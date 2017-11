3:2 – Gladiators müssen nachsitzen

Eishockey-Bayernliga

von Wolfgang Krzizok schließen

Erding – Nichts geworden ist es mit dem Dreier, den sich die Erding Gladiators am Freitagabend gegen die Wanderers Germering vorgenommen hatten. 2:2 stand es nach 60 Minuten (0:0, 1:0, 1:2). Nach dem 3:2 von Sebastian Schwarz in der Verlängerung blieben wenigstens zwei Zähler.

Die Liste der Ausfälle bei den Gladiators war nicht kürzer geworden. Im Gegenteil: Philipp Spindler musste wegen Verletzung ebenso passen wie Alex Gantschnig, der beruflich verhindert war. So waren wieder einmal die Jugendspieler gefordert, damit Trainer Thomas Vogl überhaupt drei Blöcke aufs Eis bringen konnte. Beide Teams gingen gleich voll zur Sache, und in den ersten Minuten brannte es vor beiden Toren mehrmals lichterloh. So waren die Torhüter Andreas Gerlspeck (Erding) und Martin Hauser (Germering) von der ersten Minute an gefordert.

Die größe Chance hatten in der 11. Minute die Gäste, doch Verteidiger Daniel Kreß schoss nach Pass von Florian Fischer am leeren Erdinger Tor vorbei. Erst gegen Ende des ersten Drittels wurde der Druck der Gladiators stärker, doch immer wieder war in letzter Sekunde der Schläger eines Germeringers dazwischen.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts waren die Erdinger in Unterzahl – und wären beinahe in Führung gegangen. Aber sowohl Simon Pfeiffer, als auch Daniel Krzizok konnten bei ihren Breaks Torwart Hauser nicht überwinden (26.). Wenig später hatten die Gladiators einen Mann mehr auf dem Eis, aber Hauser hielt mit einigen bärenstarken Paraden sein Gehäuse sauber. In der 32. Minute musste er aber doch hinter sich greifen, als ihn Rudi Lorenz mit einem Schrägschuss zum 1:0 überlistete. Aber die Wanderers blieben weiter dran und setzten den Gastgebern in einer schnellen und fairen Partie ordentlich zu.

Im Schlussdrittel waren genau 60 Sekunden gespielt, da war die Partie wieder offen: Der Ex-Erdinger Fischer hatte aus kurzer Distanz zum 1:1 getroffen. Doch die Antwort der Gladiators kam schnell. In Überzahl traf Stefan Hiendlmeyer zum 2:1 und durfte seinen ersten Saisontreffer bejubeln (45.). Aber die Germeringer kamen noch einmal zurück. In Überzahl schlug ein verdeckter Schuss von Nicholas Becker zum 2:2 ein (53.). Obwohl die Gastgeber in den letzten Minuten viel Druck entfachten, blieb es nach 60 Minuten beim 2:2.

In der Verlängerung, die ja bekanntlich mit Drei gegen Drei gespielt wird, hatte zunächst Florian Zimmermann die große Chance, doch rutschte ihm der Puck vom Schläger (61.). Aber 77 Sekunden vor Ablauf der Overtime fiel dann doch die Entscheidung zu Gunsten der Gladiators: Schwarz hatte einen perfekten Michl-Pass zum 3:2 verwertet.

Statistik

Tore: 1:0 (32.) Lorenz (Zimmermann), 1:1 (41.) Fischer (Kirchhofer), 2:1 (45.) Hiendlmeyer (Schwarz/5-4), 2:2 (53.) Becker (Reichel/5-4), 3:2 (64.) Schwarz (Michl/3-3). – Zuschauer: 550. – HSR: Denis Miel. – Strafminuten: Erding 12 + 10 (Pfeiffer), Germering 12.