Gladiators können Löwen wieder nicht zähmen

Es war erneut eng, doch die Erding Gladiators haben auch den zweiten Test gegen den EHC Waldkraiburg verloren.

Erding – Wie schon beim ersten Duell von Bayernligist Erding Gladiators und Oberligist EHC Waldkraiburg war es eine enge Angelegenheit. Hatten die Löwen den ersten Test daheim 5:4 nach Verlängerung gewonnen, behielten sie am Sonntagabend in Erding mit 6:5 Toren (2:0, 2:2, 2:3) die Oberhand.

In einer fairen Partie vor rund 450 Zuschauern gab es sehr viele Strafen, der unsichere Hauptschiedsrichter ahndete auch jede noch so kleine Kleinigkeit – vor allem zum Leidwesen der Gastgeber. So hatten beide Teams Gelegenheit, Über- und Unterzahl zu üben, denn selten standen sie in voller Stärke auf dem Eis. In diesen Phasen war aber kein echter Unterschied zwischen dem Ober- und dem Bayernligisten erkennbar. Am Ende hatten die Erdinger 38 und die Waldkraiburger 24 Strafminuten gesammelt.

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Philipp Seifert (2.) und Lukas Wagner bei doppelter Überzahl 2:0 in Führung. Gerade zu Beginn der Partie merkte man den Gastgebern die harte dritte Trainingswoche an, die eine Zeitlang brauchten, um den Muskelkater herauszulaufen. Und so kamen die Gladiators, bei denen diesmal Nachwuchsspieler Christoph Obermaier im Sturm ran durfte, im zweiten Abschnitt zurück. Florian Zimmermann in Unterzahl (26.) und Daniel Krzizok (32.) glichen zum 2:2 aus.

Aber zum Ende des Mittelabschnitts hin schlug Waldkraiburg wieder zurück. Nico Vogl (35.) und Tomas Rousek 27 Sekunden vor Drittelschluss – bei zweifacher Überzahl – brachten die Löwen 4:2 in Führung. Im dritten Drittel merkte man den Gladiators an, dass die Kräfte schwanden. Durch Treffer von Michael Rimbeck (47.) und Wagner – erneut bei zweifacher Überzahl – zog Waldkraiburg auf 6:2 davon. Die Erdinger steckten nie auf. Innerhalb von nur 59 Sekunden brachten Philipp Spindler, Marco Deubler und Krzizok die Gladiators zwischen der 58. und 59. Minute bis auf auf 5:6 heran. Zu mehr reichte es nicht mehr.