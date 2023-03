Die Gladiators müssen nachsitzen

Von: Wolfgang Krzizok

Erdings Teamchef Felix Schütz © Christian Riedel

5:6-Niederlage in Kempten: Der TSV Erding gab ein sicher geglaubtes Spiel aus der Hand

Kempten/Erding – Die Erding Gladiators haben vorerst den Sprung ins Playoff-Halbfinale verpasst. Vor rund 100 mitgereisten Fans unterlag die Truppe von Teamchef Felix Schütz beim ESC Kempten 5:6 nach Verlängerung (1:1, 2:0, 2:4; 0:1) und gab ein eigentlich sicheres Spiel noch aus der Hand. Jetzt fällt die Entscheidung am Dienstag um 20 Uhr in Erding.

Kemptens Trainer Harry Waibel hatte am Vormittag sein Amt überraschend niedergelegt, doch schien das die Sharks eher zu beflügeln, und bereits nach 62 Sekunden stand es 1:0 für die Gastgeber. Rostislav Martynek jagte den Puck in den Winkel – Torwart Christoph Schedlbauer hatte keine Abwehrchance.

Es dauerte eine Zeitlang, bis die Gladiators in Schwung kamen. Erste zaghafte Möglichkeiten ergaben sich, doch Erik Modlmayr (9.) und Michael Trox (15.) scheiterten an Keeper Danny Schubert. Die Sharks hielten voll dagegen, hatten auch ihre Möglichkeiten, und Schedlbauer musste nicht nur einmal Kopf und Kragen riskieren. Aber als Daniel Krzizok auf dem Weg zum Tor gefoult wurde und es eine Strafe gegen Kempten gab, war es Elias Maier, der eine Hereingabe von Florian Zimmermann zum 1:1 verlängerte – 31 Sekunden vor der ersten Pause.

Im zweiten Drittel blieb die Partie weiter hart umkämpft. In der 25. Minute rettete Schedlbauer sensationell gegen Martynek, und wenig später schloss auf der Gegenseite Maier mit einem Schrägschuss in den Winkel einen Musterangriff zum 2:1 für Erding ab (28.). Und es ging so weiter. Nur eine Minute nach der Gladiators-Führung zeigte Schedlbauer die nächste unfassbare Parade. In der 36. Minute erhöhte Modlmayr auf 3:1 (36.), doch die Allgäuer kamen zurück.

Das Schlussdrittel hatte kaum begonnen, da hatten Kodi Schwarz (41,) und Raphael Gosslin (44.) zum 3:3 ausgeglichen. Aber die Erdinger Antwort folgte, als Maier in Überzahl einen Busch-Schuss ins Netz abfälschte (49.) und Florian Zimmermann zum 5:3 abstaubte (55.). Doch die Sharks kamen wieder zurück. Eric Nadeau besorgte das 4:5 (56.), und als Kempten bei Überzahl den Torwart vom Eis nahm, schlug ein Schuss von Daniel Rau 33 Sekunden vor Schluss zum 5:5 ein. In der Verlängerung hatten die Sharks Überzahl, und nach gut zwei Minuten traf Kempten zum 6:5. Jetzt geht’s am Dienstag um die Entscheidung.

Statistik

Tore/Vorlagen: 1:0 (2.) Martynek (Nadeau, Gosselin), 1:1 (20.) Maier (Zimmermann, M. Franz/5-4), 1:2 (29.) Maier (Michl, S. Franz), 1:3 (36.) Modlmayr (M. Franz), 2:3 (41.) Schwarz (Oppenberger, Rau), 3:3 (44.) Gosselin (Martynek), 3:4 (49.) Maier (Busch/5-4), 3:5 (55.) Zimmermann (Waldhausen), 4:5 (56.) Nadeau (Kröber, Giosselin), 5:5 (60.) Rau (6-4), 6:5 (Nadea (Rau/4-3) – Zuschauer: 650 – HSR: Michael Fischer, Florian Meineke – Strafminuten: Kempten 10, Erding 18