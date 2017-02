2:6 – Gladiators ohne Chance bei den Löwen

Eishockey-Verzahnungsrunde

Alles probiert haben die Erding Gladiators am Freitagabend bei den Löwen des EHC Waldkraiburg, aber letztlich war der Oberligist eine Nummer zu groß. Mit einer 2:6-Niederlage (0:2, 1:2, 1:2) musste das Team von Trainer Thomas Vogl die Heimreise antreten.

Waldkraiburg/Erding – „Strafen vermeiden“ hatte der Gladiators-Coach seinen Jungs eingetrichtert. Doch offenbar hatten sie ihm nicht richtig zugehört. Denn kaum hatte die Partie begonnen, saßen auch schon zwei Erdinger draußen. Die Waldkraiburger Löwen ließen sich nicht lange bitten, und so stand es nach Überzahltoren von Jakub Marek (3.) und Fabian Zick nach knapp fünf Minuten schon 2:0 für die Gastgeber. Wenig später saßen schon wieder zwei Gladiators auf der Strafbank. Doch außer einem Pfostentreffer von Daniel Hilpert sprang für die Löwen diesmal nichts heraus. Im Gegenteil: Bei einem Unterzahlbreak wurde Christian Poetzel gefoult, und es gab Penalty. Doch Poetzel scheiterte am bärenstarken Björn Linda (14.). So langsam kamen die Erdinger etwas besser ins Spiel, die dicken Möglichkeiten fehlten jedoch. In der 17. Minuten dann noch einmal Glück für die Gladiators, als Zick den Innenpfosten traf (17.).

Auch im zweiten Abschnitt waren die Löwen Herr in ihrem Haus. Allein Erdings Torwart Louis Albrecht stemmte sich mit aller Macht dagegen. Aber letztlich war er dann doch machtlos bei Schüssen von Bastian Rosenkranz (24.) und Michael Trox (30.). Danach lief es etwas besser bei den Gladiators, und David Michel sowie Poetzel im Nachschuss hatten den ersten Treffer auf dem Schläger (34.). Duplizität der Ereignisse in der 36. Minute: Wieder hatte Erding Unterzahl, wieder wurde Poetzel bei einem Break gefoult, wieder gab es Penalty, und wieder blieb Linda Sieger gegen Poetzel. Kurz vor Drittelende musste der EHC-Torwart aber dann doch hinter sich greifen. Tim Berndt stocherte den Puck zum 1:4 ins Netz.

Die erste erstklassige Möglichkeit im Schlussdrittel hatten die Löwen, doch Albrecht entschärfte eine Direktabnahme von Nico Vogl mit einer tollen Parade (42.). Vier Minuten später hatte der Gladiators-Torwart keine Chance, als Trox einen Paderhuber-Schuss unhaltbar zum 5:1 abfälschte.

Kurz vor Schluss fielen noch zwei Tore. Das erste für die Waldkraiburger – in Überzahl. Paderhubers Gewaltschuss von der blauen Linie schlug zum 6:1 im Winkel ein (55.). Der letzte Treffer der Partie gebührte den Gladiators. Bei 5:3-Überzahl traf Daniel Krzizok zwei Minuten vor Schluss zum 2:6 ins lange Eck.

Statistik:

Tore: 1:0 (3.) Marek (Paderhuber, Kaltenhauser/5-3), 2:0 (5.) Zick (Vogl/5-4), 3:0 (24.) Rosenkranz (Rott), 4:0 (30.) Trox (Führmann, Hämmerle), 4:1 (40.) T. Berndt, 5:1 (46.) Trox (Paderhuber, Hämmerle), 6:1 (55.) Paderhuber (Hilpert/5-4), 6:2 (58.) Krzizok (Schwarz, Gantschnig/5-3). – Zuschauer: 1000. –HSR: Alain Kretschmer. – Strafminuten:Waldkraiburg 6, Erding 14 + 10 (Lachner).