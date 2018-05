Trickreich und körperlich präsent

Eishockey

von Wolfgang Stauner schließen

Die Tölzer Löwen haben einen neuen Stürmer mit Potenzial in ihren Reihen: Yannick Drews (20) wechselt vom DEL-2-Absteiger Bayreuth Tigers in den Isarwinkel.

Bad Tölz – Es ist kein Transfer, der weder bei den Fans der Tölzer Löwen noch in der DEL 2 viel Aufsehen erregen wird: Der 20-jährige Center Yannick Drews wechselt von den Bayreuth Tigers an die Isar. Gleichwohl ist Löwen-Geschäftsführer Christian Donbeck überzeugt: „Wir haben einen guten Fang gemacht. Sportlich wie menschlich passt Drews hervorragend zu uns. Er ist trickreich, legt ein gutes Tempo aufs Eis und ist körperlich präsent.“

Von dieser Präsenz konnten sich die Tölzer Zuschauer freilich bislang nur ein unvollständiges Bild machen. Obwohl die Oberfranken in der abgelaufenen Saison insgesamt fünf Mal in der wee-Arena vorstellig wurden, wirkte der Youngster, der seine Eishockey-Künste beim EV Regensburg erlernt hat, nur ein einziges Mal mit; beim Tölzer 6:4-Sieg Anfang Oktober. Ein paar Wochen darauf ereilte den Blondschopf eine schwere Fußverletzung, die ihn für den Rest der Saison außer Gefecht setzte: In der Heimpartie der Tigers gegen den SC Riessersee verdrehte er sich im Zweikampf mit Tim Richter den Fuß – Knöchelbruch. Obwohl Drews alles daran setzte, bis zu den Play-Downs wieder fit zu werden, reichte es nicht.

Für eine erfolgreiche Bewerbung bei den Löwen indessen schon, obwohl aus den 27 Punktspielen lediglich neun Punkte (vier Tore, fünf Assists) resultierten. „Sein Spielervermittler hat ihn uns angeboten. Wir haben viele Erkundigungen eingezogen. Er ist nun topfit, und er kann sowohl Center als auch Außenstürmer spielen“, berichtet Donbeck. „Außerdem hat Drews sämtliche Junioren-Nationalmannschaften durchlaufen und in früheren Jahren auch schon seine Scorer-Qualitäten unter Beweis gestellt.“ Und natürlich wollte der Youngster seine Qualitäten weiterhin in der DEL 2 präsentieren. So fiel es dem 20-Jährigen leicht, in Tölz zu unterschreiben. Ein weiteres Pfund, mit dem die Tölzer wuchern können, ist der sich anbahnende Kooperationsvertrag mit einem DEL-Verein und die sich daraus ergebende Förderlizenz. „Noch ist nichts spruchreif“, mauert Donbeck, „aber es sieht ganz gut aus.“

Zu Gesprächen wird der TEG-Geschäftsführer in naher Zukunft ein weiteres Löwen-Quartett ins Büro bitten: Beppo Frank, Florian Strobl, Tom Horschel und Dominik Walleitner würde man nach dem Weggang von Julian Kornelli (Schwenniger Wild Wings) nur zu gerne in Tölz behalten.

Der Löwen-Kader - Torhüter: Meisner, Mechel; – Verteidigung: Schwarz, Gschmeißner; – Sturm: Drews, Dibelka, Schlager, Sedlmayr, Edfelder, Pauli, Tosto.