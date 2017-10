3:5 – Gladiators scheitern knapp an Füssen

Eishockey – Bayernliga

von Wolfgang Krzizok schließen

Nach dem Derby-Erfolg vom Freitag mussten die Erding Gladiators gestern Abend einen Dämpfer hinnehmen. Im Heimspiel gegen einen bärenstarken EV Füssen gab es eine Niederlage.

Erding – Der EV Füssen zeigte in der Erdinger Eissporthalle deutlich, warum er von den Experten vor der Saison als Anwärter auf einen Platz ganz vorne genannt wurde. Die kompakte Truppe aus dem Allgäu – eine perfekt Mischung aus Routine und Jugend – gewann in Erding mit 5:3 (0:1, 4:1, 1:1) Toren.

Füssen war mit allem angereist, was Rang und Namen hat. Erdings Trainer Thomas Vogl hatte den Kader vom Freitag zur Verfügung, mit einer Ausnahme: Für Dennis Berndt stand Kilian Steinmann im Aufgebot. Im Tor vertraute der Coach erneut auf Andreas Gerlspeck, der am Freitag überragend gehalten hatte.

Die ersten Minuten gehörten klar den Allgäuern, die läuferisch ungemein stark waren und mit vier Reihen permanent Druck ausübten. Erst als die Erdinger Überzahl hatten, konnten sie sich befreien und hatten erste Chancen. Doch Tormann Andreas Jorde war vorerst nicht zu bezwingen. Das sollte sich jedoch ändern, denn jetzt war die Partie offen. Und in der 17. Minute fiel die Erdinger Führung. Nach schönem Zusammenspiel zwischen Neuzugang Philipp Michl und Timo Borrmann war Michl der Torschütze. Quasi im Gegenzug tauchte Max Schorer frei vor Gerlspeck auf, doch der Gladiators-Torwart hielt. So ging es mit einem eher glücklichen 1:0 für die Galdiators erstmals in die Kabinen.

Im zweiten Drittel drehte Füssen richtig auf und machte Druck. In der 23. Minute besorgte der 43-jährige Eric Nadeau schlitzohrig das 1:1, und nur zwei Minuten später brachte der 40-jährige Ron Newhook die Allgäuer 2:1 in Führung. Wenig später wurde es richtig bedrohlich für die Gastgeber, als sie gleich mit zwei Mann weniger auf dem Eis waren. Doch diese bedrohliche Situation überstanden sie unbeschadet, um den Füssenern dann voll in die Karten zu spielen. Bei Gladiators-Überzahl nutzte Nadeau einen brutalen Fehler im Aufbau zum 3:1 für Füssen (34.), und das gerade in einer Phase, als die Erdinger das Spiel wieder in den Griff zu bekommen schienen. Christian Krötz legte sogar das 4:1 nach (39.), ehe Michl mit einer tollen Einzelleistung 38 Sekunden später auf 2:4 verkürzte.

Im Schlussdrittel hielten beide Teams das Tempo weiter sehr hoch. Füssen schien alles im Griff zu haben, bis Marco Deubler nach einem Abpraller aus dem Hinterhalt zum 3:4 traf (48.). Jetzt wurde es ein Wahnsinns-Kampf um jeden Zentimeter Eis – mit dem besseren Ende für den EV Füssen. Als Erding den Torwart vom Eis nahm, traf Vincent Wiedemann zum 5:3.

Statistik

Tore: 1:0 (17.) Michl (Borrmann), 1:1 (23.) Nadeau, 1:2 (25.) Newhook (Krötz, Böck), 1:3 (34.) Nadeau, 1:4 (39.) Krötz (Holzmann), 2:4 (39.) Michl (Borrmann, Mühlbauer), 3:4 (48.) Deubler (Zimmermann, Spindler), 3:5 (60.) Wiedemann (Newhook, Böck/5-6). – Zuschauer: 450. – HSR: Alain Kretschmer. – Strafminuten: Erding 10, Füssen 8.