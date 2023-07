Tölzer Löwen: Vier Talente füllen die Mannschaft auf

Eishockey Oberliga

Von Nick Scheder schließen

Die Tölzer Löwen lizenzieren Verteidiger Jakob Oberhöller, die Stürmer Maximilian Zöhren und Ismailcan Sahanoglu sowie Torhüter Critzmann für das Oberliga-Team.

Bad Tölz – Fünf Verteidiger, zwölf Stürmer und zwei Torhüter haben die Tölzer Löwen für kommende Saison im Kader. Nun stockt der Eishockey-Oberligist die Mannschaft mit drei Eigengewächsen und einem Torhüter-Talent auf. „Nach dem Motto Tölzer für Tölz“, wie es in einer Pressemitteilung der Tölzer Eissport-Gesellschaft (TEG) heißt. Der 17-jährige Verteidiger Jakob Oberhöller und die Stürmer Maximilian Zöhren (19) und Ismailcan Sahanoglu (17) sowie Torhüter Lennart Critzmann (18) werden für das Oberliga-Team lizenziert.

Vier Talente füllen die Mannschaft auf

Die vier bekommen bereits in der Vorbereitung Gelegenheit, sich zu beweisen. Oberhöller (17) kann an der Seite der etablierten Kräfte zeigen, was er kann. Er stammt aus Bozen und spielt seit 2020 in Tölz. Mit 1,83 Metern und 88 kg Gewicht hat er gute Voraussetzungen, im Profi-Eishockey Fuß zu fassen. Der Verteidiger hat einen starken Schuss, gutes Stellungsspiel und ist sich für keinen Zweikampf zu schade.

Zum Aufstieg der U20 beigetragen

Zöhren und Sahanoglu haben in der abgelaufenen Spielzeit zum Aufstieg der U 20 in die DNL-Division 1 beigetragen und sich durch starke Playoffs empfohlen. Sahanoglu fing beim EC Bad Tölz mit dem Eishockey an, Zöhren spielte für die Nachwuchsmannschaften von ECT, ESC Geretsried und SC Reichersbeuern. Er kam in der DNL 2 auf fast einen Punkt pro Spiel und glänzte als Vorbereiter und Knipser. Neben seinem Scoring-Touch verfügt er über ein physisches Spiel, packt in Zweikämpfen ordentlich zu. Sahanoglu, vergangene Saison hauptsächlich in der U 17-Bundesliga eingesetzt, kam dort auf beinahe zwei Punkte pro Partie und überzeugte vor allem durch Spielwitz und hohe Geschwindigkeit.

1,89 Meter, die erst einmal überwunden werden müssen

Als dritten Torhüter lizenzieren die Löwen Lennart Critzmann. Er kommt von der U 20 des ESC Dresden an die Isar und teilt sich das DNL-Tor mit Raphael Rödel. Seine Laufbahn begann der 18-Jährige in Erfurt, ab der U 17 hütete er das Dresdner Tor. Mit 1,89 Metern ist er nur schwer zu überwinden.

Schlager: „Leistung soll belohnt werden“

Löwen-Boss Fabian Schlager zu den Nachwuchscracks: „Wir wollen weiter den Weg mit eigenen Nachwuchsspielern gehen und sie in die erste Mannschaft integrieren. Die Jungs haben im DNL-Team viel Verantwortung übernommen und sind durch den Wettkampf gereift. Es zählt die Leistung auf und neben dem Eis, und Leistung soll belohnt werden. Ich traue allen zu, früher oder später den Sprung in die Oberliga zu schaffen und vielleicht sogar Leistungsträger zu werden.“

Der Löwen-Kader

Tor: Enrico Salvarani, Baron, Critzmann– Verteidigung: Deeg, Krumpe, Herrmann, Hörmann, Fichtner, Oberhöller– Sturm: Schmidpeter, Schüpping, Piipponen, Spöttel, Noack, Schlager, Fischhaber, Bauer, Späth-Mariscal, Kästele, Engel, Fissekis, Zöhren, Sahanoglu, – Trainer: Foster.