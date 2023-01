Tölzer Löwen: Unnötige Strafe macht alle Hoffnung zunichte

Von: Nick Scheder

Die siebte Niederlage in Folge konnten (v. li.) Felix Ribarik und Niklas Hörmann in Deggendorf nicht verhindern. pr/archiv © pr/archiv

Tölzer Löwen halten in Deggendorf gut mit, verlieren aber nach Huards Spieldauer mit 1:3

Deggendorf/Bad Tölz – Da hat viel funktioniert bei den Tölzer Löwen – nur der Sieg nicht. Stabile Abwehr der sehr defensiv eingestellten Tölzer, eine bemerkenswerte Rückkehr von Torhüter Enrico Salvarani nach langer Verletzungspause und gute Aktionen nach vorne. „Wir haben viele Chancen kreiert, einige Fehler gemacht, aber es waren auch viele gute Dinge dabei“, meint Löwen-Trainer Ryan Foster.

Unnötige Strafe macht alle Hoffnung zunichte

Dazu zählt sicher nicht die sinnlose Spieldauerstrafe von Nick Huard, der in einer eher harmlosen Situation Sascha Maul zusammenfuhr und vorzeitig zum Duschen musste. In der folgenden fünfminütigen Unterzahl kassierten die Löwen den entscheidenden Treffer zum 1:3-Endstand. „Obwohl wir im letzten Drittel vorher am Drücker waren und viele Chancen hatten“, sagt Foster.

Erster Sturm: Viel Bewegung, viel Eiszeit

Vor allem die erste Reihe war gefühlt bei jedem zweiten Wechsel auf dem Eis und sorgte für Bewegung. Doch es gelang nur einmal, den besten Torhüter der Liga, Timo Pielmeier, zu überwinden. Und nach Huards Strafe hatten die Gäste keine wirkliche Siegchance mehr. Foster: „Wir haben nie aufgegeben.“ Doch am Ende kassierten die Löwen am Freitag die siebte Niederlage am Stück.

Starkes Comeback von Salvarani nach 9 Wochen Pause

Erneut hat der Tölzer Trainer eine – dringend erforderliche – Steigerung seiner Mannschaft gesehen. Allein: Eine gute Leistung in einem rasanten Spiel blieb wieder ohne Lohn. Der Tölzer Matchplan ging zunächst gut auf. „Die ersten zehn Minuten waren voll in Ordnung.“ Die Gäste ließen Deggendorf kommen, das mit der weit zurückgezogenen Tölzer Formation zunächst nicht gut zurechtkam, später aber doch wesentlich mehr Torschüsse (51:26) abfeuerte – in Salvarani jedoch fast immer ihren Meister fand. Foster: „Er hat super gehalten, war sofort unter Druck, aber seine Saves haben ihm Selbstvertrauen gegeben.“

Richtige Antwort kurz vor der Pause

Chancen von Huard für Tölz und Leon Zitzer auf der anderen Seite hielten sich die Waage. Beide Torhüter waren auf Zack, Salvarani bewahrte die Ruhe, als Petr Stloukal alleine auf ihn zurauschte, reagierte erst im letzten Moment, als habe er die vergangenen zwei Monate nichts anderes gemacht. Auch gegen Marcel Pfänder war er auf dem Posten. Erst Thomas Methesons Flachschuss in Tölzer Unterzahl musste er prallen lassen. Sofort war Curtis Leinweber zur Stelle und stellte auf 1:0. „Aber wir haben die richtige Antwort gefunden, das war wichtig“, sagt Ludwig Nirschl, der den Ausgleich vorbereitete. Eine der wenigen Unsicherheiten von Pielmeier nutzte Tyler Ward bei einer unübersichtlichen Situation vor dem DSC-Tor zum 1:1 kurz vor der Pause. Doch nach einem feinen Trick von Lukas Miculka, der das Torgestänge hinter Salvaranis Kasten nutzte, um die Scheibe nach vorne zu arbeiten, erhöhte Stloukal auf 2:1.

Siegchancen nach Strafe vertan

Die Löwen hielten das Spiel spannend – bis zu Huards Aussetzer. Deggendorf ließ sich in Überzahl nicht lange bitten. René Röthke nutzte eine unübersichtliche Situation, bei der Salvarani kurz die Orientierung verlor, und erhöhte auf 3:1. Die Löwen kamen nicht mehr heran, obwohl sie im Powerplay und mit leerem eigenen Tor alles nach vorne warfen. Pielmeier fischte Erik Gollenbecks Kracher aus der Luft, Wards Blueliner ging vorbei, einen klugen Gollenbeck-Pass verpasste er knapp. NICK SCHEDER

Deggendorfer SC - Tölzer Löwen 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Tore: 1:0 (17:49) Leinweber (Matheson/Pfänder, 5-4), 1:1 (19:40) Ward (Nirschl/Fichtner), 2:1 (24:11) Stloukal (Miculka/Dusek), 3:1 (46:23) Röthke (Stloukal/Dusek, 5-4), – Strafminuten: Deggendorf 6, Tölz 7 + 20 (Huard, Check gg. Kopf), – Schiedsrichter: Benedikt Lender/Patrick Altmann, – Zuschauer: 2382.