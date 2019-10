Eishockey: DEL2

von Nick Scheder schließen

Kampfstark und abgezockt: Tölzer Rumpftruppe gewinnt 4:0 in Dresden.

Kampfgeist und abgezocktes Spiel gleichen die Ausfälle aus: Mit 4:0 hat sich die Rumpftruppe der Tölzer Löwen am Mittwochabend bei den Dresdner Eislöwen durchgesetzt. „Es muss alles passen, um gegen die starken Dresdner zu gewinnen“, hatte Trainer Kevin Gaudet vor dem Spiel gesagt. „Und es hat alles gepasst.“ Sein Team hatte das Momentum auf seiner Seite, nachdem es in Führung gegangen war. „Und wir haben es nicht mehr hergegeben, haben die Führung nicht mehr hergegeben. Ich bin stolz auf die Mannschaft, weil sie bis zum Schluss gekämpft hat.“

Mit lediglich fünf Verteidigern und neun Stürmern machten sich die Tölzer auf den Ostdeutschland-Trip – für das nexte Spiel am Freitag in Crimmitschau bleiben sie gleich in Sachsen. Zu den Langzeitverletzten gesellten sich Tyler McNeely, Kapitän Philipp Schlager und der gesperrte Shawn Weller. Dafür kehrte Timo Gams nach wochenlanger Zwangspause zurück. Der zum Verteidiger umgeschulte Manuel Edfelder wurde in den Sturm zurückbeordert. Im Tor hatte Andreas Mechel seinen ersten Punktspieleinsatz in dieser Saison – und verbuchte zum Einstand gleich einen Shutout, den er sich verdiente. „Er hat hervorragend gehalten“, lobt Gaudet. „Einige big saves, einige normale, und etwas Glück.“ Zum Beispiel als ihm eine Scheibe durch die Schoner rutschte, und Mario Lamoureux nur den Pfosten traf.

Entscheidend war für Gaudet die Führung der Löwen: Marco Pfleger schob nach Max French’ klugem Pass eiskalt ein. „Ein wichtiges Tor.“ Schlaues Spiel war auch nach Ansicht von Rico Rossi der Unterschied. „Die Tölzer waren taktisch besser, bis meine Spieler das System verstanden haben, brauchen wir noch etwas Geduld“, sagt der neue Coach der Dresdner, die schwach in die Saison gestartet sind und nun die Rote Laterne der DEL 2 in Händen halten.

Verunsicherung und fehlende Ordnung war der Heimmannschaft deutlich anzumerken. Die Gäste nutzten ihre Überlegenheit aus. Lubor Dibelka versuchte es per Direktschuss, den Keeper Marco Eisenhut zum 2:0 durchrutschen ließ. Eine gute Parade zeigte er zwar bei Max French’ Solo und dessen Schuss wenig später. Doch den Abpraller verwandelte Tosto zum 3:0, und Eisenhut machte Platz für Florian Proske. Der machte keine gute Figur, als ihm Markus Eberhardts – zugegeben harter – Schlagschuss durch die Schoner rutschte – 4:0 für Tölz.

Anders als im Heimspiel, als die Löwen mit demselben Ergebnis vorne lagen und bis zum Schlusspfiff beim 5:4 noch zittern mussten, war diesmal die Entscheidung gefallen. „Wir haben nicht viel zugelassen, ein starkes Spiel gemacht und verdient gewonnen“, sagt Verteidiger Andreas Schwarz. Rossi vermisste den Kampfgeist bei seiner Mannschaft. Und so war die verhaltene Drangphase der Eislöwen in der Schlussphase zu wenig, um Mechels Shutout zu gefährden.

Nach dem Sieg gehen die Tölzer Löwen als Tabellenzweiter in die nächste Partie am Freitag (20 Uhr) in Crimmitschau.

Dresdner Eislöwen - Tölzer Löwen 0:4 (0:1, 0:1, 0;2)

Tore: 0:1 (4:34) Pfleger (French/Eberhardt), 0:2 (33:08) Pfleger (French/Eberhardt), 0:3 (45:36) Tosto (French/Pfleger), 0:4 (50:28) Eberhardt (Sedlmayr/Kiefersauer), – Strafminuten: Dresden 8, Tölz 10, – Schiedsrichter: Carsten Lenhart, Jens Steinecke, Zuschauer: 2026.