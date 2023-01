Tölzer Löwen: Vorne Nachschüsse, hinten Beton

Eishockey Oberliga

Löwen wollen Niederlagenserie in Deggendorf beenden – Salvarani im Tor

Bad Tölz – Höhenflug geht anders: Nach sechs – teils durchaus vermeidbaren – Niederlagen in Folge hat das Tölzer Selbstbewusstsein kräftig gelitten. „Wir stecken tief drin“, sagt Löwen-Trainer Ryan Foster. „Und müssen einen Weg finden, da wieder rauszukommen. Durch Zusammenhalt, Gas geben und kluge Entscheidungen.“ Und das alles am besten am Freitagabend (20 Uhr) durch einen Erfolg – ausgerechnet beim Tabellendritten Deggendorfer SC.

Vorne Nachschüsse, hinten Beton

Foster hat einige Ideen und Vorstellungen, wie das gelingen soll. Er hat einige Umstellungen in seiner Mannschaft vorgenommen, mit Torhüter Enrico Salvarani, der seinen Vertrag gerade verlängert hat (wir berichteten), kehrt ein starker Rückhalt zurück, und Foster vermittelt den Spielern weiter seine Vorstellung von defensivem Denken. „Ich sehe da Fortschritte – zuletzt haben wir die neutrale Zone gut zugestellt – aber auch immer wieder Rückschritte.“ Zuletzt ließen seine Spielr den Gegner doch wieder in Position laufen, weil sie sich nur auf den Scheibenführenden konzentrierten. Oder sich bei Kontern einfach ausspielen lassen. Im Fußball würde man von mangelhafter Raumdeckung sprechen. „Das darf gegen Deggendorf nicht passieren“, stellt Foster klar. „Vor allem bei Leuten wie Thomas Greilinger, Lukas Miculka oder Peter Stloukal müssen wir aufpassen.“ Da gilt: Checks zu Ende fahren und hart spielen.

Enrico Salvarani nach 2 Monaten Verletzungspause zurück im Tor

Schafft der Oberliga-Dritte, dessen Stärken aber vor allem im Tore-Verhindern liegen, doch einmal den Durchbruch, steht erstmals wieder Enrico Salvarani im Weg. Der 24-Jährige bestreitet sein erstes Punktspiel seit mehr als zwei Monaten nach einer Operation des Syndesmosebands im Fuß. Der Tölzer ist wieder fit, der Fuß stabil wie eh und je. Allerdings dämpft Foster allzu hohe Erwartungen. „Er macht einen guten Eindruck im Training, aber eine Spielsituation ist doch noch etwas anderes. Er wird vielleicht noch nicht gleich wieder ganz der Alte sein sein und möglicherweise nicht völlig fehlerfrei spielen.“

Nach hinten arbeiten

Entscheidend deshalb, dass die ganze Mannschaft mit nach hinten arbeitet. „Wir können es ja, das zeigen wir, aber eben nicht konstant.“ Mit aus diesem Grund hat Foster Dillon Eichstadt aus der Tölzer Paradereihe in die dritte Verteidigung zurückbeordert. Der US-Amerikaner war für seine Begriffe ein wenig zu offensiv orientiert, riskierte oft einen Scheibenverlust. „Ich hab ihm klargemacht: Er ist viel effektiver, wenn er hinten bleibt“, sagt Foster. Und nach einem Gespräch ist er überzeugt davon: „Er wird das beste Spiel der Saison machen.“

Zudem muss Timo Sticha den angeschlagenen Anton Engel im dritten Sturm ersetzen, während Florian Kästele mit Dominik Gißibl zusätzlicher Stürmer im vierten Block ist, weil er unter der Woche nicht trainieren konnte.

Effizienzsteigerung im Abschluss

Und neben defensiven Verbesserung muss auch eine Effizienzsteigerung im Abschluss her. Zumal mit Timo Pielmeier der nominell beste Torhüter der Liga (92,6 Prozent Fangquote) zwischen den Deggendorfer Pfosten steht. Ihn gilt es, mit vielen Schüssen zu beschäftigen, aber auch für Abpraller parat zu stehen. „Wir brauchen viel Verkehr vor dem Tor, weil direkte Schüsse hält er alle“, warnt Foster.

Hauptsache am Ende steht ein Sieg – wie knapp auch immer. „Ein 2:1 ist genauso gut wie ein 5:2. Es wäre wichtig für alle, für den Kopf und für’s Selbstvertrauen.“