Tölzer Löwen: Zu schwach für den Vorletzten

Von: Nick Scheder

Aushilfstorwart: Löwen-Stürmer Maximilian Brandl (li.) klärt die Scheibe von Walker Sommer (re.) für den geschlagenen Josef Hölzl vor der Linie. © Patrick Staar

Die Tölzer Löwen vergeben zu viele Chancen, lassen sich auskontern und verlieren 3:5 gegen den Tabellenvorletzten Landsberg. Trainer Ryan Foster ist unzufrieden, und am Freitag in Höchstadt muss einen Reaktion kommen.

Bad Tölz – Ein erschreckend schwacher Auftritt der Tölzer Löwen gegen einen keineswegs übermächtigen Gegner. Ideen- und emotionslos ließen sich die Gastgeber am Mittwochabend vom Tabellenvorletzten HC Landsberg ein ums andere Mal auskontern, hatten weder Qualität noch Glück bei ihren Schüssen und verloren mit 3:5. „Keine gute Leistung der gesamten Mannschaft – mehr sage ich dazu nicht“, sagt Löwen-Trainer Ryan Foster.

Zu schwach für den Vorletzten

Er hatte sich eine schnelle und deutliche Führung gegen den Oberliga-Zwölften vorgestellt. Stattdessen wurde es ein 1:2-Rückstand bis zur ersten Pause. Zweimal ließen sich die Löwen auskontern, zweimal machte Josef Hölzl, der anstelle von Philip Lehr in den Kasten zurückkehrte, keine glückliche Figur. Bei Jason Lavallees 0:1 ließ er das Tor zu weit offen, von Walker Sommer ließ er sich per Bauerntrick düpieren. Zwischendrin schien Anton Engel die Verhältnisse zurechtzurücken, als er die Scheibe zum 1:1-Ausgleich in Andreas Maggs Kasten schob.

Landsberg eigentlich die Schießbude der Oberliga

Doch die Löwen blieben harmlos gegen Landsberg – mit 166 Gegentreffern eigentlich die Schießbude der Oberliga. Von 40 Versuchen fanden gerade einmal 3 das Ziel. Sie verloren zu oft die Scheibe, waren zu ungenau im Passspiel, nicht zwingend in den Zweikämpfen. Und sie zogen ein schlechtes Powerplay auf: Ausgerechnet mit einem Tölzer mehr auf dem Eis hätte es um ein Haar erneut gescheppert. Doch diesmal war Hölzl auf dem Posten, als Tölz in Formation die Scheibe verlor, und blieb Sieger – wenn auch etwas glücklich - bei Solos von Nicolas Strodel. Sommer zimmerte die Scheibe beim nächsten Konter an den Pfosten.

Steigerung dringend nötig

Eine Steigerung wäre dringend nötig gewesen, um eine Pleite zu vermeiden. Stattdessen wurde es nach der ersten Pause fast noch schlimmer. Ein vogelwildes Spiel mit etlichen Fehlpässen, Ungenauigkeiten, kaum einem Bullygewinn für Tölz. Und weiteren Konterchancen für die Gäste. Florian Stauder vergab noch frei vor Hölzl, doch Frantisek Wagner zimmerte die Scheibe im Powerplay zum 1:3 in die Maschen. Auf der Bank saß zu diesem Zeitpunkt Justi Späth, der im ersten Sturm neben Nick Huard und dem unermüdlich rackernden Tyler Ward ran durfte.

Wer zu spät kommt, muss auf die Strafbank

Die Strafe gegen Späth symptomatisch: Wer zu spät dran ist, kann sich oft nur noch durch Regelwidrigkeiten helfen. Auch Erik Gollenbeck, diesmal wieder in der Abwehr aufgestellt, konnte nach einem der zahlreichen Tölzer Scheibenverluste nur noch durch Beinstellen einen Landsberger Abschluss verhindern. In Unterzahl wieder Hochbetrieb vor Hölzl.

Keine Besserung nach Anschlusstreffer

Im Powerplay, nachdem die Löwen doch noch engagierter aus der zweiten Pause zurückgekehrt waren, verkürzte Gollenbeck immerhin auf 2:3. Doch es war keine Besserung zu spüren, die Löwen kassierten zwei weitere Tore nach ähnlichem Muster. Tyler Ward verdiente sich seinen Treffer zum 3:5 nach schönem Doppelpass mit Oliver Ott. Tölz versuchte es weiter, allerdings waren alle weiteren Schüsse zu ungenau. „Es hat an allem gefehlt“, ließ sich Foster noch entlocken.

Härterer Brocken mit Höchstadt am Freitag

Eine Antwort müssen die Tölzer Löwen gleich am Freitag geben, wenn sie es dann auch noch mit einem deutlich härteren Brocken zu tun bekommen: Um 20 Uhr treten sie beim Höchstadter EC an, einer Mannschaft, die sich konstant unter den Top-Fünf der Oberliga hält, auch wenn sie am Mittwoch beim 1:4 gegen Lindau ebenfalls Federn gelassen hat. Normalerweise bekommen die Alligators nicht viele Gegentore und haben mit Jari Neugebauer (16 Tore/26 Vorlagen), Eetu-Ville Arkiomaa (13/26) und Jakob Fardoe (9/28) drei Spieler in der Topscorerliste der Oberliga.

Tölzer Löwen - HC Landsberg 3:5 (1:2, 0:1, 2:2)

Tore: 0:1 (4:11) Lavallee (Carciola), 1:1 (6:03) Engel (Kästele/Brandl), 1:2 (10:31) Sommer (Wagner/Erdt), 1:3 (30:25) Wagner (Lavallee/Hanke, 5-4), 2:3 (40:31) Gollenbeck (Sturm/Huard, 4-5), 2:4 (42:14) Malzer (Reuter), 2:5 (50:36) Wagner (Lavallee/Neal), 3:5 (58:09) Ward (Ott/Eichstadt), – Strafminuten: Tölz 4, Landsberg 8, – Schiedsrichter: Weger/Wohlgemuth, – Zuschauer: 1147.