrunden-Titel geführt hat. © Volker Ballasch/Archiv

EISHOCKEY Ryan Foster, Trainer des Jahres nach Meisterschaft mit Halle, folgt Gaudet nach

Bad Tölz – Bei den Tölzer Löwen steht weiterhin ein Deutsch-Kanadier an der Bande. Besser gesagt ein Austro-Kanadier: Ryan Foster nahm in seiner Wahlheimat die österreichische Staatsbürgerschaft an. In der kommenden Saison ist der 47-Jährige Trainer der Tölzer Löwen in der Oberliga. Die vier Jahre zuvor coachte Foster die Saale Bulls Halle, wurde mit ihnen Meister in der Vorrunde in der Oberliga Nord und als Trainer des Jahres ausgezeichnet.

Oberliga-Erfolgscoach neuer Löwen-Trainer

Ralph Bader verschwendete nicht viel Zeit auf die Suche nach einem Nachfolger für Kevin Gaudet. „Es war der erste Kandidat, mit dem ich gesprochen hab’, und ich war gleich überzeugt.“ Direkt nach Ostern machte sich Foster auf den Weg zu einem Treffen mit dem Geschäftsführer der Tölzer Eissport-Gesellschaft. „Wir hatten gute Gespräche, was die Neuausrichtung der Tölzer Löwen betrifft“, sagt Bader. „Ryan und ich wollen so gut wie möglich den Nachwuchs integrieren und hier wieder enger mit den Trainern des EC Bad Tölz zusammenarbeiten.“ Dass er dazu in der Lage ist, habe Foster schon mehrfach bewiesen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bin mir sicher, dass er für einen Neuaufbau der richtige Mann ist“, erklärt Geschäftsführer Ralph Bader.

Die Trainerposition hält er für eine extrem wichtige. „Das ist der Mann, der die Mannschaft verbessern soll, die Taktik vorgibt, für uns die Spiele gewinnt“, sagt Bader. Und dass Foster das gut kann, hat er nicht nur in Halle bewiesen. „Meister der Vorrunde, Trainer des Jahres, das musst du erst einmal schaffen“, sagt Bader anerkennend. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bin mir sicher, dass er für die Tölzer Löwen genau der Richtige ist“, meint Bader.

„Dieser Club hat Tradition und Geschichte“

Foster selbst freut sich ebenfalls auf seine neue Tätigkeit und Herausforderung bei den Löwen. „Dieser Club hat Tradition und Geschichte. Es ist mir eine Ehre, hier zu arbeiten.“ Auch er musste nicht lange überlegen. „Das erste Gespräch, die Philosophie von Ralph Bader, die Umgebung und die optimalen Möglichkeiten hier zu arbeiten haben mich sofort überzeugt“, sagt der Austro-Kanadier in einer Pressemitteilung der Löwen.

Für Klagenfurter Nachwuchs verantwortlich

Bevor Foster nach Ostdeutschland kam, war er Trainer und in verschiedenen Funktionen für den Klagenfurter Nachwuchs verantwortlich. Bader: „Unser neuer Coach hat in seiner Trainer-Karriere bewiesen, dass er sich viel mit jungen Spielern beschäftigt und nicht nur davon redet.“ Beim EC Klagenfurter AC in der Alps-Hockey-League in Österreich spielte Foster auch in seiner aktiven Zeit von 1999 bis 2013 als Stürmer. Für die kanadische Nationalmannschaft bestritt er ebenfalls einige Spiele.

Und nun hat er ein weiteres großes Ziel erreicht: Näher bei seiner Familie in Ebenthal bei Klagenfurt zu sein. Seine Frau Barbara und seine beiden Kinder Ben und Zoe wird er allerdings aufgrund des eng getakteten Spielplans in der Oberliga auch nicht allzu oft sehen.