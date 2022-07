Neu-Tölzer-Löwe Max Brandl: Übersicht, Passsicherheit und Routine

Von: Nick Scheder

Teilen

Weiß, wo er zu stehen hat: Max Brandl, hier noch im Dress des EV Landshut, nimmt dem Riesserseer Torhüter Bryan Hogan die Sicht. © Andreas Mayr

Tölzer Löwen holen erfahrenen Center Max Brandl aus Rosenheim

Bad Tölz – Dank einer glücklichen Fügung und schnellem Handeln können sich die Tölzer Löwen nun voll auf das Auffüllen der Defensive konzentrieren: Nachdem sie spitz kriegten, dass Max Brandl in Rosenheim ohne Vertrag dastand, kontaktierte Ralph Bader den 34-jährigen Mittelstürmer sofort. Einen Mann, der laut Eishockeydatenbank 679 Zweitligaspiele auf dem Buckel hat, 82 DEL-Partien bestritt. „Wir hatten gleich die gleiche Wellenlänge, mussten nicht lange rumverhandeln und haben Nägel mit Köpfen gemacht“, sagt der Geschäftsführer der Tölzer Eissport-Gesellschaft. Das Ergebnis: Der gebürtige Landshuter, Bruder von Thomas Brandl, in der vergangenen Saison bei den Löwen spielte, trägt in der kommenden Oberliga-Saison das Tölzer Trikot.

Übersicht, Passsicherheit und Routine

Damit hat Bader elf Stürmer unter Vertrag und eine, wie er findet, „gute Mischung aus jungen wilden und erfahrenen Spielern“. Die Suche nach Offensivkräften ist deshalb vorerst abgeschlossen. „Wenn sich später noch etwas ergibt, können wir immer noch tätig werden“, sagt Bader. „Doch nun gilt unser Augenmerk voll der Abwehr.“ Für die hat er bereits einen Kandidaten im Visier, für die beiden offenen Kontingentstellen sollen ebenfalls Ausländer gesucht werden. „Wir haben schon ein paar vielversprechende Namen auf der Liste.“ Vollzug kann er allerdings noch nicht vermelden.

Sofort bereit, für Tölz zu spielen

Dafür ging das bei Brandl recht schnell. Er habe sofort Bereitschaft und Lust gezeigt, für die Löwen zu spielen. „Er ist ein erfahrener Center, der uns mit seiner großen Erfahrung sehr gut weiterhelfen kann“, sagt der Löwen-Chef. Brandl habe viel Übersicht auf dem Eis, kann einen guten Pass spielen, ist ein guter Bullyspieler, einsetzbar in Über- und Unterzahl. „Er bringt überall seine Erfahrung rein, kann sie an die Jungen weitergeben“, meint Bader. „Wir bekommen einen charakterstarken Führungsspieler. Ich bin davon überzeugt: Er ist für uns der Richtige.“

Kein Aufeinandertreffen der Brüder

Brandl selbst musste auch nicht lange überlegen. „Ralph Bader hat mich sofort überzeugt. Tölz ist eine spannende sportliche Herausforderung für mich.“ Bei seinem Bruder, dem Ex-Löwen Thomas Brandl, hat er vermutlich Erkundigungen über den Standort Tölz eingeholt – und wohl ausreichend Positives zu hören bekommen. Zu einem Aufeinandertreffen der beiden wird es allerdings nicht kommen: Der kleinere Bruder (31), der in der Vorsaison für die Löwen spielte, ist mittlerweile zum EV Landshut gewechselt, um in der DEL 2 zu bleiben.

52 Punkte in 48 Spielen

Max Brandl freut sich nun auf seine neue Aufgabe und nimmt sich viel vor für die anstehende Saison: „Mich reizt es ungemein, mit dem jungen Team etwas zu erreichen – und vielleicht auch zu überraschen.“ Erreicht hat der 34-Jährige bereits viel: In der DEL spielte er für Augsburg, Ingolstadt und Hamburg. In der zweiten Liga kam er für seinen Heimatverein Landshut sowie für Ravensburg und Bad Nauheim zum Einsatz, ehe er in der vergangenen Saison für die Starbulls Rosenheim in der Oberliga Süd auflief. Dort war Brandl drittbester Scorer, kam auf 52 Punkte (14 Tore/38 Vorlagen) in 48 Spielen.

Die Tölzer Löwen

Tor: Enrico Salvarani, Josef Hölzl; – Abwehr: Erik Gollenbeck, Alexander Fichtner, Niklas Hörmann, – Stürmer: Tyler Ward, Max Brandl, Christoph Fischhaber, Justi Späth, Dominik Gißibl, Philipp Schlager, Hannes Sedlmayr, Oliver Ott, Ludwig Nirschl, Timo Sticha, Anton Engel. – Trainer: Ryan Foster.