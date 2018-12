Drei Punkte für Erding, einer für Dorfen

Eishockey-Bayernliga

von Wolfgang Krzizok schließen

Dramatisch ging es am Freitagabend am 21. Spieltag in der Eishockey-Bayernliga zu.

Erding/Dorfen – Unbeschreiblicher Jubel herrschte bei den Erding Gladiators, die bei den Mighty Dogs Schweinfurt 4:2 (1:1, 3:1, 0:0) gewonnen haben. Verhaltene Freude dagegen beim ESC Dorfen. Die Eispiraten unterlagen beim EHC Königsbrunn zwar erst nach Verlängerung mit 3:4 Toren (0:1, 2:1, 1:1; 0:1), aber ein Punkt ist zu wenig im Kampf um einen Platz in der Meisterrunde.

Die Erding Gladiators wurden in Schweinfurt ein Drittel lang regelrecht hergespielt und hatten Glück, dass es nach 20 Minuten nur 1:1 stand – Philipp Michl hatte die Schweinfurter Führung von Marcel Grüner (6.) ausgeglichen (15.). Nach dem erneuten Rückstand durch Grüner (26.) waren die Gladiators aber endgültig wach und schossen bis zur zweiten Drittelpause ein 4:2 durch Florian Fischer (30. und 37. in Überzahl) sowie Mathias Jeske in Überzahl (39.) heraus. Im Schlussdrittel schlugen die Mighty Dogs eine härtere Gangart an, aber die Gladiators brachten die Führung über die Zeit, haben damit einen direkten Konkurrenten distanziert und einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Meisterrunde getan.

Beim Spiel der Eispiraten in Dorfen ging es noch knapper her. Die 1:0-Führung der Pinguine durch Markus Fettinger (12.) hielt bis zur ersten Pause. Nach dem Wechsel drehten Lukas Miculka (22.) und Florian Brenninger (36.) den Rückstand in eine 2:1-Führung für Dorfen. Doch Dominic Auger gelang 50 Sekunden vor der Sirene das 2:2. Im Schlussdrittel markierte Tomas Vrba das 3:2 für die Eispiraten (48.), aber postwendend fiel der Ausgleich durch Patrick Zimmermann (49.). In der Verlängerung waren erst 17 Sekunden gespielt, da traf Fettinger zum 4:3 für Königsbrunn. Mit dem einen Punkt sind die Eispiraten zwar auf Platz elf nach vorne gerückt, aber zur Meisterrunde fehlen mittlerweile sieben Punkte.

Ausführliche Berichte über beide Spiele lesen Sie am Montag im Erdinger/Dorfener Anzeiger beziehungsweise im Internet auf www.erdinger-anzeiger.de.