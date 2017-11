Dorfen will Platz zwei behaupten

Eishockey-Bayernliga

Die vor Selbstbewusstsein strotzenden Eispiraten des ESC Dorfen wollen an diesem Wochenende weiter auf Erfolgskurs segeln. Allerdings stehen diesmal zwei Gegner aus der oberen Tabellenhälfte an.

Dorfen –Das hätten wohl selbst die kühnsten Optimisten nicht geglaubt, dass der ESC Dorfen nach der Hälfte der Vorrunde von Platz zwei der Bayernliga grüßt. Das soll noch möglichst lange so bleiben, dazu muss aber weiter gepunktet werden. Heute Abend (20 Uhr) gastiert der Tabellenvierte EHF Passau in der Dr.-Rudolf-Halle, am Sonntag (17 Uhr) treten die Eispiraten beim Tabellenachten EA Schongau an.

Die Black Hawks aus Passau befanden sich zuletzt deutlich im Aufwind. Immerhin siegte das Team des erfahrenen tschechischen Coaches Ivan Horak in Buchloe 6:4 und zwei Tage später in der heimischen Eis-Arena vor über 1000 Zuschauern gegen den EV Füssen 6:3. Auf eigenem Eis mussten die Niederbayern bisher nur gegen Pegnitz 3:4 passen, auswärts sind sie dagegen eher verwundbar. In Erding unterlagen die Black Hawks 2:4, beim Ligafavoriten in Höchstadt 1:6.

Neben dem tschechischen Stürmer Petr Sulcik und seinem Landsmann Roman Nemecek, der die Assist-Liste in der Bayernliga mit 13 Punkten vor dem Dorfener Lukas Miculka (11) anführt, zählen der Deutsch-Tscheche Svatopluk Merka sowie nicht zuletzt der 25-jährige torgefährliche Angreifer Anton Pertl (vormals Memmingen, Weiden, Bayreuth) zu den Stützen vor dem routinierten Torwart Patrick Vetter (früher Waldkraiburg).

Beim ESC Dorfen gab es in dieser Woche keine Krankmeldung, die Rekonvaleszenten Johannes Kroner und Sandro Schroepfer stehen wieder im Team. Noch nicht auskuriert sind die Verletzungen von Verteidiger Jonas Huber (Schulter) und Kapitän Andreas Attenberger, mit dessen Rückkehr wegen eines Bruchs des Mittelhandknochens erst in etwa vier Wochen wieder zu rechnen ist. Die Mannschaft von Cheftrainer John Samanski ist jedoch mental und, wie sich bisher gezeigt hat, auch konditionell gut in Schuss und kann heuer die eine oder andere oft unvermeidbare Verletzung oder Erkrankung mit drei Angriffs- und mitunter sogar nur mit zwei Verteidigerreihen gut kompensieren. „Die machen einen sehr guten Job in Unter- und Überzahl“, freut sich Samanski.

Am Sonntag trifft der ESC in Schongau auf die Mammuts, die unter anderem in Füssen erst nach Verlängerung 3:4 unterlagen und das Pfaffenwinkler Derby in Peißenberg 3:2 gewannen. Zuhause war Schongau bisher nur gegen Moosburg 4:3 und Pfaffenhofen 3:2 erfolgreich. Also zwei lösbare Aufgaben, die auf die Eispiraten warten.

