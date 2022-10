Devils warten auf die Gladiators

Von: Wolfgang Krzizok

Es ist angerichtet. © Christian Riedel

Der Erding startet mit Gastspiel in Ulm in die neue Saison. Ganz bitter: Sebastian Busch fällt aus

Erding – Jetzt wird es auch für die Erding Gladiators wieder ernst. Am Sonntag um 18 Uhr gastiert die Mannschaft von Trainer Andy Becher zum Bayernliga-Auftakt beim VfE Ulm/Neu-Ulm. Die Devils hatten die vergangene Saison als Tabellenletzter abgeschlossen, aber dann in der Abstiegsrunde zwei Vereine hinter sich gelassen.

„Das war für mich schon überraschend, dass die Ulmer ganz unten gestanden sind“, stellt Erdings Trainer fest. „Aber die waren ganz schlimm von Corona betroffen, und dann war auch noch ihr Ausländer verletzt.“ Später, mit einem zweiten Ausländer, seien die Devils dann viel besser aufgetreten. „Sie haben Qualität“, weiß Becher, der vor allem den Tschechen Dominik Synek hervorhebt. „Den siehst du das ganze Spiel nicht, aber er ist unglaublich torgefährlich.“

Was sein Team betrifft, so hofft Erdings neuer Banden-Chef, dass seine Mannschaft den Schwung aus den letzten Vorbereitungsspielen mit in die Punktrunde nimmt – vor allem die Leistung beim 8:2 gegen den Oberligisten EHC Klostersee. „Man hat gesehen, dass wir gegen Oberligisten mithalten können, aber man darf nicht vergessen, dass es Vorbereitung war“, mahnt Becher, der seine Mannschaft aber lobt. „Wir haben an unseren Mängeln gearbeitet, haben uns enorm gesteigert, und die Mannschaft hat eine großartige Entwicklung gezeigt.“ Was der Gladiators-Coach außerdem heraushebt: „Wir haben auch viele Strafen kreiert, das klappt aber nur, wenn die Mannschaft eine hohe Laufbereitschaft zeigt.“ Sein Motto sei: „Wir wollen agieren, nicht reagieren.“ Deshalb verlange er von seinem Team „eine hohe Intensität“.

Kreativer Kopf: Während andere Betreuer von Eishockey-Teams vor dem Spiel die Pucks beim Aufwärmen der Mannschaften einfach lieblos aufs Eis schütten, baut Sebastian „Sebi“ Meier (Foto oben) für die Erding Gladiators immer kunstvolle Skulpturen auf die Bande (Foto links), die fast zu schade sind zum Zerstören. „Für die habe ich gerade mal zehn Minuten gebraucht“, erzählt Meier. © Riedel

Begeistert ist Becher unter anderem vom amerikanischen Neuzugang Ryan Murphy, der neben hoher Geschwindigkeit eine große Übersicht zeige, und auch von Elias Maier. „Der bringt neben dem Tempo auch sehr viel Physis mit, ich denke, solche Typen haben Erding zuletzt eventuell gefehlt“, meint der Trainer. „Gradlinig, einfach spielen und den Abschluss suchen“, fordert er von seiner Mannschaft.

Beim Gastspiel in Ulm müssen die Gladiators neben dem pausierenden Daniel Krzizok auch auf Sebastian Busch verzichten. Der hat bei einer üblen Attacke eines Klosterseers nicht nur einen Zahn verloren, sondern sich auch eine Schulterverletzung zugezogen. Wie lange der Spielmacher ausfällt, ist noch ungewiss. Ansonsten sind alle Mann an Bord und sollen drei Zähler von den Devils entführen.