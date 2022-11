Miesbach revanchiert sich, Erding chancenlos

Von: Gabi Zierz

Bedient waren die Erdinger nach dem 1:6 in Miesbach. Im Heimspiel vor zwei Wochen war die Stimmung bei Torwart Christoph Schedlbauer und Mark Waldhausen (r.) besser. © Christian Riedel

Das war nix: Die Erding Gladiators hatten am Freitagabend bei Bayernliga-Spitzenreiter Miesbach nichts zu melden und verloren 1:6.

Erding – Vor zwei Wochen hatten die Erding Gladiators Bayernliga-Spitzenreiter Miesbach daheim noch 2:4 niedergerungen, am Freitag mussten sie sich auswärts 1:6 (1:2, 0:2, 0:2) geschlagen geben. Ales Furch schoss die Gäste fast im Alleingang ab und traf viermal.

Erding kam schwer ins Spiel. Dafür war der Schiedsrichter hellwach. Schon nach sieben Sekunden musste der Miesbacher Alexander Thyroff in die Kühlbox, elf Sekunden später der Erdinger Florian Zimmermann. Bis Drittelende kassierte jedes Team drei Strafzeiten, konnte von den Powerplays aber nicht profitieren. Dafür gelang den Gastgebern in Unterzahl das 1:0. Die Erdinger hatten an der blauen Linie den Puck verloren, und Furch ließ sich nicht zweimal bitten. Er lief allein auf Goalie Christoph Schedlbauer zu, hatte aber Glück, dass sein Schuss vom Pfosten ins Tor ging.

Erding antwortete knapp zwei Minuten später mit dem schön herausgespielten 1:1. Ryan Murphy hatte den Angriff eingeleitet und Mark Waldhausen bedient, der TEV-Goalie Anian Geratsdorfer keine Chance ließ. Die Freude darüber währte nur kurz, denn eine Minute später brachte Furch Miesbach wieder in Front. Und wieder sprang der Puck vom Pfosten ins Tor.

Im zweiten Drittel spielte Miesbach seine Überlegenheit aus. Erding kam kaum noch aus dem eigenen Drittel, in der Abwehr fehlte oft die Zuordnung. Gerade drei Minuten waren gespielt, da traf Nick Endreß zum 3:1. Felix Feuerreiter hatte die Scheibe frei annehmen und passen können. Erding hatte nur eine echte Möglichkeit durch Murphy in Unterzahl, doch er vergab. Drei Minuten vor Drittelpause erhöhte Furch auf 4:1.

Der Tscheche markierte im Schlussdrittel auch das 5:1 (42.). Und spätestens, als Thomas März in Überzahl das 6:1 erzielt hatte, war die Miesbacher Revanche geglückt.

Statistik: Tore/Vorlagen: 1:0 (17.) Furch (Nowak/4-5), 1:1 (19.) Waldhausen (Murphy, Salhi), 2:1 (20.) Furch (Grabmaier, Nowak), 3:1 (23.) Endreß (Feuerreiter, Bergmann), 4:1 (37.) Furch (Thyroff, Mechel), 5:1 (42.) Furch (Nowak, Grabmaier), 6:1 (50.) März (Nowak, Mechel) – Hauptschiedsrichter: Stefan Velkoski –Zuschauer: 353 – Strafminuten: Miesbach 10, Erding 16.