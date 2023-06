Tölzer Löwen: Weiterer Kitt für die Abwehr

Eishockey Oberliga

Tölzer Löwen holen Verteidiger Steven Deeg aus Selb – Sturm Henry Sihling verlängert

Bad Tölz – Die Defensive wird immer dichter: Mit Steven Deeg holen die Tölzer Löwen ein 30-jähriges Abwehrbollwerk und haben nun im Großen und Ganzen nur noch eine Position in der Hintermannschaft zu füllen. „Er bringt jede Menge Erfahrung mit, soll hinten dichthalten und die Verteidigung anführen“, sagt Löwen-Boss Fabian Schlager. Der 1,83 Meter große und 84 Kilogramm schwere Deutsch-Kanadier kommt von den Selber Wölfen und war von Anfang an Wunschkandidat von Schlager und dem Tölzer Trainer Ryan Foster. „Er hatte mehrere Optionen, hat sich aber relativ schell für Tölz entschieden“, lässt Schlager aus dem Urlaub wissen.

Abwehr des Löwen-Rudels stabilisieren

Seeg schaffte vor drei Jahren mit den Selber Wölfen den Aufstieg in die DEL 2 und war in den Saisons seither als Stay-at-home-Verteidiger immer eine sichere Bank. „Aber er kann sich auch nach vorne einschalten, ein Allrounder mit einem sauberen Schuss“, sagt Schlager. Er soll mit seiner Routine die Abwehr des Löwen-Rudels stabilisieren. „Mit Steven können sich die Fans auf einen sehr vielseitigen Spieler freuen. Er ist außerdem ein schlauer Spieler, kann ein Spiel gut lesen und gestalten. Er ist ein harter Arbeiter, der sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt.“

Steven Deeg freut sich auf August

Deeg wird mit der Nummer 91 in schwarz-gelb auflaufen. Und er sagt selbst zu seinem Wechsel in den Isarwinkel: „Ich freue mich darauf, für die Löwen zu spielen. Ich habe von Freunden viele gute Dinge über die Region gehört. Südlich von München soll es sehr schön sein, und ich kann es kaum erwarten, die Gegend zu erkunden.“

Auch die Hacker-Pschorr-Arena hat er in guter Erinnerung behalten, seit er dort vor ein paar Jahren auf die Löwen traf: „Es hat richtig Spaß gemacht, dort zu spielen. Es ist großartig, eine solche Arena als Heimspielstätte zu haben. Es gibt eine neue Stadt, neue Fans und neue Sachen zu entdecken – ich kann den August kaum erwarten.“

Sihling bringt die Gegner in Bedrängnis

Auch für die Tölzer Offensive gibt es Zuwachs: Mit Henry Sihling haben die Tölzer Löwen ein weiteres Sturm-Talent gehalten, haben den Vertrag mit dem 19-Jährigen aus Stuttgart verlängert. 2019 verließ das Talent seinen Heimatverein, den Stuttgarter EC, um fortan für Tölzer Nachwuchs-Mannschaften auf Torejagd zu gehen. In 55 DNL 2-Spielen gelangen ihm genauso viele Punkte, im vergangenen Jahr schaffte er mit dem Team von Florian Funk den Aufstieg in die DNL-Division 1. Auch bei den Löwen lief es immer besser: Im ersten Profijahr gelangen Sihling zwei Tore und zwei Vorlagen. Der wieselflinke Stürmer besticht dabei durch unermüdlichen Einsatz in jedem Wechsel und bringt die Gegner immer wieder durch unangenehmen Forecheck in Bedrängnis.

Der Löwen-Kader

Tor: Enrico Salvarani, Joshua Baron, – Verteidigung: Steven Deeg, Florian Krumpe, Zac Herrmann, Niklas Hörmann, Alexander Fichtner, – Sturm: Marc Schmidpeter, Reto Schüpping, Maximilian Spöttel, Oliver Noack, Philipp Schlager, Christoph Fischhaber, Yannic Bauer, Justi Späth-Mariscal, Florian Kästele, Anton Engel, Nico Fissekis, Trainer: Ryan Foster.