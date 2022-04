Ein Erdinger Eishockeyfest von internationaler Klasse

Von: Wolfgang Krzizok

Wieselflink waren auch die U 9-Puckjäger wie der Erdinger Luis Hettenkofer (l.) auf dem Eis unterwegs. © Thomas Karl

TSV Erding schafft perfekten Rahmen für 400 Puckjäger aus Deutschland und Tschechien

Erding – Was für ein Saisonabschluss: 400 Kinder in 20 Eishockey-Nachwuchsteams kämpften am Osterwochenende in der Stadtwerke Erding Arena an drei Tagen bei drei Turnieren um die Young Gladiators Trophy. Skoda Pilsen (U 9), der EHC Klostersee (U 11) und der EHC Nürnberg (U 13) durften die Siegerpokale mit nach Hause nehmen.

Zum ersten Mal hat die Eishockeyabteilung des TSV Erding die Young Gladiators Trophy ausgerichtet. Die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer hatten alle Hände voll zu tun, um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen, nicht nur bei der Organisation und Bewirtung.

Stolz auf Platz zwei waren die U 11-Puckjäger des TSV Erding. © Thomas Karl

Die TSV-Verantwortlichen hatten auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Neben einer Tombola, Tisch-Eishockey, einer Kino-Ecke und einer Schussgeschwindigkeitsmessung konnten sich die Kinder an der PlayStation bei NHL 22 versuchen und beim Puckwerfen eine PlayStation 5 gewinnen.

Aber natürlich stand das Sportliche im Mittelpunkt, und es war bemerkenswert, was die kleinen Eishackler schon drauf haben. Janine Krzizok, Sportreferentin der Stadt Erding und einst selbst beim TSV bei den Kleinst- und Kleinschülern aktiv, eröffnete das Turnierwochenende und stellte die Wichtigkeit der Nachwuchsarbeit in Erding heraus. Und wie toll diese beim Erdinger Eishockey ist, davon konnte sie sich anschließend gleich selbst überzeugen.

Den Start machte die U 9 mit acht Teams, davon sechs DEL- und DEL 2-Nachwuchsteams, mit Skoda Pilsen eins aus Tschechien sowie dem Gastgeber. Erding, Krefeld, Pilsen und Augsburg zogen in die Finalrunde ein. Im Stadion herrschte eine tolle Stimmung, vor allem, als es den Young Gladiators gelang, Pilsen mit 4:2 Toren niederzuringen. Es war die erste Niederlage überhaupt, die das tschechische Team bei einem Wettkampf in Deutschland hinnehmen musste. Trotzdem holte sich Pilsen die Trophäe mit zwei Siegen, weil Erding gegen Krefeld (2:4) und Augsburg (0:3) verlor und sich schließlich mit Rang drei begnügen musste, punktgleich mit Krefeld. Auf Rang zwei landete der Augsburger EV, der 1:3 gegen Pilsen verlor und zudem das schlechtere Torverhältnis aufwies. Fünfter wurde Bad Nauheim vor Freiburg, Bietigheim und Ingolstadt.

Die Siegerehrung nahmen DEB-Generalsekretär Claus Gröbner und der ehemalige Nationaltorwart Dimitri Pätzold vor. Große Begeisterung gab es dann noch bei den Gastgebern, denn die acht Trainer hatten die Erdinger Marcel Forsch zum besten Torwart und Leo Steffen zum besten Spieler gewählt.

Schöner als jeder Henkelpott sind die Trophäen, die die Gladiators für die Teams kreiert haben. © Wolfgang Krzizok

Eine Besonderheit gab es beim U 13-Turnier, das auf Großfeld ausgetragen wurde. Mit der Mannschaft Girlseishockey.de, die ihren Sitz in Hammelburg hat und Turniere quer durch Deutschland bestreitet, war eine aus mehreren Orten zusammengewürfelte Mädchen-Mannschaft am Start. Die Truppe landete schließlich auf dem fünften Platz, nach einem 6:0 gegen Königsbrunn. Sieger wurde der DEL-Nachwuchs der Nürnberg Ice Tigers, der sich im Finale gegen die Wanderers Germering 4:3 nach Penaltyschießen durchsetzte. Im Spiel um Platz drei gewann der EV Lindau 4:1 gegen Gastgeber Erding.

Den Abschluss machte das U 11-Turnier mit sechs Teams, das ebenfalls auf Großfeld ausgetragen wurde. Nachdem sich Erding in der torreichsten Partie des Turnier-Wochenendes 14:11 gegen den Deggendorfer SC durchgesetzt und der EHC Klostersee mit 7:2 gegen die Darmstadt Dukes die Oberhand behalten hatte, war das Derby im Finale perfekt. Da machte sich bei den Young Gladiators allerdings bemerkbar, dass sie urlaubsbedingt nicht in voller Kaderstärke auflaufen konnten, und so gelang Klostersee ein klarer 8:3-Erfolg. Auf den weiteren Rängen landeten Deggendorf, Darmstadt, der HC Landsberg und der ESV Gebensbach, der sich im Spiel um Platz fünf 4:8 geschlagen geben musste. Erdings Eishockeychef Michael Westphal versprach bei der Siegerehrung eine Neuauflage der Young Gladiators Trophy. Dafür gab es viel Applaus.