1:8 – Gladiators diesmal ohne Chance

Eishockey – Bayernliga

Die Saison 2017/18 ist für die Erdinger Eishackler beendet. Am Freitagabend mussten die Gladiators bei den Höchstadt Alligators eine deutliche Niederlage einstecken und haben damit den Einzug ins Playoff-Halbfinale verpasst. Trotzdem waren die Fans absolut zufrieden.

Höchstadt/Erding – Vier Spiele lang leisteten die Gladiators dem Top-Favoriten Höchstadt erbitterte Gegenwehr und konnten sogar eine Partie für sich entscheiden. Playoff-Spiel Nummer fünf war jedoch eine klare Sache für die Franken, die sich durch den 8:1-Sieg (2:0, 4:1, 2:0) in der Best-of-seven-Serie mit 4:1 Spielen durchgesetzt haben. Dennoch wurden die Erdinger von den rund 20 mitgereisten Fans stürmisch gefeiert, denn die Saison war aller Ehren wert.

Die Gastgeber überrollten die von der langen Busfahrt noch etwas müde wirkenden Erdinger im ersten Drittel regelrecht. Spielertrainer Daniel Jun traf bereits in der 4. Minute zum 1:0, Verteidiger Marc Roth legte in der 9. Minute das 2:0 nach. Außerdem hatten die Alligators noch einen Pfostentreffer zu verzeichnen, während die Gladiators kaum ins gegnerische Drittel kamen.

Im zweiten Abschnitt stellten die Höchstadter die Weichen endgültig auf Sieg. Daniel Tratz (23.) und Vitalij Aab in Überzahl (26.) erhöhten auf 4:0. Bei einer weiteren Überzahl landete ein Schuss von Jiri Mikesz am Lattenkreuz, doch entschied der Hauptschiedsrichter sehr zum Ärger der Gladiators auf 5:0 (28.). Erdings Trainer Thomas Vogl holte Torwart Jonas Steinmann vom Eis und schickte Andreas Gerlspeck zwischen die Pfosten. Der musste kurz vor Drittelschluss hinter sich greifen, als Aab im Spiel Vier gegen Drei das halbe Dutzend vollmachte. Dazwischen war allerdings Marco Deubler für Erding erfolgreich gewesen (38.).

Im Schlussdrittel war die Luft natürlich raus. Die Höchstadter legten noch zwei Treffer zum 8:1 nach, durch Spielertrainer Jun bei 5:3-Überzahl (43.) und Michal Petrak (48.). Nach der Schlusssirene feierten die Zuschauer gemeinsam ihre Teams. Die Höchstadter freuten sich über den Einzug ins Halbfinale und den damit verbundenen Wiederaufstieg in die Oberliga, die Erdinger über eine tolle Saison, die die wenigsten Experten dieser Mannschaft zugetraut hätten. Die Alligators bereiten sich jetzt aufs Halbfinale gegen Lindau vor, die Gladiators auf die Abschlussfeier, die voraussichtlich am kommenden Samstag, 17. März, in Schwabbauers Hofschänke in Werndlfing stattfinden wird.

Statistik

Tore: 1:0 (4.) Jun (Aab, A. Lenk), 2:0 (9.) Roth, 3:0 (23.) Tratz (Mikesz, Ribarik), 4:0 (26.) Aab (5-4), 5:0 (28.) Mikesz (5-4), 5:1 (38.) Deubler (Bernhardt, Zimmermann), 6:1 (40.) Aab (Kreuzer, Petrak/4-3), 7:1 (43.) Jun (Aab, Kreuzer/5-3), 8:1 (48.) Petrak (L. Lenk, Aab). – Zuschauer: 1201. – HSR: Siegfried Gut. – Strafminuten:Höchstadt 6, Erding 20.