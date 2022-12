Tölzer Löwen: Zu wenig Verkehr vor dem Tor

Von: Nick Scheder

Dreckige Tore nicht gelungen: Die Tölzer Löwen (ab 2. v. li.) Anton Engel und Erik Gollenbeck finden gegen die Riessersee zu selten eine Lösung beim Torabschluss. © Ewald J.Scheitterer

Zu brav, zu ideenlos im Angriff: Tölzer verlieren Derby gegen Riessersee 2:5

Bad Tölz – Die Stimmung war aufgeheizt genug. Doch der Funke sprang nicht über: Die Tölzer Löwen waren zu brav, zu lethargisch im Derby zum Jahresabschluss gegen den SC Riessersee. „Wir waren zu weich, haben immer noch zu sehr den schönen Abschluss gesucht“, moniert Trainer Ryan Foster nach der Niederlage im Heimspiel am Freitagabend. Ein guter Start, ein Gegentor, zwei weitere schnelle Treffer der Garmischer und keine richtige Antwort: Weil den Löwen die zündenden Ideen im Angriff fehlten, sie zu oft im Aufbau die Scheibe verloren und ihnen zu wenige einfache Tore gelangen, verloren sie das prestigeträchtige Derby gegen dem Erzrivalen mit 2:5.

Zu wenig Verkehr vor dem Tor

Nach gutem Start mit einigen und den besseren Chancen für die Gastgeber schien es, als würde das Spiel den Verlauf nehmen, den die Tölzer Löwen zuletzt öfter erlebt haben: Ein Gegentreffer aus dem Nichts – und Dammbruch. In diesem Fall war es der Treffer des Ex-Tölzers Kevin Slezak, der Löwen-Torhüter Philip Lehr bei Simon Mayrs Schuss die Sicht nahm und die Scheibe ins Tor lenkte. Und Robin Soudeks Doppelschlag innerhalb von einer Minute brachte einen 0:3-Rückstand: Ein zunächst ausgeglichenes Spiel drohte völlig zu kippen. Wichtig, dass Nick Huard in einem Powerplay kurz vor der Pause der Anschluss zum 1:3 gelang.

Starke Reaktionen und Top-Paraden

Dass die Löwen im Spiel blieben, war auch Goalie Philip Lehr zu verdanken: Er zeigte einige starke Reaktionen und Top-Paraden wie gegen Alexander Höller kurz nach Ablauf einer Tölzer Strafzeit beim Stand von 1:3. Hatte allerdings zuweilen Probleme beim Verteilen der Scheiben. Einmal verlor er bei einem Ausflug hinter das Tor den Puck – in Lindau war dies noch mit einem Gegentreffer bestraft worden. Riessersee machte nichts draus.

Tölz unter Zugzwang

Doch die Tölzer waren unter Zugzwang. Machten im Mittelabschnitt mehr Druck, nachdem die ersten paar Minuten fast nur in ihrer Zone stattfanden. Lehr ließ Alexander Höllers Scheibe prallen, gegen Christoph Eckl war er zur Stelle. Ein Powerplay gab den Hausherren etwas Zeit, sich zu fangen. Und sie waren gleich in Formation, Huard beschäftigte den ebenfalls gut aufgelegten SCR-Keeper Daniel Allavena, Sören Sturm zog von der blauen Linie ab – zu unplatziert. Es sprang nichts dabei heraus. Foster: „Wir hatten Chancen, aber wir haben zu wenig Verkehr vor dem Tor gemacht, dem Torwart nicht die Sicht genommen, wenn wir es gebraucht hätten.“

Kipppunkt im Spiel

Immerhin hielten die Tölzer den Garmischern auch in Unterzahl Stand – eine Minute lang sogar mit nur drei Spielern. „Da hätte das Spiel endgültig kippen können“, meint Foster. Hier konnte Lehr glänzen, hielt die Löwen noch in Reichweite des Ausgleichs.

Scheibe geht aus der Zone

Doch es fehlte oft die Konzentration. Mehrfach ging die Scheibe in der Angriffsformation aus der Zone, die Löwen mussten neu aufbauen. „Wir waren zu weich, nicht hart genug in den Zweikämpfen“, kritisiert Foster. Vielleicht, weil ein Antreiber wie Kapitän Philipp Schlager oder eben Knipser Ludwig Nirschl fehlten. Verteidiger Erik Gollenbeck half im Sturm aus, erledigte seinen Job passabel – nicht nur wegen seiner Beihilfe zum 1:3. Doch er fehlte eben auch hinten. Und so erhöhte Garmisch, das sich komplett aufs Kontern beschränkte, durch einen ebensolchen auf 4:1. Erneut Robin Soudek – in Szene gesetzt vom Ex-Löwen Lubor Dibelka – vollstreckte.

Keine Hoffnung, nur Korrektur

Dass es auch einfach gehen kann, zeigte der neue Tölzer Topscorer Tyler Ward, der aus vollem Lauf draufhielt. Niklas Hörmann lenkte mit der Kelle ab – 2:4, sein erstes Profi-Tor. Aber es war ein Aufhübschen des Ergebnisses, kein Aufbäumen, keine wirkliche Hoffnung auf Punkte im Derby. Und so traf nur noch Garmisch – ins leere Tor, nachdem Lehr Platz für einen weiteren Feldspieler gemacht hatte. Foster: „Wir haben gekämpft, aber es hat nicht gereicht.“

Tölzer Löwen - SC Riessersee 2:5 (1:3, 0:0, 1:2)

Tore: 0:1 (9:39) Slezak (Mayr/Hyvärinen), 0:2 (17:00) Soudek (Mayr, 5-4), 0:3 (18:09) Soudek (Dibelka/Verelst), 1:3 (19:58) Huard (Ward/Gollenbeck, 5-4), 1:4 (49:06) Soudek (Dibelka/Slezak), 2:4 (53:50) Hörmann (Ward), 2:5 (59:02) Dibelka (Soudek/Slezak, ENG), – Strafminuten: Tölz 8, Riessersee 4, – Schiedsrichter: Kalnik/Wohlgemuth, – Zuschauer: 4014.

Top-Stimmung auf den Rängen: Mehr als 4000 Fans in der Hacker-Pschorr-Arena verfolgten das Derby der Tölzer Löwen gegen Riessersee zum Jahresabschluss. © Ewald J.Scheitterer