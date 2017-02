Das Erbe der vergangenen Jahre bremst die Begeisterung

Eishockey

von Wolfgang Stauner

Gemessen an den Leistungen der Tölzer Löwen auf dem Eis, ist die Begeisterung auf den Rängen eher mau. Bei einem Treffen erörterten Fanclub-Mitglieder Möglichkeiten, um die Stimmung im Stadion zu verbessern.

Das Thema Finanzengpass bei den Tölzer Löwen wurde beim Treffen der drei Tölzer Fanclubs am Dienstagabend in der Vereinsgaststätte Dietmanns natürlich auch thematisiert. „Aber nur am Rande“, berichtet Michael Jablonsky, Fan-Beauftragter bei den Löwen und Mitglied der Münsinger Eiszecken. „Das Treffen hatten wir vor ein paar Wochen anberaumt, um auszuloten, wie wir den Zuschauerzuspruch im Stadion verbessern können.“ Mit dem derzeitigen Schnitt von 1123 (Stand nach dem Deggendorf-Spiel) liegt man um knapp 100 unter dem zu Saisonbeginn kalkulierten Schnitt von rund 1200 Zuschauern pro Heimspiel.

Die Misere auf den Rängen kann man natürlich nicht mit einer einzigen Maßnahme, geschweige denn einem einzigen Treffen abstellen. „Der Zuschauerschwund ist nämlich das Erbe der vergangenen Jahre nach dem Nichtaufstieg“, gibt Karen Schumann, Vorsitzende des Fanclubs Freundeskreis,

zu bedenken. „Wer seine privaten Interessen und seine Freizeit ohne die Tölzer Löwen gestaltet, wird nicht plötzlich ins Stadion kommen, nur weil die Mannschaft auf Platz zwei steht“, analysiert sie das langfristige Fan-Verhalten.

Immerhin hat das Treffen ein paar gute Ansätze gezeitigt. „Es war ein gutes Brain-storming“, meint Jablonsky. Ein greifbares Ergebnis ist beispielsweise der Einsatz eines Fan-Busses, der in Diet-ramszell startet und über einige Haltestellen bis zur Hacker-Pschorr-Arena fährt – ähnlich dem früheren Shuttle-Service aus dem südlichen Isarwinkel. „Bus-Unternehmer Sittenauer würde Hin- und Rückfahrt für einen kleinen Kostenbeitrag anbieten“, sagt Jablonsky. Eine weitere Anregung des Fan-Beauftragten: „Wie wäre es, wenn Dauerkartenbesitzer die Möglichkeit hätten, ein oder zwei weitere Besucher zu ermäßigtem Eintrittsgeld in die Arena mitzunehmen?“ Möglich, dass man damit ein paar Eishockey-Enthusiasten an die Löwen bindet.

Eine Integration schwebt auch Karen Schumann vor. Sie will die Südkurve beleben und Berührungsängste abbauen. „In der Südkurve stehen immer ein paar Grüppchen rum, die keinem Fan-Club angehören. Auf die müsste man zugehen und sie mitnehmen. Gerade, was den gemeinsamen Fan-Gesang angeht.“ Die Freundeskreis-Vorsitzende ist sich sicher, dass so der Funke überspringt. „Nicht nur von der Tribüne aufs Eis, sondern auch umgekehrt.“ Werbung in eigener Sache haben die „Buam“ in den vergangenen Monaten kontinuierlich betrieben. Das müssten die Fans mit mehr Zuwendung honorieren.