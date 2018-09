Erster Heimtest der Gladiators

Eishockey

von Wolfgang Krzizok schließen

An diesem Wochenende stehen zwei Spiele für die Gladiators an. Einmal gegen den EV Moosburg und einmal, zuhause, gegen den EHC Waldkraiburg.

Erding – Ganz verheißungsvoll verlief der Start für die Erding Gladiators in die Testspielphase. Das Team von Trainer Topi Dollhofer hat zwar zwei Niederlagen kassiert, die Leistungen waren aber respektabel. An diesem Wochenende stehen die nächsten beiden Begegnungen auf dem Programm: Heute Abend um 19.30 Uhr gastieren die Gladiators beim EV Moosburg, am Sonntag geht es um 18 Uhr beim ersten Heimauftritt gegen den EHC Waldkraiburg.

Vergangenen Samstag waren die Erdinger Eishackler beim Saisonauftakt in Waldkraiburg zu Gast und boten dem Oberliga-Aufsteiger eine ausgeglichene Partie. Am Ende mussten sich die Gladiators 4:5 nach Verlängerung geschlagen geben. Tags darauf kassierten die Dollhofer-Schützlinge eine 4:7-Niederlage beim EHC Klostersee.

Der heutige Vergleich bei Absteiger Moosburg ist sicherlich sehr interessant, denn der EVM, mit Trainer Bernie Englbrecht hinter der Bande, strebt den sofortigen Wiederaufstieg in die höchste bayerische Spielklasse an. Am Sonntag wird sich zeigen, ob die Gladiators den Oberliga-Löwen aus Waldkraiburg ein weiteres Mal Paroli bieten können.